https://ria.ru/20220617/pobeda-1795669479.html
"Победа" обсуждает переход из Внуково в Шереметьево
"Победа" обсуждает переход из Внуково в Шереметьево - РИА Новости, 17.06.2022
"Победа" обсуждает переход из Внуково в Шереметьево
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") обсуждает смену аэропорта в Москве — переход из Внуково в Шереметьево, говорится в письме врио гендиректора... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T00:05
2022-06-17T00:05
2022-06-17T00:05
туризм
шереметьево (аэропорт)
победа (авиакомпания)
внуково (аэропорт)
аэропорт
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403757_0:258:3071:1985_1920x0_80_0_0_bf5fe380263722cc22a49c4c99cd7cf3.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") обсуждает смену аэропорта в Москве — переход из Внуково в Шереметьево, говорится в письме врио гендиректора авиакомпании" Андрея Юрикова сотрудникам (имеется в распоряжении РИА Новости)."Сегодня в СМИ появилась информация о возможном перебазировании "Победы". Это правда, сейчас действительно обсуждается такой вариант. Подчеркну: обсуждается, решение пока не принято. Ни о том, в какой срок возможен переход, ни об условиях, ни об объеме программы", — говорится в письме."Как только будет решен вопрос о возобновлении полетов из Шереметьево, я об этом сообщу", — отмечает Юриков.Осуществлять перевозки из Шереметьево компания начала в мае прошлого года, до этого лоукостер летал только из одного аэропорта столицы. А с 8 апреля "Победа" временно перевела все московские рейсы во "Внуково".
https://ria.ru/20220615/aeroflot-1795495900.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403757_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_2247eae40f962f32da91b951a2d304f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), победа (авиакомпания), внуково (аэропорт), аэропорт, новости - туризм, туризм
"Победа" обсуждает переход из Внуково в Шереметьево
Авиакомпания "Победа" обсуждает переход из аэропорта Внуково в Шереметьево
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") обсуждает смену аэропорта в Москве — переход из Внуково в Шереметьево, говорится в письме врио гендиректора авиакомпании" Андрея Юрикова сотрудникам (имеется в распоряжении РИА Новости).
"Сегодня в СМИ появилась информация о возможном перебазировании "Победы". Это правда, сейчас действительно обсуждается такой вариант. Подчеркну: обсуждается, решение пока не принято. Ни о том, в какой срок возможен переход, ни об условиях, ни об объеме программы", — говорится в письме.
"Как только будет решен вопрос о возобновлении полетов из Шереметьево, я об этом сообщу", — отмечает Юриков.
Осуществлять перевозки из Шереметьево компания начала в мае прошлого года, до этого лоукостер летал только из одного аэропорта столицы. А с 8 апреля "Победа" временно перевела все московские рейсы во "Внуково".