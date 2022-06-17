20:21 17.06.2022 (обновлено: 00:29 18.06.2022)
Корреспонденты RT и ВГТРК показали видео с пленными наемниками из США
Журналисты RT и ВГТРК показали видео с плененными на Украине американцами Дрюке и Хюйном
© AP Photo / Bernat ArmangueВСУ в Донецкой области
© AP Photo / Bernat Armangue
ВСУ в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Корреспонденты телеканалов RT и ВГТРК показали видео с американскими наемниками, взятыми в плен под Харьковом.
На видео репортера RT Романа Косарева один из наемников — Александр Дрюке — обращается к своей матери, говоря, что "жив и надеется как можно скорее вернуться домой".
Он же на видео журналиста ВГТРК Андрея Руденко говорит сначала по-английски, а затем по-русски, что "против войны". То же самое утверждает и второй взятый в плен солдат Энди Хюйн.
Ранее британская The Telegraph сообщила, что российские военные якобы взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Дрюке и 27-летний Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен российскими ВС. Госдепартамент признавал, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным Крестом.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.