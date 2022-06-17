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В Донецке приостановили движение транспорта из-за обстрелов со стороны ВСУ

В Донецке приостановили движение транспорта из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.06.2022

В Донецке приостановили движение транспорта из-за обстрелов со стороны ВСУ

Движение общественного транспорта частично приостановлено в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:29

2022-06-17T10:29

2022-06-17T10:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Движение общественного транспорта частично приостановлено в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По причине боевых действий в Донецке временно приостановлено движение общественного транспорта. Так, остановили движение трамваи маршрута №1. Троллейбусы маршрута №2 прекращают движение по участку - улица Коцюбинского - улица Очаковская, ТАЦ Северный", - сообщил мэр в Telegram-канале.Ранее Кулезмин сообщил, что Киевский район Донецка находится под огнем украинский войск. Представительство ДНР в СЦКК сообщало также об обстреле Петровского района.

https://ria.ru/20220617/donetsk-1795993812.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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