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Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до трех - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/postradavshie-1796193326.html
Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до трех
Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до трех - РИА Новости, 17.06.2022
Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до трех
Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка в пятницу возросло до трех, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:27
2022-06-17T18:41
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка в пятницу возросло до трех, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о ранении одной мирной жительницы при обстреле Петровского района Донецка."В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Петровском районе Донецка число раненых возросло до 3 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.С утра пятницы Донецк подвергается сильным обстрелам со стороны украинских войск. Основной удар принял на себя Киевский район. Помимо артиллерии советских калибров 122 и 152 миллиметра, украинские силовики активно применяют артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796028722.html
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донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
16:27 17.06.2022 (обновлено: 18:41 17.06.2022)
 
Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до трех

В ДНР сообщили, что число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до трех

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Пожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка в пятницу возросло до трех, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о ранении одной мирной жительницы при обстреле Петровского района Донецка.
"В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Петровском районе Донецка число раненых возросло до 3 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
С утра пятницы Донецк подвергается сильным обстрелам со стороны украинских войск. Основной удар принял на себя Киевский район. Помимо артиллерии советских калибров 122 и 152 миллиметра, украинские силовики активно применяют артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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