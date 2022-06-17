Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы произошел пожар - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220617/pozhar-1795952263.html
В центре Москвы произошел пожар
В центре Москвы произошел пожар - РИА Новости, 17.06.2022
В центре Москвы произошел пожар
Пожар в семиэтажном здании на Тверской улице в центре Москвы локализован на площади 250 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T00:19
2022-06-17T09:40
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795987422_0:169:3041:1879_1920x0_80_0_0_8ff1e22726834f28a1435871d96ad590.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пожар в семиэтажном здании на Тверской улице в центре Москвы локализован на площади 250 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России.Вечером в четверг загорелась кровля в административно-жилом семиэтажном доме 27, строение 2, на Тверской улице. В Telegram-канале столичной прокуратуры указывали, что возгорание, предварительно, произошло на чердаке. В МЧС заявляли, что огонь охватил площадь в 200 квадратных метров."В 23.50 пожар локализован на площади 250 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Все жильцы эвакуированы. На месте работают порядка 100 человек и 30 единиц техники", - говорится в сообщении спасательного ведомства.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795987422_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_e85dcc407ed1754a97ec959fbc2a6b90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
00:19 17.06.2022 (обновлено: 09:40 17.06.2022)
 
В центре Москвы произошел пожар

Пожар в семиэтажном здании в центре Москвы локализовали на 250 "квадратах"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобили противопожарной службы МЧС во время тушения пожара в семиэтажном здании на Тверской улице в Москве
Автомобили противопожарной службы МЧС во время тушения пожара в семиэтажном здании на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобили противопожарной службы МЧС во время тушения пожара в семиэтажном здании на Тверской улице в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пожар в семиэтажном здании на Тверской улице в центре Москвы локализован на площади 250 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Вечером в четверг загорелась кровля в административно-жилом семиэтажном доме 27, строение 2, на Тверской улице. В Telegram-канале столичной прокуратуры указывали, что возгорание, предварительно, произошло на чердаке. В МЧС заявляли, что огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.
"В 23.50 пожар локализован на площади 250 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Все жильцы эвакуированы. На месте работают порядка 100 человек и 30 единиц техники", - говорится в сообщении спасательного ведомства.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТушение пожара в семиэтажном здании на Тверской улице в Москве
Тушение пожара в семиэтажном здании на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Тушение пожара в семиэтажном здании на Тверской улице в Москве
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала