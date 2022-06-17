https://ria.ru/20220617/prodovolstvie-1795979664.html

Россия обеспечивает свои потребности в продовольствии, заявил Песков

Россия обеспечивает свои потребности в продовольствии, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2022

Россия обеспечивает свои потребности в продовольствии, заявил Песков

Россия с лихвой обеспечивает свои потребности в продовольствии, все риски захеджированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:06

2022-06-17T09:06

2022-06-17T09:26

экономика

владимир путин

джо байден

женева (город)

сша

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия с лихвой обеспечивает свои потребности в продовольствии, все риски захеджированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."Благодаря тем мерам, которые были заблаговременно приняты в концепции продовольственной безопасности, все эти риски были захеджированы. Мы полностью обеспечиваем наши потребности, с лихвой - таким образом, чтобы не сталкиваться с каким-либо дефицитом по продуктам питания", - сказал Песков.16 июня исполнился ровно год со дня саммита России и США, который прошёл 16 июня 2021-го в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.

https://ria.ru/20220615/prodovolstvie-1795350676.html

женева (город)

сша

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, джо байден, женева (город), сша, россия, дмитрий песков