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Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продбезопасности, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
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Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продбезопасности, заявил Путин
Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продбезопасности, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продбезопасности, заявил Путин
Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продовольственной безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:19
2022-06-17T16:39
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
россия
оон
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продовольственной безопасности, заявил президент России Владимир Путин."Мы, конечно, приветствуем открытость к диалогу по этому вопросу со стороны коллег из ООН, которые понимают, насколько глобальны проблемы продовольствия. Предметом для такого разговора может быть создание нормальных условий логистических, финансовых, транспортных для наращивания российского экспорта продуктов питания и удобрений", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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владимир путин, россия, оон, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире
16:19 17.06.2022 (обновлено: 16:39 17.06.2022)
 
Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продбезопасности, заявил Путин

Путин: Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продовольственной безопасности

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продовольственной безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы, конечно, приветствуем открытость к диалогу по этому вопросу со стороны коллег из ООН, которые понимают, насколько глобальны проблемы продовольствия. Предметом для такого разговора может быть создание нормальных условий логистических, финансовых, транспортных для наращивания российского экспорта продуктов питания и удобрений", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинРоссияООНПетербургский международный экономический форум (фонд)В мире
 
 
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