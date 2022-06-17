00:19 17.06.2022 (обновлено: 09:40 17.06.2022)
В центре Москвы произошел пожар
Пожар в семиэтажном здании в центре Москвы локализовали на 250 "квадратах"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобили противопожарной службы МЧС во время тушения пожара в семиэтажном здании на Тверской улице в Москве
Автомобили противопожарной службы МЧС во время тушения пожара в семиэтажном здании на Тверской улице в Москве
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пожар в семиэтажном здании на Тверской улице в центре Москвы локализован на площади 250 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Вечером в четверг загорелась кровля в административно-жилом семиэтажном доме 27, строение 2, на Тверской улице. В Telegram-канале столичной прокуратуры указывали, что возгорание, предварительно, произошло на чердаке. В МЧС заявляли, что огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.
"В 23.50 пожар локализован на площади 250 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Все жильцы эвакуированы. На месте работают порядка 100 человек и 30 единиц техники", - говорится в сообщении спасательного ведомства.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТушение пожара в семиэтажном здании на Тверской улице в Москве
Тушение пожара в семиэтажном здании на Тверской улице в Москве