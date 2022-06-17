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В Донецке приостановили движение транспорта из-за обстрелов со стороны ВСУ
В Донецке приостановили движение транспорта из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.06.2022
В Донецке приостановили движение транспорта из-за обстрелов со стороны ВСУ
Движение общественного транспорта частично приостановлено в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:29
2022-06-17T10:29
2022-06-17T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Движение общественного транспорта частично приостановлено в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По причине боевых действий в Донецке временно приостановлено движение общественного транспорта. Так, остановили движение трамваи маршрута №1. Троллейбусы маршрута №2 прекращают движение по участку - улица Коцюбинского - улица Очаковская, ТАЦ Северный", - сообщил мэр в Telegram-канале.Ранее Кулезмин сообщил, что Киевский район Донецка находится под огнем украинский войск. Представительство ДНР в СЦКК сообщало также об обстреле Петровского района.
https://ria.ru/20220617/donetsk-1795993812.html
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
10:29 17.06.2022 (обновлено: 10:30 17.06.2022)
В Донецке приостановили движение транспорта из-за обстрелов со стороны ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин: в городе приостановили транспортное движение из-за обстрелов