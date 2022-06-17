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В ДНР за время агрессии Украины погибли 7820 человек, заявила омбудсмен - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/pogibshie-1796156176.html
В ДНР за время агрессии Украины погибли 7820 человек, заявила омбудсмен
В ДНР за время агрессии Украины погибли 7820 человек, заявила омбудсмен - РИА Новости, 17.06.2022
В ДНР за время агрессии Украины погибли 7820 человек, заявила омбудсмен
Общее число погибших в Донецкой народной республике за весь период вооруженного агрессии Украины составляет 7820 человек, следует из данных аппарата омбудсмена... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:43
2022-06-17T15:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Общее число погибших в Донецкой народной республике за весь период вооруженного агрессии Украины составляет 7820 человек, следует из данных аппарата омбудсмена ДНР."Общее число погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины 7820 человек, в том числе 109 детей",- сообщается на сайте омбудсмена.Также отмечается, что с 10 по 16 июня в ДНР погибли 67 сотрудников силовых структур и 27 гражданских, пострадали 388 силовиков и 111 мирных жителей.
https://ria.ru/20220524/politiki-1790241648.html
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в мире, украина, донецкая народная республика
15:43 17.06.2022 (обновлено: 15:47 17.06.2022)
 
В ДНР за время агрессии Украины погибли 7820 человек, заявила омбудсмен

Аппарат омбудсмена: за время вооруженной агрессии Украины в ДНР погибли 7820 человек

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЦветы и игрушки, возложенные к памятнику "Аллея Ангелов" в Донецке
Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Цветы и игрушки, возложенные к памятнику "Аллея Ангелов" в Донецке . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Общее число погибших в Донецкой народной республике за весь период вооруженного агрессии Украины составляет 7820 человек, следует из данных аппарата омбудсмена ДНР.
"Общее число погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины 7820 человек, в том числе 109 детей",- сообщается на сайте омбудсмена.
Также отмечается, что с 10 по 16 июня в ДНР погибли 67 сотрудников силовых структур и 27 гражданских, пострадали 388 силовиков и 111 мирных жителей.
Заслуженнный артист Украины Евгений Нищук, спикер Верховной рады, и. о. президента Украины Александр Турчинов и лидер фракции Батькивщина, кандидат на пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк на площади Независимости в Киеве. 2014 год - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 11:00Донбасс. Геноцид. 2014-2022
"Мрази" и "лишние люди": что политики Украины говорили о населении ДонбассаХотели ли украинские политические элиты мира и цивилизованного разрешения конфликта в Донбассе, как декларировали это в интервью западным СМИ и на международных форумах? Мы не можем влезть в их головы, но разобраться с этой диссоциацией помогут прямые цитаты. Что говорили украинские политики о мирных жителях Донбасса за восемь лет войны.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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