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В Верхневолжье откроют предприятие по производству средств пожаротушения - РИА Новости, 17.06.2022
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Тверская область
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В Верхневолжье откроют предприятие по производству средств пожаротушения
В Верхневолжье откроют предприятие по производству средств пожаротушения - РИА Новости, 17.06.2022
В Верхневолжье откроют предприятие по производству средств пожаротушения
Предприятие по производству средств пожаротушения планируется построить в Тверской области в рамках соглашения, которое было подписано между правительством... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:15
2022-06-17T17:15
тверская область
тверская область
игорь руденя
экономика
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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ТВЕРЬ, 17 июн – РИА Новости. Предприятие по производству средств пожаротушения планируется построить в Тверской области в рамках соглашения, которое было подписано между правительством Тверской области и АО "НПГ Гранит – Саламандра" в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба регионального правительства.Губернатор региона Игорь Руденя и генеральный директор компании Леонид Дубрава подтвердили намерения по реализации инвестиционного проекта в инновационно-промышленном парке "Боровлево-3". АО "НПГ Гранит – Саламандра" станет четвертым резидентом парка до сентября 2022 года.Предполагается, что строительство нового предприятия будет вестись в два этапа: на первом будут созданы цеха производства генераторов огнетушащего аэрозоля и радиоэлектронного оборудования для систем пожаротушения, склады, а на втором – цеха по производству огнезащитных покрытий, комплектующих и механической обработки химического сырья для генераторов огнетушащего аэрозоля.Реализация инвестиционного проекта позволит привлечь в Тверскую область до 1 миллиарда рублей инвестиций и создать в перспективе до 275 рабочих мест.АО "НПГ Гранит-Саламандра" основана в 1992 году. Компания занимается производством широкого ассортимента генераторов огнетушащего аэрозоля различных модификаций, проводит научные исследования и изыскания в области аэрозольного пожаротушения, разрабатывает универсальные автоматические системы пожаротушения на базе генераторов огнетушащего аэрозоля.Продукция компании экспортируется в зарубежные страны, в том числе Белоруссию, Узбекистан, Вьетнам, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Индию и другие.
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тверская область, игорь руденя, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
17:15 17.06.2022
 

В Верхневолжье откроют предприятие по производству средств пожаротушения

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области откроют предприятие по производству средств пожаротушения
В Тверской области откроют предприятие по производству средств пожаротушения - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 17 июн – РИА Новости. Предприятие по производству средств пожаротушения планируется построить в Тверской области в рамках соглашения, которое было подписано между правительством Тверской области и АО "НПГ Гранит – Саламандра" в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор региона Игорь Руденя и генеральный директор компании Леонид Дубрава подтвердили намерения по реализации инвестиционного проекта в инновационно-промышленном парке "Боровлево-3". АО "НПГ Гранит – Саламандра" станет четвертым резидентом парка до сентября 2022 года.
Предполагается, что строительство нового предприятия будет вестись в два этапа: на первом будут созданы цеха производства генераторов огнетушащего аэрозоля и радиоэлектронного оборудования для систем пожаротушения, склады, а на втором – цеха по производству огнезащитных покрытий, комплектующих и механической обработки химического сырья для генераторов огнетушащего аэрозоля.
Кирпичный завод - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 22:15Тверская область
В Тверской области построят завод по производству керамического кирпича
Реализация инвестиционного проекта позволит привлечь в Тверскую область до 1 миллиарда рублей инвестиций и создать в перспективе до 275 рабочих мест.
АО "НПГ Гранит-Саламандра" основана в 1992 году. Компания занимается производством широкого ассортимента генераторов огнетушащего аэрозоля различных модификаций, проводит научные исследования и изыскания в области аэрозольного пожаротушения, разрабатывает универсальные автоматические системы пожаротушения на базе генераторов огнетушащего аэрозоля.
Продукция компании экспортируется в зарубежные страны, в том числе Белоруссию, Узбекистан, Вьетнам, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Индию и другие.
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяЭкономикаПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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