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ФСБ задержала личного охранника организатора энергоблокады Крыма
ФСБ задержала личного охранника организатора энергоблокады Крыма - РИА Новости, 17.06.2022
ФСБ задержала личного охранника организатора энергоблокады Крыма
Участник украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана* и личный охранник организатора энергоблокады Крыма Ленура Ислямова задержан в Крыму. Об этом... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:10
2022-06-17T10:10
2022-06-17T12:32
фсб
республика крым
ленур ислямов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Участник украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана* и личный охранник организатора энергоблокады Крыма Ленура Ислямова задержан в Крыму. Об этом сообщило региональное управление ФСБ."Задержан гражданин Украины, 1991 г. р., который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе.Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 208 УК. Санкция по ней предусматривает до 15 лет тюремного заключения. Суд арестовал мужчину на два месяца.Верховный суд в июне признал крымско-татарский добровольческий батальон имени Челебиджихана* террористической организацией по иску Генпрокуратуры. Он основан в 2015 году Ленуром Ислямовым, которого российские ВС в 2020 году заочно приговорили к 19 годам колонии строго режима за организацию энергетической блокады полуострова.В марте глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров сообщил, что Ислямов покинул Украину и скрывается от правосудия в Польше. * Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220617/genotsid-1795961747.html
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Кадры задержания личного охранника организатора энергоблокады Крыма
Кадры задержания личного охранника организатора энергоблокады Крыма
2022-06-17T10:10
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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фсб, республика крым, ленур ислямов, россия
10:10 17.06.2022 (обновлено: 12:32 17.06.2022)
ФСБ задержала личного охранника организатора энергоблокады Крыма
ФСБ задержала личного охранника организатора энергоблокады Крыма Ислямова