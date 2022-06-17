https://ria.ru/20220617/peskov-1795777054.html

Дмитрий Песков: мы с США находимся в весьма горячей точке противостояния

Дмитрий Песков: мы с США находимся в весьма горячей точке противостояния - РИА Новости, 17.06.2022

Дмитрий Песков: мы с США находимся в весьма горячей точке противостояния

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в годовщину первой встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в интервью РИА Новости дал оценку этому... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:00

2022-06-17T10:00

2022-06-17T10:00

интервью

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сша

нато

украина

джо байден

санкции в отношении россии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в годовщину первой встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в интервью РИА Новости дал оценку этому саммиту, нынешнему состоянию российско-американских отношений, позиции Белого дома в отношении Украины, а также рассказал, как Москва впредь намерена строить отношения с Вашингтоном, и кто виноват в инфляции, резком росте цен на бензин и дефиците продуктов на Западе.– Дмитрий Сергеевич, год назад состоялся саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Он прошел в Женеве. И тогда дал какие-то надежды для двусторонних отношений, для всего мира. Сейчас, спустя год после саммита, можно ли говорить, что итоги этой встречи полностью обесценены?– Ну, они не то, что обесценены, но очевидно, что сейчас говорить об этих итогах – дело неблагодарное, потому что отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке. Российско-американский диалог как таковой отсутствует. скорее всего, есть понимание того, что существуют области, которые, так или иначе, все равно придется обсуждать. Это и области контроля за вооружениями, и разоруженческие области, тема нераспространения. Это то, что, так или иначе, придется обсуждать нашим двум странам, но очевидно не сейчас.Сейчас мы находимся в весьма и весьма горячей точке противостояния. Несмотря на определенные надежды, которые появились после Женевы, Соединенные Штаты, отказались прислушаться к нашим озабоченностям, Соединенные Штаты отказались от обсуждения темы безопасности Российской Федерации. отказались обсуждать вопрос дальнейшего нерасширения НАТО в сторону наших границ и непоглощения НАТО Украины, что во многом и стало таким триггером для неизбежности той самой специальной военной операции, о которой принял решение наш президент и Верховный главнокомандующий.– А что можно сделать, чтобы нормализовать отношения? Возможен и нужен ли для этого еще один саммит лидеров?– Вряд ли в настоящее время саммит лидеров возможен. И вряд ли он возможен в обозримой перспективе. Хотя, справедливости ради, надо признать, что международные дела – это субстанция, где иногда все-таки прагматичный подход начинает довлеть. И тенденции тогда достаточно быстро сменяются. Будем смотреть, как оно будет развиваться. Но сейчас и в обозримой перспективе, которая нам доступна, говорить о саммите не приходится.Сейчас, наверно, нужно, чтобы Соединенные Штаты поняли, что воевать с нами экономически, дипломатически, политически – дело бесперспективное. Пытаться задушить нас различными рестрикциями и санкциями – это тоже те усилия, которые обречены на провал. И что единственный способ – это отказаться от политики гегомонизма в мировых делах и понять, что Россия не хочет, не может и не собирается быть ничьим вассалом – в любом смысле этого слова. И вот когда произойдет вызревание того, что с Россией можно говорить только на основе взаимной выгоды, взаимного уважения, тогда и настанет время для планирования следующих контактов.– Вы согласны с мнением некоторых экспертов, что таких жестких решений, которые сейчас принимают США в адрес России, не принималось даже во времена "холодной войны"?– Это действительно так. Во-первых, не принималось даже во время "холодной войны", а во-вторых, не принималось в отношении ни одной страны мира. Наша страна действительно столкнулась с совершенно беспрецедентной по своим масштабам экономической войной, попытками удушения, попытками изоляции.Здесь даже можно не прислушиваться к нам, а прислушаться к международным экспертам и к экспертам в этих странах, в том числе и в Америке, которые сейчас уже говорят, что что-то с этими попытками удушения не все получается.– Если возвращаться к заявлениям американских официальных лиц, господин Байден называет инфляцию США "инфляцией Путина". Вы удивлены такими заявлениями и такими оценками, и на ваш взгляд, осознает ли американский истеблишмент, что, собственно говоря, они наказывают не только нас, но и себя?