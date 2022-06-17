https://ria.ru/20220617/prodbezopasnost-1796187121.html
Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продбезопасности, заявил Путин
Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продбезопасности, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продбезопасности, заявил Путин
Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продовольственной безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:19
2022-06-17T16:19
2022-06-17T16:39
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
россия
оон
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продовольственной безопасности, заявил президент России Владимир Путин."Мы, конечно, приветствуем открытость к диалогу по этому вопросу со стороны коллег из ООН, которые понимают, насколько глобальны проблемы продовольствия. Предметом для такого разговора может быть создание нормальных условий логистических, финансовых, транспортных для наращивания российского экспорта продуктов питания и удобрений", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/zerno-1796186507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, оон, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире
16:19 17.06.2022 (обновлено: 16:39 17.06.2022)
Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продбезопасности, заявил Путин
Путин: Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продовольственной безопасности