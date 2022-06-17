https://ria.ru/20220617/pelosi-1795987860.html

В конгрессе США "уравняли" Украину и Ирак

В конгрессе США "уравняли" Украину и Ирак - РИА Новости, 17.06.2022

В конгрессе США "уравняли" Украину и Ирак

Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси оговорилась во время пресс-конференции, заявив о войне в Ираке. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:54

2022-06-17T09:54

2022-06-17T12:06

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси оговорилась во время пресс-конференции, заявив о войне в Ираке.Во время общения с журналистами Пелоси в очередной раз возложила ответственность за резкую инфляцию и подорожание топлива и продовольственных товаров на Россию и ее спецоперацию по защите Донбасса. При этом спикер палаты представителей перепутала Украину и Ирак."Это значит, что мы хотим производить в Америке больше, факторы производства продукции у нас ограничены — у нас война в Ираке, у нас все еще есть COVID-19, что удерживает больше продукции, поступающей в нашу страну", — сказала Пелоси.Судя по видеозаписи в пресс-конференции, представительница конгресса сделала паузу после оговорки, однако не исправилась и продолжила обсуждать законопроект о снижении стоимости продуктов питания и топлива. С помощью него в США надеются преодолеть проблемы с цепочкой поставок энергии, проблему роста стоимости удобрений и разрешить круглогодичную продажу бензина с повышенным содержанием этанола ради снижения цен на топливо.Пелоси не единственная допускала подобные оговорки. Ранее в интервью для телеканала NBC Джо Байден заявил, что у США не было возможности "объединить Украину", имея в виду "объединение" Афганистана. Бывший американский лидер Джордж Буш так же путал Украину и Ирак, обсуждая российскую спецоперацию.

https://ria.ru/20220612/ssha-1794891918.html

https://ria.ru/20220617/ukraina-1795976839.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, джо байден, джордж буш (младший), ирак, сша, украина, nbc