– Здесь уже всем становится очевидно, что подобные санкции и ограничения – это обоюдоострое оружие. И оно, конечно же, создает проблемы и для нас, но и не меньшие проблемы, в том числе с отложенной перспективой это создает для тех стран, которые ввели эти санкции. И эти негативные последствия в первую очередь европейцы, во вторую очередь американцы уже хорошо ощущают на себе. И это бремя, эти негативные ощущения будут только расти. Это первое.Второе. Профессионалы, экономисты, аналитики прекрасно понимают, что связывать эти негативные проявления только с эффектом специальной военной операции неправильно. Это последствия целой серии ошибок мировых лидеров и в Европе, и в США, которые имели место на протяжении последних нескольких лет. Именно они привели к этим горьким последствиям, которые сейчас в мире по-прежнему пока нарастают. То есть к кульминации кризиса мы еще не приблизились. Точнее – они не приблизились. Мы-то в данном случае благодаря тем макро- и микроэкономическим стабилизирующим мерам, которое принимает наше руководство, все-таки находимся в более стабильном состоянии.– В свете того, что господин Байден намекает, что он может пойти на выборы в 2024 году, не считаете ли вы, что сейчас будет удобный момент, когда риторика с американской стороны, стороны демократов будет только ужесточаться? И соответственно простые американцы могут воспринять впрямую, что действительно Россия виновата в энергокризисе, в огромных ценах на бензин в США?– С одной стороны, любой электоральный период Соединенных Штатов Америки, особенно последние президентские циклы, наверное, последний десяток даже циклов, он так или иначе связан с такими, знаете, активными рецидивами оголтелой русофобии. Русофобия фактически становится в эти периоды инструментом внутренней политики Соединенных Штатов.Ну а сейчас, в связи с этой войной, о которой я говорил, экономической в отношении нашей страны, эта русофобия уже стала постоянным фоном.– Россия готовит какой-то обширный пакет ответных мер в адрес США, или они будут, как сейчас, точечными и касаться определенных сфер и отраслей?– Ковровые бомбометания нигде не хороши. Россия везде действует высокоточным оружием, старается это делать предельно эффективно. А главное – действовать так, чтобы это наилучшим образом отвечало интересам нашей страны. Думаю, что этим и будет руководствоваться наш президент.– Вопросы, касающиеся продовольственной безопасности, поставок зерна, поставок удобрений – это можно считать ответом России, или это общее развитие ситуации, результат ряда факторов, включая санкции против России и российских компаний?– Нет, абсолютно неправильно так ставить вопрос. Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет. Мы не будем сейчас в детали вдаваться, я уверен, что сейчас на форуме в предстоящие дни, конечно, это будет обсуждаться много и долго.Удобрения. И Россия, и Белоруссия – крупнейшие мировые поставщики удобрений – заинтересованы в том, чтобы свою продукцию продвигать на международные рынки, как это было до сих пор. Но это же не мы наложили на нас самих санкции. Это же и Соединенные Штаты, и Европейский союз, и Канада, и целый ряд других стран пошли на эти рестрикции.Ведь именно они не дают оплатить удобрения, именно они не дают застраховать суда, которые подходят под загрузку. При этом, тут опять же надо вспомнить, что Соединенные Штаты сначала ввели, но в отличие от европейских товарищей быстренько сообразили, в чем дело, и приравняли удобрения к продуктам первой необходимости, и эти ограничения сняли. Но косвенные ограничения – как раз по страховке, по судам, по непринятию портами наших судов – все равно есть, они действуют, к сожалению, и все это привело к сокращению чуть ли ни более, чем на 40% всех поставок.Поэтому это последствия тех грубых ошибок, которые – тут можем прямо сказать – сделали руководство Евросоюза, европейских стран и, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки. Именно эти страны должны будут думать, как они будут отвечать перед многими миллионами голодающих, которые могут появиться.– А России в этой связи что-то угрожает, на ваш взгляд?– Благодаря тем мерам, которые были заблаговременно приняты в концепции продовольственной безопасности, все эти риски были захеджированы. Мы полностью обеспечиваем наши потребности, с лихвой, таким образом, чтобы не сталкиваться с каким-либо дефицитом по продуктам питания.– Возвращаясь к саммиту Путин-Байден и оценкам, которые давал президент РФ этой встрече, тогда Владимир Путин говорил, что Байден – профессионал и ничего не пропускает. Тем не менее сейчас мы видим не совсем логичные поступки администрации США во главе с ним. А иногда и не совсем понятное поведение господина Байдена, который что-то путает, что-то забывает, теряется в странах, годах, конфликтах. На ваш взгляд, какой Байден сейчас, если судить по его поведению в адрес России?