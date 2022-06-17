https://ria.ru/20220617/okhrannik-1795998383.html

ФСБ задержала личного охранника организатора энергоблокады Крыма

ФСБ задержала личного охранника организатора энергоблокады Крыма - РИА Новости, 17.06.2022

ФСБ задержала личного охранника организатора энергоблокады Крыма

Участник украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана* и личный охранник организатора энергоблокады Крыма Ленура Ислямова задержан в Крыму. Об этом... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:10

2022-06-17T10:10

2022-06-17T12:32

фсб

республика крым

ленур ислямов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Участник украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана* и личный охранник организатора энергоблокады Крыма Ленура Ислямова задержан в Крыму. Об этом сообщило региональное управление ФСБ."Задержан гражданин Украины, 1991 г. р., который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе.Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 208 УК. Санкция по ней предусматривает до 15 лет тюремного заключения. Суд арестовал мужчину на два месяца.Верховный суд в июне признал крымско-татарский добровольческий батальон имени Челебиджихана* террористической организацией по иску Генпрокуратуры. Он основан в 2015 году Ленуром Ислямовым, которого российские ВС в 2020 году заочно приговорили к 19 годам колонии строго режима за организацию энергетической блокады полуострова.В марте глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров сообщил, что Ислямов покинул Украину и скрывается от правосудия в Польше. * Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220617/genotsid-1795961747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания личного охранника организатора энергоблокады Крыма Кадры задержания личного охранника организатора энергоблокады Крыма 2022-06-17T10:10 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фсб, республика крым, ленур ислямов, россия