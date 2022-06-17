ВС России уничтожили более 350 украинских националистов за сутки
Минобороны: ракетные войска и артиллерия уничтожили более 350 националистов за сутки
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ-1) ВС России
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ-1) ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия уничтожили на Украине за сутки более 350 националистов, поразили более 240 позиций украинских сил, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражено: 203 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 38 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ. В результате ударов ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожено более 350 националистов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населенного пункта Украинка Николаевской области, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевых машины БМ-21 РСЗО "Град", три орудия полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.