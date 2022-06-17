Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили связать Севастополь и Херсон побратимскими узами - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220617/pobratimstvo-1795962557.html
В Госдуме предложили связать Севастополь и Херсон побратимскими узами
В Госдуме предложили связать Севастополь и Херсон побратимскими узами - РИА Новости, 17.06.2022
В Госдуме предложили связать Севастополь и Херсон побратимскими узами
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предложил заключить соглашение о побратимстве между Севастополем и Херсоном. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T05:08
2022-06-17T05:08
севастополь
херсонская область
херсон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предложил заключить соглашение о побратимстве между Севастополем и Херсоном.Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота РФ."Херсон, как и Севастополь, – это исторически русский город. Учитывая, что Херсон и Севастополь тесно связаны флотскими узами и историей, уверен, что они должны стать городами-побратимами. Это города-родственники, так как являются общей колыбелью российского Черноморского флота", - сказал РИА Новости Белик.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220617/genotsid-1795961747.html
севастополь
херсонская область
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d954d36c9035212f1691955b0c7386ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, херсонская область , херсон, в мире
05:08 17.06.2022
 
В Госдуме предложили связать Севастополь и Херсон побратимскими узами

Депутат Госдумы Белик предложил связать Севастополь и Херсон побратимскими узами

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предложил заключить соглашение о побратимстве между Севастополем и Херсоном.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота РФ.
"Херсон, как и Севастополь, – это исторически русский город. Учитывая, что Херсон и Севастополь тесно связаны флотскими узами и историей, уверен, что они должны стать городами-побратимами. Это города-родственники, так как являются общей колыбелью российского Черноморского флота", - сказал РИА Новости Белик.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
04:58
В Запорожской области назвали политику Киева в отношении Крыма геноцидом
 
СевастопольХерсонская областьХерсонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала