https://ria.ru/20220617/prodbezopasnost-1796187121.html

Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продбезопасности, заявил Путин

Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продбезопасности, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продбезопасности, заявил Путин

Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продовольственной безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:19

2022-06-17T16:19

2022-06-17T16:39

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

россия

оон

петербургский международный экономический форум (фонд)

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продовольственной безопасности, заявил президент России Владимир Путин."Мы, конечно, приветствуем открытость к диалогу по этому вопросу со стороны коллег из ООН, которые понимают, насколько глобальны проблемы продовольствия. Предметом для такого разговора может быть создание нормальных условий логистических, финансовых, транспортных для наращивания российского экспорта продуктов питания и удобрений", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/zerno-1796186507.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, оон, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире