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Россия обеспечивает свои потребности в продовольствии, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2022
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Россия обеспечивает свои потребности в продовольствии, заявил Песков
Россия обеспечивает свои потребности в продовольствии, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2022
Россия обеспечивает свои потребности в продовольствии, заявил Песков
Россия с лихвой обеспечивает свои потребности в продовольствии, все риски захеджированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:06
2022-06-17T09:26
экономика
владимир путин
джо байден
женева (город)
сша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия с лихвой обеспечивает свои потребности в продовольствии, все риски захеджированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."Благодаря тем мерам, которые были заблаговременно приняты в концепции продовольственной безопасности, все эти риски были захеджированы. Мы полностью обеспечиваем наши потребности, с лихвой - таким образом, чтобы не сталкиваться с каким-либо дефицитом по продуктам питания", - сказал Песков.16 июня исполнился ровно год со дня саммита России и США, который прошёл 16 июня 2021-го в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.
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экономика, владимир путин, джо байден, женева (город), сша, россия, дмитрий песков
09:06 17.06.2022 (обновлено: 09:26 17.06.2022)
 
Россия обеспечивает свои потребности в продовольствии, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Россия с лихвой обеспечивает свои потребности в продовольствии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия с лихвой обеспечивает свои потребности в продовольствии, все риски захеджированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
"Благодаря тем мерам, которые были заблаговременно приняты в концепции продовольственной безопасности, все эти риски были захеджированы. Мы полностью обеспечиваем наши потребности, с лихвой - таким образом, чтобы не сталкиваться с каким-либо дефицитом по продуктам питания", - сказал Песков.
16 июня исполнился ровно год со дня саммита России и США, который прошёл 16 июня 2021-го в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.
Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 07:31
Россия обеспечит партнерам поставки продовольствия, заявила Абрамченко
 
ЭкономикаВладимир ПутинДжо БайденЖенева (город)СШАРоссияДмитрий Песков
 
 
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