Группа ОМЗ продала чешскую компанию SKODA JS

"Мы готовы поддерживать отечественных производителей инвестируя в создание стратегического вектора инновационных, технологических и производственных изменений. Сложившаяся ситуация в экономике — это новые возможности и время коллабораций с новыми партнерами. Средства от продажи Skoda будут инвестированы внутри страны. Мы смотрим на стратегически важные российские проекты, конечно же, пристально анализируем активы покидающих наш рынок зарубежных компаний. Не исключаю также, что это могут быть как новые проекты в промышленности с дружественными странами, так и расширение уже существующих", - прокомментировал РИА Новости Хачатуров.