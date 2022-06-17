Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала личного охранника организатора энергоблокады Крыма - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220617/okhrannik-1795998383.html
ФСБ задержала личного охранника организатора энергоблокады Крыма
ФСБ задержала личного охранника организатора энергоблокады Крыма - РИА Новости, 17.06.2022
ФСБ задержала личного охранника организатора энергоблокады Крыма
Участник украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана* и личный охранник организатора энергоблокады Крыма Ленура Ислямова задержан в Крыму. Об этом... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:10
2022-06-17T12:32
фсб
республика крым
ленур ислямов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796004250_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_baef4e3ab79c6f8769f406f703daeea9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Участник украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана* и личный охранник организатора энергоблокады Крыма Ленура Ислямова задержан в Крыму. Об этом сообщило региональное управление ФСБ."Задержан гражданин Украины, 1991 г. р., который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе.Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 208 УК. Санкция по ней предусматривает до 15 лет тюремного заключения. Суд арестовал мужчину на два месяца.Верховный суд в июне признал крымско-татарский добровольческий батальон имени Челебиджихана* террористической организацией по иску Генпрокуратуры. Он основан в 2015 году Ленуром Ислямовым, которого российские ВС в 2020 году заочно приговорили к 19 годам колонии строго режима за организацию энергетической блокады полуострова.В марте глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров сообщил, что Ислямов покинул Украину и скрывается от правосудия в Польше. * Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220617/genotsid-1795961747.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры задержания личного охранника организатора энергоблокады Крыма
Кадры задержания личного охранника организатора энергоблокады Крыма
2022-06-17T10:10
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796004250_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8a1a20d95e6d81503fa53b544521ffdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фсб, республика крым, ленур ислямов, россия
10:10 17.06.2022 (обновлено: 12:32 17.06.2022)
 
ФСБ задержала личного охранника организатора энергоблокады Крыма

ФСБ задержала личного охранника организатора энергоблокады Крыма Ислямова

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Участник украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана* и личный охранник организатора энергоблокады Крыма Ленура Ислямова задержан в Крыму. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.
"Задержан гражданин Украины, 1991 г. р., который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе.
Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 208 УК. Санкция по ней предусматривает до 15 лет тюремного заключения. Суд арестовал мужчину на два месяца.
Верховный суд в июне признал крымско-татарский добровольческий батальон имени Челебиджихана* террористической организацией по иску Генпрокуратуры. Он основан в 2015 году Ленуром Ислямовым, которого российские ВС в 2020 году заочно приговорили к 19 годам колонии строго режима за организацию энергетической блокады полуострова.
В марте глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров сообщил, что Ислямов покинул Украину и скрывается от правосудия в Польше.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
04:58
В Запорожской области назвали политику Киева в отношении Крыма геноцидом
 
ФСБРеспублика КрымЛенур ИслямовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала