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Эксперты рассказали, как не заболеть в отпуске - РИА Новости, 17.06.2022
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Туризм
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Эксперты рассказали, как не заболеть в отпуске
Эксперты рассказали, как не заболеть в отпуске - РИА Новости, 17.06.2022
Эксперты рассказали, как не заболеть в отпуске
Эксперты по путешествиям назвали пять лучших способов, которые помогут не заболеть во время отпуска, пишет The Sun. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T04:11
2022-06-17T04:11
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Эксперты по путешествиям назвали пять лучших способов, которые помогут не заболеть во время отпуска, пишет The Sun.Заранее подготовиться к смене часового пояса и скорректировать режим дня — один из главных советов. Резкая смена распорядка, по мнению специалистов, может ослабить иммунитет.Во время перелета они рекомендуют всегда выбирать места у иллюминатора, так как они "самые чистые", а также протирать столик, подлокотники и ремень безопасности влажными салфетками с антисептиком."На большей части поверхностей наблюдается высокий уровень бактерий, которые могут подвергнуть человека риску серьезного заражения", — поясняют эксперты.Следующие два совета касаются питания во время путешествия. Чтобы не подцепить кишечную инфекцию, избегайте напитков со льдом (он может быть приготовлен из загрязненной воды) и не пейте из уличных фонтанчиков, говорят специалисты. Лучше употреблять побольше пробиотиков: они снизят риск возникновения проблем с желудком.
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новости - туризм, здоровье, советы, туристы, туризм
04:11 17.06.2022
 
Эксперты рассказали, как не заболеть в отпуске

Эксперты назвали пять лучших способов не заболеть в отпуске

© Pixabay / pixabay/lukasbieriСтюардесса
Стюардесса - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Pixabay / pixabay/lukasbieri
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Эксперты по путешествиям назвали пять лучших способов, которые помогут не заболеть во время отпуска, пишет The Sun.
Заранее подготовиться к смене часового пояса и скорректировать режим дня — один из главных советов. Резкая смена распорядка, по мнению специалистов, может ослабить иммунитет.
Во время перелета они рекомендуют всегда выбирать места у иллюминатора, так как они "самые чистые", а также протирать столик, подлокотники и ремень безопасности влажными салфетками с антисептиком.
"На большей части поверхностей наблюдается высокий уровень бактерий, которые могут подвергнуть человека риску серьезного заражения", — поясняют эксперты.
Следующие два совета касаются питания во время путешествия. Чтобы не подцепить кишечную инфекцию, избегайте напитков со льдом (он может быть приготовлен из загрязненной воды) и не пейте из уличных фонтанчиков, говорят специалисты. Лучше употреблять побольше пробиотиков: они снизят риск возникновения проблем с желудком.
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