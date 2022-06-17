https://ria.ru/20220617/pobratimstvo-1795962557.html

В Госдуме предложили связать Севастополь и Херсон побратимскими узами

В Госдуме предложили связать Севастополь и Херсон побратимскими узами - РИА Новости, 17.06.2022

В Госдуме предложили связать Севастополь и Херсон побратимскими узами

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предложил заключить соглашение о побратимстве между Севастополем и Херсоном. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T05:08

2022-06-17T05:08

2022-06-17T05:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предложил заключить соглашение о побратимстве между Севастополем и Херсоном.Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота РФ."Херсон, как и Севастополь, – это исторически русский город. Учитывая, что Херсон и Севастополь тесно связаны флотскими узами и историей, уверен, что они должны стать городами-побратимами. Это города-родственники, так как являются общей колыбелью российского Черноморского флота", - сказал РИА Новости Белик.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220617/genotsid-1795961747.html

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Максим Горбачев

севастополь, херсонская область , херсон, в мире