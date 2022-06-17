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В Херсоне рассказали об интересе жителей к истории города и ВОВ - РИА Новости, 17.06.2022
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В Херсоне рассказали об интересе жителей к истории города и ВОВ
В Херсоне рассказали об интересе жителей к истории города и ВОВ - РИА Новости, 17.06.2022
В Херсоне рассказали об интересе жителей к истории города и ВОВ
Интерес жителей Херсона особенно вырос к истории основания города и экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, рассказала РИА Новости заведующая... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:34
2022-06-17T08:34
в мире
херсон
херсонская область
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ХЕРСОН, 17 июн - РИА Новости. Интерес жителей Херсона особенно вырос к истории основания города и экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, рассказала РИА Новости заведующая отделом истории Херсонского областного краеведческого музея Татьяна Шандра."Самые яркие экспозиции - это история основания города Херсона. Херсонцы вспомнили, что у них есть музей имени Суворова и он активно посещается, экспозиция природы, которая всегда была любимицей детей. У нас замечательная экспозиция периода Великой Отечественной войны Херсона и Херсонщины, также пользуется популярностью", - сказала Шандра.Отвечая на вопрос, все ли экспозиции были открыты последние восемь лет, заведующая отметила, что музей работал и экспозиции были открыты, так как суть истории никуда не деть."Объективно - город основала Екатерина (II Великая – ред.). Люди, которые приходят на протяжении недели - они соскучились, мы смеем надеяться, что и по музею, по какой-то культурной жизни. Много семей с маленькими детьми. Мы стараемся уделить им внимание. Посещение сейчас у нас бесплатное эту неделю. Мы хотим, чтобы херсонцы почувствовали мирную жизнь и верили в то, что все будет хорошо. Музей - это образец того, что жизнь налаживается", - добавил Шандра.Днем основания Херсона считается 18 июня. В 1778 году в этот день императрица Екатерина II подписала указ о строительстве крепости и верфи. О русском происхождении по сей день напоминают дома, расположенные в исторической части города, и названия улиц с фамилиями прославленных русских полководцев и выдающихся исторически личностей.
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в мире, херсон, херсонская область
08:34 17.06.2022
 
В Херсоне рассказали об интересе жителей к истории города и ВОВ

В краеведческом музее в Херсоне отметили растущий интерес к истории города и ВОВ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
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ХЕРСОН, 17 июн - РИА Новости. Интерес жителей Херсона особенно вырос к истории основания города и экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, рассказала РИА Новости заведующая отделом истории Херсонского областного краеведческого музея Татьяна Шандра.
"Самые яркие экспозиции - это история основания города Херсона. Херсонцы вспомнили, что у них есть музей имени Суворова и он активно посещается, экспозиция природы, которая всегда была любимицей детей. У нас замечательная экспозиция периода Великой Отечественной войны Херсона и Херсонщины, также пользуется популярностью", - сказала Шандра.
Отвечая на вопрос, все ли экспозиции были открыты последние восемь лет, заведующая отметила, что музей работал и экспозиции были открыты, так как суть истории никуда не деть.
"Объективно - город основала Екатерина (II Великая – ред.). Люди, которые приходят на протяжении недели - они соскучились, мы смеем надеяться, что и по музею, по какой-то культурной жизни. Много семей с маленькими детьми. Мы стараемся уделить им внимание. Посещение сейчас у нас бесплатное эту неделю. Мы хотим, чтобы херсонцы почувствовали мирную жизнь и верили в то, что все будет хорошо. Музей - это образец того, что жизнь налаживается", - добавил Шандра.
Днем основания Херсона считается 18 июня. В 1778 году в этот день императрица Екатерина II подписала указ о строительстве крепости и верфи. О русском происхождении по сей день напоминают дома, расположенные в исторической части города, и названия улиц с фамилиями прославленных русских полководцев и выдающихся исторически личностей.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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