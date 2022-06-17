15:22 17.06.2022 (обновлено: 15:23 17.06.2022)
Сыгравший Мухича актер Роман Попов рассказал о своей личной жизни
Сыгравший Мухича актер Роман Попов рассказал о своих жене и детях
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Актер Роман Попов, сыгравший Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", поделился подробностями знакомства со своей женой Юлией.
"Мы учились в одной школе, познакомились там в возрасте 15-16 лет. А когда я окончил обучение и поступил в Йошкар-Оле в институт, мы расстались. Это произошло потому, что я был, конечно, мягко говоря, абсолютным подонком. Это сейчас с высоты прожитого возраста я могу сказать, что на месте Юли, я, наверняка, бы поступил ровно так же. Адиос! Ну что можно сказать?", – сказал Попов порталу Teleprogramma.pro.
Роман и Юлия не виделись пять с половиной лет, но позже встретились снова в Йошкар-Оле.
"И вот вечером до этого мы случайно встречаемся с Юлей на улице. И все! В этот момент в голове играет "Loving you?", знаете? И не было никаких поцелуев и объятий. Мы просто говорили и гуляли по парку, по улице. Держались за руки, говорили, говорили, говорили, что у нас происходило за эти пять с половиной лет", – отметил Попов.
Позже он уехал в Сочи, а через полгода Юлия последовала за ним, а еще через полгода они расписались.
"Это настоящее, серьезное, четкое чувство. Я благодарен Вселенной, что я испытывал его и испытываю до сих пор. Спустя полгода она переехала в Сочи, затем через такой же срок вышла за меня замуж. Спустя три года родился Федор Романович Попов, еще через десять месяцев на свет появилась Елизавета Романовна Попова. Четыре года назад родилась Марта Романовна Попова. Да я счастлив, я женат, сынат и дважды дочат", – рассказал Попов.
Кроме того, Попов назвал ошибкой жены сменить фамилию Догилева на Попова. Но при этом актер также отметил, что это ее единственная ошибка.
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