https://ria.ru/20220617/pobeda-1795669479.html

"Победа" обсуждает переход из Внуково в Шереметьево

"Победа" обсуждает переход из Внуково в Шереметьево - РИА Новости, 17.06.2022

"Победа" обсуждает переход из Внуково в Шереметьево

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") обсуждает смену аэропорта в Москве — переход из Внуково в Шереметьево, говорится в письме врио гендиректора... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T00:05

2022-06-17T00:05

2022-06-17T00:05

туризм

шереметьево (аэропорт)

победа (авиакомпания)

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туризм

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") обсуждает смену аэропорта в Москве — переход из Внуково в Шереметьево, говорится в письме врио гендиректора авиакомпании" Андрея Юрикова сотрудникам (имеется в распоряжении РИА Новости)."Сегодня в СМИ появилась информация о возможном перебазировании "Победы". Это правда, сейчас действительно обсуждается такой вариант. Подчеркну: обсуждается, решение пока не принято. Ни о том, в какой срок возможен переход, ни об условиях, ни об объеме программы", — говорится в письме."Как только будет решен вопрос о возобновлении полетов из Шереметьево, я об этом сообщу", — отмечает Юриков.Осуществлять перевозки из Шереметьево компания начала в мае прошлого года, до этого лоукостер летал только из одного аэропорта столицы. А с 8 апреля "Победа" временно перевела все московские рейсы во "Внуково".

https://ria.ru/20220615/aeroflot-1795495900.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

шереметьево (аэропорт), победа (авиакомпания), внуково (аэропорт), аэропорт, новости - туризм, туризм