https://ria.ru/20220617/novikombank-1796099785.html

Новикомбанк профинансирует инфраструктурные проекты "Росэлектроники"

Новикомбанк профинансирует инфраструктурные проекты "Росэлектроники" - РИА Новости, 17.06.2022

Новикомбанк профинансирует инфраструктурные проекты "Росэлектроники"

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и холдинг "Росэлектроника" договорились о партнерстве в рамках реализации экологических и медицинских проектов,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:43

2022-06-17T13:43

2022-06-17T13:43

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и холдинг "Росэлектроника" договорились о партнерстве в рамках реализации экологических и медицинских проектов, общая сумма финансирования составит 5 миллиардов рублей.Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано на ПМЭФ-2022.В рамках соглашения Новикомбанк, в частности, поддержит инвестиционные проекты предприятий "Росэлектроники" по внедрению новых инженерных решений для повышения экологической эффективности производств, а также инициативы в сфере медицины.При реализации инвестиционных проектов стороны договорились о следовании принципам устойчивого развития.По словам генерального директора Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Сергея Сахненко, благодаря поддержке банка, предприятия холдинга получают возможность модернизировать свои производственные процессы, повысить их эффективность.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

новости компаний - экономика, новикомбанк, российская электроника, россия, пмэф