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"Победа" обсуждает переход из Внуково в Шереметьево - РИА Новости, 17.06.2022
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Туризм
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"Победа" обсуждает переход из Внуково в Шереметьево
"Победа" обсуждает переход из Внуково в Шереметьево - РИА Новости, 17.06.2022
"Победа" обсуждает переход из Внуково в Шереметьево
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") обсуждает смену аэропорта в Москве — переход из Внуково в Шереметьево, говорится в письме врио гендиректора... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T00:05
2022-06-17T00:05
туризм
шереметьево (аэропорт)
победа (авиакомпания)
внуково (аэропорт)
аэропорт
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") обсуждает смену аэропорта в Москве — переход из Внуково в Шереметьево, говорится в письме врио гендиректора авиакомпании" Андрея Юрикова сотрудникам (имеется в распоряжении РИА Новости)."Сегодня в СМИ появилась информация о возможном перебазировании "Победы". Это правда, сейчас действительно обсуждается такой вариант. Подчеркну: обсуждается, решение пока не принято. Ни о том, в какой срок возможен переход, ни об условиях, ни об объеме программы", — говорится в письме."Как только будет решен вопрос о возобновлении полетов из Шереметьево, я об этом сообщу", — отмечает Юриков.Осуществлять перевозки из Шереметьево компания начала в мае прошлого года, до этого лоукостер летал только из одного аэропорта столицы. А с 8 апреля "Победа" временно перевела все московские рейсы во "Внуково".
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шереметьево (аэропорт), победа (авиакомпания), внуково (аэропорт), аэропорт, новости - туризм, туризм
00:05 17.06.2022
 
"Победа" обсуждает переход из Внуково в Шереметьево

Авиакомпания "Победа" обсуждает переход из аэропорта Внуково в Шереметьево

© Фото : Анастасия КабановаСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : Анастасия Кабанова
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") обсуждает смену аэропорта в Москве — переход из Внуково в Шереметьево, говорится в письме врио гендиректора авиакомпании" Андрея Юрикова сотрудникам (имеется в распоряжении РИА Новости).
"Сегодня в СМИ появилась информация о возможном перебазировании "Победы". Это правда, сейчас действительно обсуждается такой вариант. Подчеркну: обсуждается, решение пока не принято. Ни о том, в какой срок возможен переход, ни об условиях, ни об объеме программы", — говорится в письме.
"Как только будет решен вопрос о возобновлении полетов из Шереметьево, я об этом сообщу", — отмечает Юриков.
Осуществлять перевозки из Шереметьево компания начала в мае прошлого года, до этого лоукостер летал только из одного аэропорта столицы. А с 8 апреля "Победа" временно перевела все московские рейсы во "Внуково".
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ТуризмШереметьево (аэропорт)Победа (авиакомпания)Внуково (аэропорт)АэропортНовости - ТуризмТуризм
 
 
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