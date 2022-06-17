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На Вологодчине подняли вопрос о численности волков и оплате труда охотников - РИА Новости, 17.06.2022
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На Вологодчине подняли вопрос о численности волков и оплате труда охотников
На Вологодчине подняли вопрос о численности волков и оплате труда охотников - РИА Новости, 17.06.2022
На Вологодчине подняли вопрос о численности волков и оплате труда охотников
Задача регулирования численности поголовья волков требует дополнительного финансирования из средств федерального бюджета, а охотникам необходимо увеличить... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:21
2022-06-17T15:21
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
россия
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 17 июн – РИА Новости. Задача регулирования численности поголовья волков требует дополнительного финансирования из средств федерального бюджета, а охотникам необходимо увеличить выплаты – с таким обращением выступили депутаты Парламентской ассоциации Северо-Запада России, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.Соответствующий документ по итогам Конференции ПАСЗР депутаты направили в правительство РФ. Как пояснили в пресс-службе, в настоящее время ряд полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, в том числе по регулированию охотничьих ресурсов, переданы регионам, средства на реализацию полномочий в виде субвенций предоставляются из федерального бюджета. Однако методика расчета субвенций, разработанная более десяти лет назад, не учитывает расходов на регулирование численности животных.По данным регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, ежегодно в Вологодской области добывается порядка 300 волков. За каждого из них охотники получают вознаграждение. На Вологодчине его сумма не индексировалась уже много лет: 4500 рублей можно получить за самку, 3750 – за самца и 3000 – за волчонка. При этом организация охоты обходится в несколько десятков тысяч рублей.Вопрос повышения выплат охотникам ранее обсуждался на совещании в Заксобрании региона. По его итогам было принято решение обратиться в правительство области по вопросу увеличения денежного вознаграждения за добычу волка."К примеру, в Республике Коми оно составляет 20 тысяч рублей за одну особь, в Архангельской области – 15 тысяч. За три года из бюджетов девяти субъектов Северо-Запада выделено около 40 миллионов рублей собственных средств на выплаты вознаграждения за добычу почти шести тысяч волков. Поэтому в условиях непростой финансовой ситуации мы приняли решение обратиться к председателю правительства страны с просьбой изменить методику предоставления субвенций бюджетам субъектов на осуществление отдельных полномочий, чтобы регионам выделялись средства на регулирование численности охотничьих ресурсов, в том числе волков", - сказал Луценко.Он добавил, что необходимо также внести изменения в Налоговый кодекс и освободить охотников от уплаты госпошлины за предоставление разрешения на добычу волка в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. Все эти предложения были единогласно поддержаны депутатами Парламентской ассоциации Северо-Запада России.
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вологодская область, андрей луценко, россия, законодательное собрание вологодской области
15:21 17.06.2022
 

На Вологодчине подняли вопрос о численности волков и оплате труда охотников

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОхотник
Охотник - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Охотник
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ВОЛОГДА, 17 июн – РИА Новости. Задача регулирования численности поголовья волков требует дополнительного финансирования из средств федерального бюджета, а охотникам необходимо увеличить выплаты – с таким обращением выступили депутаты Парламентской ассоциации Северо-Запада России, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.
Соответствующий документ по итогам Конференции ПАСЗР депутаты направили в правительство РФ. Как пояснили в пресс-службе, в настоящее время ряд полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, в том числе по регулированию охотничьих ресурсов, переданы регионам, средства на реализацию полномочий в виде субвенций предоставляются из федерального бюджета. Однако методика расчета субвенций, разработанная более десяти лет назад, не учитывает расходов на регулирование численности животных.
"Между тем, проблема увеличения популяции хищников актуальна для многих регионов. В девяти субъектах Северо-Западного федерального округа, за исключением Санкт-Петербурга и Калининградской области, насчитывается более 4,5 тысяч особей волка. Около 400 из них обитают на территории Вологодчины, а появление волков в населенных пунктах создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан. В последнее время из-за скудной кормовой базы волки стали заходить во дворы жилых домов, нападать на собак", - пояснил председатель ПАЗСР, спикер Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко.
По данным регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, ежегодно в Вологодской области добывается порядка 300 волков. За каждого из них охотники получают вознаграждение. На Вологодчине его сумма не индексировалась уже много лет: 4500 рублей можно получить за самку, 3750 – за самца и 3000 – за волчонка. При этом организация охоты обходится в несколько десятков тысяч рублей.
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Вопрос повышения выплат охотникам ранее обсуждался на совещании в Заксобрании региона. По его итогам было принято решение обратиться в правительство области по вопросу увеличения денежного вознаграждения за добычу волка.
"К примеру, в Республике Коми оно составляет 20 тысяч рублей за одну особь, в Архангельской области – 15 тысяч. За три года из бюджетов девяти субъектов Северо-Запада выделено около 40 миллионов рублей собственных средств на выплаты вознаграждения за добычу почти шести тысяч волков. Поэтому в условиях непростой финансовой ситуации мы приняли решение обратиться к председателю правительства страны с просьбой изменить методику предоставления субвенций бюджетам субъектов на осуществление отдельных полномочий, чтобы регионам выделялись средства на регулирование численности охотничьих ресурсов, в том числе волков", - сказал Луценко.
Он добавил, что необходимо также внести изменения в Налоговый кодекс и освободить охотников от уплаты госпошлины за предоставление разрешения на добычу волка в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. Все эти предложения были единогласно поддержаны депутатами Парламентской ассоциации Северо-Запада России.
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