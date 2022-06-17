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Слуцкий не исключил продолжение переговоров с Украиной

Слуцкий не исключил продолжение переговоров с Украиной - РИА Новости, 17.06.2022

Слуцкий не исключил продолжение переговоров с Украиной

Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не исключает возможности продолжения переговоров с Украиной, но только когда прекратится... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T23:55

2022-06-17T23:55

2022-06-17T23:55

специальная военная операция на украине

леонид слуцкий (политик)

украина

киев

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не исключает возможности продолжения переговоров с Украиной, но только когда прекратится деструктив со стороны Киева."Не исключаю, что переговоры с Украиной возможны, но когда прекратится деструктив со стороны Киева", - заявил Слуцкий РИА Новости.

украина

киев

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леонид слуцкий (политик), украина, киев