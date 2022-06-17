15:43 17.06.2022 (обновлено: 15:47 17.06.2022)
В ДНР за время агрессии Украины погибли 7820 человек, заявила омбудсмен
Аппарат омбудсмена: за время вооруженной агрессии Украины в ДНР погибли 7820 человек
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЦветы и игрушки, возложенные к памятнику "Аллея Ангелов" в Донецке
Цветы и игрушки, возложенные к памятнику "Аллея Ангелов" в Донецке . Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Общее число погибших в Донецкой народной республике за весь период вооруженного агрессии Украины составляет 7820 человек, следует из данных аппарата омбудсмена ДНР.
"Общее число погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины 7820 человек, в том числе 109 детей",- сообщается на сайте омбудсмена.
Также отмечается, что с 10 по 16 июня в ДНР погибли 67 сотрудников силовых структур и 27 гражданских, пострадали 388 силовиков и 111 мирных жителей.
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