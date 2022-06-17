https://ria.ru/20220617/okhotniki-1796143195.html

На Вологодчине подняли вопрос о численности волков и оплате труда охотников

На Вологодчине подняли вопрос о численности волков и оплате труда охотников - РИА Новости, 17.06.2022

На Вологодчине подняли вопрос о численности волков и оплате труда охотников

Задача регулирования численности поголовья волков требует дополнительного финансирования из средств федерального бюджета, а охотникам необходимо увеличить... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:21

2022-06-17T15:21

2022-06-17T15:21

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

россия

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 17 июн – РИА Новости. Задача регулирования численности поголовья волков требует дополнительного финансирования из средств федерального бюджета, а охотникам необходимо увеличить выплаты – с таким обращением выступили депутаты Парламентской ассоциации Северо-Запада России, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.Соответствующий документ по итогам Конференции ПАСЗР депутаты направили в правительство РФ. Как пояснили в пресс-службе, в настоящее время ряд полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, в том числе по регулированию охотничьих ресурсов, переданы регионам, средства на реализацию полномочий в виде субвенций предоставляются из федерального бюджета. Однако методика расчета субвенций, разработанная более десяти лет назад, не учитывает расходов на регулирование численности животных.По данным регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, ежегодно в Вологодской области добывается порядка 300 волков. За каждого из них охотники получают вознаграждение. На Вологодчине его сумма не индексировалась уже много лет: 4500 рублей можно получить за самку, 3750 – за самца и 3000 – за волчонка. При этом организация охоты обходится в несколько десятков тысяч рублей.Вопрос повышения выплат охотникам ранее обсуждался на совещании в Заксобрании региона. По его итогам было принято решение обратиться в правительство области по вопросу увеличения денежного вознаграждения за добычу волка."К примеру, в Республике Коми оно составляет 20 тысяч рублей за одну особь, в Архангельской области – 15 тысяч. За три года из бюджетов девяти субъектов Северо-Запада выделено около 40 миллионов рублей собственных средств на выплаты вознаграждения за добычу почти шести тысяч волков. Поэтому в условиях непростой финансовой ситуации мы приняли решение обратиться к председателю правительства страны с просьбой изменить методику предоставления субвенций бюджетам субъектов на осуществление отдельных полномочий, чтобы регионам выделялись средства на регулирование численности охотничьих ресурсов, в том числе волков", - сказал Луценко.Он добавил, что необходимо также внести изменения в Налоговый кодекс и освободить охотников от уплаты госпошлины за предоставление разрешения на добычу волка в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. Все эти предложения были единогласно поддержаны депутатами Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

https://ria.ru/20220615/lekarstva-1795418832.html

https://ria.ru/20220610/oplata-1794569876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, россия, законодательное собрание вологодской области