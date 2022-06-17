https://ria.ru/20220617/postradavshie-1796193326.html

Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до трех

Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до трех - РИА Новости, 17.06.2022

Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до трех

Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка в пятницу возросло до трех, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:27

2022-06-17T16:27

2022-06-17T18:41

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка в пятницу возросло до трех, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о ранении одной мирной жительницы при обстреле Петровского района Донецка."В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Петровском районе Донецка число раненых возросло до 3 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.С утра пятницы Донецк подвергается сильным обстрелам со стороны украинских войск. Основной удар принял на себя Киевский район. Помимо артиллерии советских калибров 122 и 152 миллиметра, украинские силовики активно применяют артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796028722.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины