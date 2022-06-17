https://ria.ru/20220617/pozharotushenie-1796229264.html

В Верхневолжье откроют предприятие по производству средств пожаротушения

В Верхневолжье откроют предприятие по производству средств пожаротушения - РИА Новости, 17.06.2022

В Верхневолжье откроют предприятие по производству средств пожаротушения

Предприятие по производству средств пожаротушения планируется построить в Тверской области в рамках соглашения, которое было подписано между правительством... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:15

2022-06-17T17:15

2022-06-17T17:15

тверская область

тверская область

игорь руденя

экономика

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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ТВЕРЬ, 17 июн – РИА Новости. Предприятие по производству средств пожаротушения планируется построить в Тверской области в рамках соглашения, которое было подписано между правительством Тверской области и АО "НПГ Гранит – Саламандра" в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба регионального правительства.Губернатор региона Игорь Руденя и генеральный директор компании Леонид Дубрава подтвердили намерения по реализации инвестиционного проекта в инновационно-промышленном парке "Боровлево-3". АО "НПГ Гранит – Саламандра" станет четвертым резидентом парка до сентября 2022 года.Предполагается, что строительство нового предприятия будет вестись в два этапа: на первом будут созданы цеха производства генераторов огнетушащего аэрозоля и радиоэлектронного оборудования для систем пожаротушения, склады, а на втором – цеха по производству огнезащитных покрытий, комплектующих и механической обработки химического сырья для генераторов огнетушащего аэрозоля.Реализация инвестиционного проекта позволит привлечь в Тверскую область до 1 миллиарда рублей инвестиций и создать в перспективе до 275 рабочих мест.АО "НПГ Гранит-Саламандра" основана в 1992 году. Компания занимается производством широкого ассортимента генераторов огнетушащего аэрозоля различных модификаций, проводит научные исследования и изыскания в области аэрозольного пожаротушения, разрабатывает универсальные автоматические системы пожаротушения на базе генераторов огнетушащего аэрозоля.Продукция компании экспортируется в зарубежные страны, в том числе Белоруссию, Узбекистан, Вьетнам, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Индию и другие.

https://ria.ru/20220616/zavod-1795940612.html

тверская область

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Алёна Пава

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Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)