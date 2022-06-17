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Эксперты рассказали, как не заболеть в отпуске
Эксперты рассказали, как не заболеть в отпуске - РИА Новости, 17.06.2022
Эксперты рассказали, как не заболеть в отпуске
Эксперты по путешествиям назвали пять лучших способов, которые помогут не заболеть во время отпуска, пишет The Sun. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T04:11
2022-06-17T04:11
2022-06-17T04:11
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Эксперты по путешествиям назвали пять лучших способов, которые помогут не заболеть во время отпуска, пишет The Sun.Заранее подготовиться к смене часового пояса и скорректировать режим дня — один из главных советов. Резкая смена распорядка, по мнению специалистов, может ослабить иммунитет.Во время перелета они рекомендуют всегда выбирать места у иллюминатора, так как они "самые чистые", а также протирать столик, подлокотники и ремень безопасности влажными салфетками с антисептиком."На большей части поверхностей наблюдается высокий уровень бактерий, которые могут подвергнуть человека риску серьезного заражения", — поясняют эксперты.Следующие два совета касаются питания во время путешествия. Чтобы не подцепить кишечную инфекцию, избегайте напитков со льдом (он может быть приготовлен из загрязненной воды) и не пейте из уличных фонтанчиков, говорят специалисты. Лучше употреблять побольше пробиотиков: они снизят риск возникновения проблем с желудком.
https://ria.ru/20220608/veschi-1793710462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, здоровье, советы, туристы, туризм
Эксперты рассказали, как не заболеть в отпуске
Эксперты назвали пять лучших способов не заболеть в отпуске
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Эксперты по путешествиям назвали пять лучших способов, которые помогут не заболеть во время отпуска, пишет
The Sun.
Заранее подготовиться к смене часового пояса и скорректировать режим дня — один из главных советов. Резкая смена распорядка, по мнению специалистов, может ослабить иммунитет.
Во время перелета они рекомендуют всегда выбирать места у иллюминатора, так как они "самые чистые", а также протирать столик, подлокотники и ремень безопасности влажными салфетками с антисептиком.
"На большей части поверхностей наблюдается высокий уровень бактерий, которые могут подвергнуть человека риску серьезного заражения", — поясняют эксперты.
Следующие два совета касаются питания во время путешествия. Чтобы не подцепить кишечную инфекцию, избегайте напитков со льдом (он может быть приготовлен из загрязненной воды) и не пейте из уличных фонтанчиков, говорят специалисты. Лучше употреблять побольше пробиотиков: они снизят риск возникновения проблем с желудком.