В ДНР за время агрессии Украины погибли 7820 человек, заявила омбудсмен

"Мрази" и "лишние люди": что политики Украины говорили о населении Донбасса Хотели ли украинские политические элиты мира и цивилизованного разрешения конфликта в Донбассе, как декларировали это в интервью западным СМИ и на международных форумах? Мы не можем влезть в их головы, но разобраться с этой диссоциацией помогут прямые цитаты. Что говорили украинские политики о мирных жителях Донбасса за восемь лет войны.