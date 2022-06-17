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Новикомбанк профинансирует инфраструктурные проекты "Росэлектроники"
Новикомбанк профинансирует инфраструктурные проекты "Росэлектроники" - РИА Новости, 17.06.2022
Новикомбанк профинансирует инфраструктурные проекты "Росэлектроники"
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и холдинг "Росэлектроника" договорились о партнерстве в рамках реализации экологических и медицинских проектов,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:43
2022-06-17T13:43
2022-06-17T13:43
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и холдинг "Росэлектроника" договорились о партнерстве в рамках реализации экологических и медицинских проектов, общая сумма финансирования составит 5 миллиардов рублей.Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано на ПМЭФ-2022.В рамках соглашения Новикомбанк, в частности, поддержит инвестиционные проекты предприятий "Росэлектроники" по внедрению новых инженерных решений для повышения экологической эффективности производств, а также инициативы в сфере медицины.При реализации инвестиционных проектов стороны договорились о следовании принципам устойчивого развития.По словам генерального директора Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Сергея Сахненко, благодаря поддержке банка, предприятия холдинга получают возможность модернизировать свои производственные процессы, повысить их эффективность.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости компаний - экономика, новикомбанк, российская электроника, россия, пмэф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и холдинг "Росэлектроника" договорились о партнерстве в рамках реализации экологических и медицинских проектов, общая сумма финансирования составит 5 миллиардов рублей.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано на ПМЭФ-2022.
В рамках соглашения Новикомбанк
, в частности, поддержит инвестиционные проекты предприятий "Росэлектроники" по внедрению новых инженерных решений для повышения экологической эффективности производств, а также инициативы в сфере медицины.
При реализации инвестиционных проектов стороны договорились о следовании принципам устойчивого развития.
"Использование "зеленых" параметров расширяет возможности организаций по привлечению финансирования, благодаря как соответствующим мерам господдержки, так и специальным предложениям финансовых институтов. Новикомбанком накоплена глубокая экспертиза в области устойчивого развития, мы готовы консультировать предприятия по вопросам эффективной интеграции этого подхода при реализации инвестпроектов и предлагать особые условия кредитования для них", – сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
По словам генерального директора Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Сергея Сахненко, благодаря поддержке банка, предприятия холдинга получают возможность модернизировать свои производственные процессы, повысить их эффективность.