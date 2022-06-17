https://ria.ru/20220617/naemniki-1796053804.html

Минобороны опубликовало статистику по воюющим за Киев иностранным наемникам

Минобороны опубликовало статистику по воюющим за Киев иностранным наемникам - РИА Новости, 17.06.2022

Минобороны опубликовало статистику по воюющим за Киев иностранным наемникам

Наибольшее число наемников прибыло на Украину из Польши, Канады и США. Такие данные привел на ежедневном брифинге представитель Министерства обороны Игорь... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:16

2022-06-17T12:16

2022-06-17T13:17

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

сша

канада

польша

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Наибольшее число наемников прибыло на Украину из Польши, Канады и США. Такие данные привел на ежедневном брифинге представитель Министерства обороны Игорь Конашенков."Так, среди европейских стран безусловным лидером по числу как прибывших, так и погибших наемников является Польша. С начала специальной военной операции на Украину прибыл 1831 человек, из которых уже уничтожено 378 и убыли на родину 272 наемника. За ней идет Румыния — 504 прибывших, 102 погибших, 98 уехавших. На третьем месте Великобритания: 422 прибывших, 101 погибший, 95 уехавших", — сказал генерал-лейтенант.Больше всего североамериканских наемников приехали из Канады — 601 человек, из которых 162 убиты и 169 покинули зону боевых действий. На втором месте США: 530 прибыло, 214 погибло, 227 выехали."С Ближнего Востока, Закавказья и Азии больше всего, 355 наемников, прибыло из Грузии, из которых 120 уничтожено и 90 выехали за пределы Украины. Далее следуют боевики террористических формирований, переброшенные из подконтрольных США районов сирийского Заевфратья — 200 человек. На сегодня 80 из них уничтожены и 66 убыли за пределы Украины", — добавил представитель ведомства.По данным Минобороны, всего на стороне украинских вооруженных формирований действуют представители 64 стран. Суммарно убито около двух тысяч иностранцев. По словам Конашенкова, "поток наемников не только сократился, но и фактически разворачивается в обратную сторону" на фоне "военных провалов киевского режима и массовых ежедневных потерь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и существенно снизили боевой потенциал Киева. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220617/naemniki-1795978401.html

https://ria.ru/20220616/sud-1795921205.html

украина

сша

канада

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), украина, сша, канада, польша