https://ria.ru/20220617/popov-1796142242.html

Сыгравший Мухича актер Роман Попов рассказал о своей личной жизни

Сыгравший Мухича актер Роман Попов рассказал о своей личной жизни - РИА Новости, 17.06.2022

Сыгравший Мухича актер Роман Попов рассказал о своей личной жизни

Актер Роман Попов, сыгравший Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", поделился подробностями знакомства со своей женой Юлией. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:22

2022-06-17T15:22

2022-06-17T15:23

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Актер Роман Попов, сыгравший Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", поделился подробностями знакомства со своей женой Юлией. Роман и Юлия не виделись пять с половиной лет, но позже встретились снова в Йошкар-Оле. Позже он уехал в Сочи, а через полгода Юлия последовала за ним, а еще через полгода они расписались. Кроме того, Попов назвал ошибкой жены сменить фамилию Догилева на Попова. Но при этом актер также отметил, что это ее единственная ошибка.

https://ria.ru/20210810/petrov-1745169959.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

йошкар-ола, сочи, новости культуры