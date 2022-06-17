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Слуцкий не исключил продолжение переговоров с Украиной - РИА Новости, 17.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/peregovory-1796364060.html
Слуцкий не исключил продолжение переговоров с Украиной
Слуцкий не исключил продолжение переговоров с Украиной - РИА Новости, 17.06.2022
Слуцкий не исключил продолжение переговоров с Украиной
Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не исключает возможности продолжения переговоров с Украиной, но только когда прекратится... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T23:55
2022-06-17T23:55
специальная военная операция на украине
леонид слуцкий (политик)
украина
киев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не исключает возможности продолжения переговоров с Украиной, но только когда прекратится деструктив со стороны Киева."Не исключаю, что переговоры с Украиной возможны, но когда прекратится деструктив со стороны Киева", - заявил Слуцкий РИА Новости.
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леонид слуцкий (политик), украина, киев
23:55 17.06.2022
 
Слуцкий не исключил продолжение переговоров с Украиной

Слуцкий не исключил продолжение переговоров, когда прекратится деструктив со стороны Киева

© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не исключает возможности продолжения переговоров с Украиной, но только когда прекратится деструктив со стороны Киева.
"Не исключаю, что переговоры с Украиной возможны, но когда прекратится деструктив со стороны Киева", - заявил Слуцкий РИА Новости.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛеонид Слуцкий (политик)УкраинаКиев
 
 
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