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Корреспонденты RT и ВГТРК показали видео с пленными наемниками из США - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/naemniki-1796331011.html
Корреспонденты RT и ВГТРК показали видео с пленными наемниками из США
Корреспонденты RT и ВГТРК показали видео с пленными наемниками из США - РИА Новости, 18.06.2022
Корреспонденты RT и ВГТРК показали видео с пленными наемниками из США
Корреспонденты телеканалов RT и ВГТРК показали видео с американскими наемниками, взятыми в плен под Харьковом. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-17T20:21
2022-06-18T00:29
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
телеканал rt
вгтрк
харьков
киев
государственный департамент сша
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Корреспонденты телеканалов RT и ВГТРК показали видео с американскими наемниками, взятыми в плен под Харьковом.На видео репортера RT Романа Косарева один из наемников — Александр Дрюке — обращается к своей матери, говоря, что "жив и надеется как можно скорее вернуться домой".Он же на видео журналиста ВГТРК Андрея Руденко говорит сначала по-английски, а затем по-русски, что "против войны". То же самое утверждает и второй взятый в плен солдат Энди Хюйн.Ранее британская The Telegraph сообщила, что российские военные якобы взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Дрюке и 27-летний Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен российскими ВС. Госдепартамент признавал, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным Крестом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, донбасс, телеканал rt, вгтрк, харьков, киев, государственный департамент сша, красный крест, андрей руденко
20:21 17.06.2022 (обновлено: 00:29 18.06.2022)
 
Корреспонденты RT и ВГТРК показали видео с пленными наемниками из США

Журналисты RT и ВГТРК показали видео с плененными на Украине американцами Дрюке и Хюйном

© AP Photo / Bernat ArmangueВСУ в Донецкой области
ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
ВСУ в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Корреспонденты телеканалов RT и ВГТРК показали видео с американскими наемниками, взятыми в плен под Харьковом.
На видео репортера RT Романа Косарева один из наемников — Александр Дрюке — обращается к своей матери, говоря, что "жив и надеется как можно скорее вернуться домой".
Он же на видео журналиста ВГТРК Андрея Руденко говорит сначала по-английски, а затем по-русски, что "против войны". То же самое утверждает и второй взятый в плен солдат Энди Хюйн.
Ранее британская The Telegraph сообщила, что российские военные якобы взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Дрюке и 27-летний Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен российскими ВС. Госдепартамент признавал, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным Крестом.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассТелеканал RTВГТРКХарьковКиевГосударственный департамент СШАКрасный КрестАндрей Руденко
 
 
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