– Мы никогда не будем опускаться до того, чтобы давать какие-то нелестные оценки главам других государств, и тем более говорить какие-то оскорбительные слова в адрес руководителей и глав других государств. Главы других государств допускали для себя такое, мы уподобляться этому не будем. Скорее, это вопрос для граждан этой страны. Именно граждане страны дают оценку своим руководителям. Это не наше дело. Наше дело – те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас. И мы будем с ними бороться.– Вы дипломатично сказали, что некоторые лидеры допускали, но, по-честному, это господин Байден допускал. При этом довольно резкие. В дипломатической практике, даже сказала бы, что впервые звучали такие слова в адрес главы государства. В этой ситуации даже возникал вопрос, что это может довести до разрыва дипломатических отношений между Россией и США. На ваш взгляд, возможен ли такой сценарий и при каких условиях? Может ли получиться так, что Россия вообще будет вынуждена закрыть посольство в США?– На самом деле США уже наделали столько всего, что давно можно было это сделать. Но еще раз повторяю, США никуда не денутся, с США нам придется жить дальше. Все равно нам придется с ними общаться.Да, мы будем общаться по-другому, общения по-старому не будет. Мы будем общаться с ними жестко. Сохраняя гибкость по конструктивным вопросам. Мы будем отстаивать наши интересы, и мы будем требовать от них уважения наших озабоченностей, наших интересов. Такое общение оно так или иначе будет.– Включает ли это общение тему договора СНВ? И каковы перспективы его продления – документ заканчивает своё действие а 2026 году. Стоит ли уже сейчас уже начать переговоры по этой теме?– Это та тема, обсуждения которой нельзя избежать. Можно, конечно, как страус, пытаться зарывать голову в песок, ссылаясь на специальную военную операцию, но именно Россия и США должны обсуждать эту тему. Обсуждать нужно было вчера. И это обсуждение важно не только для народов наших двух стран, но и для всего мира, для глобальной безопасности.– Иногда звучит довольно жесткая риторика не только экономическая или санкционная, но и по теме ядерной безопасности. Россия и США – две мощнейшие ядерные державы и, безусловно, этот конфликт мог бы иметь абсолютно фатальные последствия. Может ли, на ваш взгляд, начаться ядерная война с учетом заявлений, в том числе Владимира Путина, что при ударах по российской территории будут приняты незамедлительные решения по ответным ударам по центру принятия таких решений?– Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональными, чтобы не задавать таких вопросов, а те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать.– Спасибо, постараемся набраться этой мудрости.Если можно, пару вопросов, связанных с Украиной и США. Сейчас Вашингтон активно вооружает Киев, помогает в выборе тактики и стратегии поведения, сожалеет, что дела идут не так хорошо, как хотела украинская сторона. Некоторые эксперты говорят, что на Украине фактически Россия сражается с США. Согласны ли вы с таким мнением, и какие в этой ситуации у России перспективы выиграть?– США продлевают беды Украины. США затягивают вот этот вот плохой период для Украины, для народа Украины. США не позволяют здравым силам, коих осталось очень мало на Украине, как-то способствовать тому, чтобы все-таки пойти по другому пути – по пути диалога. США провоцируют дальнейшие жертвы и дальнейшие материальные потери в этой стране.– И при этом США угрожают, что передадут замороженные российские средства, достаточно большие и весомые, Украине, ей на помощь. Думает ли Россия о таком варианте развития событий, и чем Москва может на это ответить?– США и европейские страны, Европейский союз говорят о том, что можно присвоить то, что им не принадлежит. Сделав это однажды, они потеряют доверие всех тех, кто имеет там собственность, потому что именно с того момента, если это произойдет, ни один инвестор в американскую или европейскую экономику, ни одна страна, которая имеет там свои авуары, не сможет спать спокойно, потому что они не будут знать, что в следующий момент придет в голову людям, сидящим в Вашингтоне или в Брюсселе.– А вообще какой-то диалог между Россией и США по Украине идет?– Нет, не идет.– Большое спасибо за интервью!

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https://ria.ru/20220615/vooruzheniya-1795604181.html

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https://ria.ru/20220525/smi-1790626540.html

https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795580738.html

https://ria.ru/20220616/tragediya-1795620540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша, нато, украина, джо байден, санкции в отношении россии