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Слуцкий не исключил продолжение переговоров с Украиной
Слуцкий не исключил продолжение переговоров с Украиной - РИА Новости, 17.06.2022
Слуцкий не исключил продолжение переговоров с Украиной
Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не исключает возможности продолжения переговоров с Украиной, но только когда прекратится... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T23:55
2022-06-17T23:55
2022-06-17T23:55
специальная военная операция на украине
леонид слуцкий (политик)
украина
киев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не исключает возможности продолжения переговоров с Украиной, но только когда прекратится деструктив со стороны Киева."Не исключаю, что переговоры с Украиной возможны, но когда прекратится деструктив со стороны Киева", - заявил Слуцкий РИА Новости.
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леонид слуцкий (политик), украина, киев
Слуцкий не исключил продолжение переговоров с Украиной
Слуцкий не исключил продолжение переговоров, когда прекратится деструктив со стороны Киева