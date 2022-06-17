https://ria.ru/20220617/podshipniki-1796236040.html
В Тверской области построят завод железнодорожных подшипников
В Тверской области построят завод железнодорожных подшипников - РИА Новости, 17.06.2022
В Тверской области построят завод железнодорожных подшипников
Тверская область и ООО "ТЕК-КОМ Производство" на Петербургском международном экономическом форуме достигли договоренности о строительстве второй очереди завода... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:22
2022-06-17T17:22
2022-06-17T17:22
тверская область
игорь руденя
тверская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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ТВЕРЬ, 17 июн - РИА Новости. Тверская область и ООО "ТЕК-КОМ Производство" на Петербургском международном экономическом форуме достигли договоренности о строительстве второй очереди завода компании по производству железнодорожных подшипников под Тверью, сообщает пресс-служба регионального правительства.Губернатор региона Игорь Руденя и генеральный директор компании Алексей Шулепов заключили на форуме соглашение о реализации инвестиционного проекта в сфере железнодорожного машиностроения."В рамках подписанного соглашения предполагается, что продукция, выпускаемая ООО "ТЕК-КОМ Производство", сможет заместить импортные аналоги, а также расширить внутренние рынки сбыта", - отметили в пресс-службе.ООО "ТЕК-КОМ Производство" осуществляет деятельность по производству и восстановительному ремонту железнодорожных подшипников, а также промышленных роликовых подшипников на территории торгово-промышленной зоны "Боровлево-1" в Тверской области.Проект компании ООО "ТЕК-КОМ Производство" реализуется в Верхневолжье в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), который был подписан Минпромторгом России, правительством Тверской области и компанией в январе 2021 года.
https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795893229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
ТВЕРЬ, 17 июн - РИА Новости. Тверская область и ООО "ТЕК-КОМ Производство" на Петербургском международном экономическом форуме достигли договоренности о строительстве второй очереди завода компании по производству железнодорожных подшипников под Тверью, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор региона Игорь Руденя
и генеральный директор компании Алексей Шулепов заключили на форуме соглашение о реализации инвестиционного проекта в сфере железнодорожного машиностроения.
"В рамках подписанного соглашения предполагается, что продукция, выпускаемая ООО "ТЕК-КОМ Производство", сможет заместить импортные аналоги, а также расширить внутренние рынки сбыта", - отметили в пресс-службе.
ООО "ТЕК-КОМ Производство" осуществляет деятельность по производству и восстановительному ремонту железнодорожных подшипников, а также промышленных роликовых подшипников на территории торгово-промышленной зоны "Боровлево-1" в Тверской области.
Проект компании ООО "ТЕК-КОМ Производство" реализуется в Верхневолжье в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), который был подписан Минпромторгом России
, правительством Тверской области и компанией в январе 2021 года.