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Группа ОМЗ продала чешскую компанию SKODA JS
Группа ОМЗ продала чешскую компанию SKODA JS - РИА Новости, 17.06.2022
Группа ОМЗ продала чешскую компанию SKODA JS
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" (Группа ОМЗ, входит в Газпромбанк) продало чешскую компанию SKODA JS a.s, реализовав свой пакет акций... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:32
2022-06-17T17:32
2022-06-17T17:32
объединенные машиностроительные заводы
экономика
газпромбанк
skoda auto
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" (Группа ОМЗ, входит в Газпромбанк) продало чешскую компанию SKODA JS a.s, реализовав свой пакет акций финансово-инвестиционной группе Wood & Company Financial Services a.s., выступающей в интересах крупнейшей центрально-европейской энергетической компании CEZ, сообщает пресс-служба ОМЗ.Сумма сделки не разглашается.Предполагается, что сохранение SKODA JS позволит компании продолжить исполнять обязательства по действующим контрактам в рамках эксплуатации, технического обслуживания, модернизации и вывода из эксплуатации и демонтажа ядерных объектов.В Газпромбанке отметили, что средства от продажи чешского производителя оборудования будут направлены в отечественные активы
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
объединенные машиностроительные заводы, экономика, газпромбанк, skoda auto
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" (Группа ОМЗ, входит в Газпромбанк) продало чешскую компанию SKODA JS a.s, реализовав свой пакет акций финансово-инвестиционной группе Wood & Company Financial Services a.s., выступающей в интересах крупнейшей центрально-европейской энергетической компании CEZ, сообщает пресс-служба ОМЗ.
Сумма сделки не разглашается.
"Решение о выходе из акционерного капитала SKODA
JS было принято на фоне наложенных на компанию санкционных ограничений и иных юридических рисков, в результате которых возникла опасность остановки предприятия с его последующим банкротством. Таким образом, сделка направлена на возврат российских инвестиций, а также на сохранение компании и ее трудового коллектива", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления "Газпромбанка
" Тиграна Хачатурова.
Предполагается, что сохранение SKODA JS позволит компании продолжить исполнять обязательства по действующим контрактам в рамках эксплуатации, технического обслуживания, модернизации и вывода из эксплуатации и демонтажа ядерных объектов.
В Газпромбанке отметили, что средства от продажи чешского производителя оборудования будут направлены в отечественные активы
"Мы готовы поддерживать отечественных производителей инвестируя в создание стратегического вектора инновационных, технологических и производственных изменений. Сложившаяся ситуация в экономике — это новые возможности и время коллабораций с новыми партнерами. Средства от продажи Skoda будут инвестированы внутри страны. Мы смотрим на стратегически важные российские проекты, конечно же, пристально анализируем активы покидающих наш рынок зарубежных компаний. Не исключаю также, что это могут быть как новые проекты в промышленности с дружественными странами, так и расширение уже существующих", - прокомментировал РИА Новости Хачатуров.