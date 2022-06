https://ria.ru/20220617/prodazha-1796241332.html

Группа ОМЗ продала чешскую компанию SKODA JS

Группа ОМЗ продала чешскую компанию SKODA JS - РИА Новости, 17.06.2022

Группа ОМЗ продала чешскую компанию SKODA JS

ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" (Группа ОМЗ, входит в Газпромбанк) продало чешскую компанию SKODA JS a.s, реализовав свой пакет акций... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:32

2022-06-17T17:32

2022-06-17T17:32

объединенные машиностроительные заводы

экономика

газпромбанк

skoda auto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796241434_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_b03e999c93e55419e8d1eece6d02589b.jpg

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" (Группа ОМЗ, входит в Газпромбанк) продало чешскую компанию SKODA JS a.s, реализовав свой пакет акций финансово-инвестиционной группе Wood & Company Financial Services a.s., выступающей в интересах крупнейшей центрально-европейской энергетической компании CEZ, сообщает пресс-служба ОМЗ.Сумма сделки не разглашается.Предполагается, что сохранение SKODA JS позволит компании продолжить исполнять обязательства по действующим контрактам в рамках эксплуатации, технического обслуживания, модернизации и вывода из эксплуатации и демонтажа ядерных объектов.В Газпромбанке отметили, что средства от продажи чешского производителя оборудования будут направлены в отечественные активы

https://ria.ru/20220616/oplata-1795792124.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

объединенные машиностроительные заводы, экономика, газпромбанк, skoda auto