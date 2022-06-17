https://ria.ru/20220617/prodovolstvie-1795979664.html
Россия обеспечивает свои потребности в продовольствии, заявил Песков
Россия обеспечивает свои потребности в продовольствии, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2022
Россия обеспечивает свои потребности в продовольствии, заявил Песков
Россия с лихвой обеспечивает свои потребности в продовольствии, все риски захеджированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:06
2022-06-17T09:06
2022-06-17T09:26
экономика
владимир путин
джо байден
женева (город)
сша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия с лихвой обеспечивает свои потребности в продовольствии, все риски захеджированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."Благодаря тем мерам, которые были заблаговременно приняты в концепции продовольственной безопасности, все эти риски были захеджированы. Мы полностью обеспечиваем наши потребности, с лихвой - таким образом, чтобы не сталкиваться с каким-либо дефицитом по продуктам питания", - сказал Песков.16 июня исполнился ровно год со дня саммита России и США, который прошёл 16 июня 2021-го в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.
https://ria.ru/20220615/prodovolstvie-1795350676.html
женева (город)
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, джо байден, женева (город), сша, россия, дмитрий песков
09:06 17.06.2022 (обновлено: 09:26 17.06.2022)
Россия обеспечивает свои потребности в продовольствии, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Россия с лихвой обеспечивает свои потребности в продовольствии