https://ria.ru/20220617/muzey-1795974217.html
В Херсоне рассказали об интересе жителей к истории города и ВОВ
В Херсоне рассказали об интересе жителей к истории города и ВОВ - РИА Новости, 17.06.2022
В Херсоне рассказали об интересе жителей к истории города и ВОВ
Интерес жителей Херсона особенно вырос к истории основания города и экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, рассказала РИА Новости заведующая... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:34
2022-06-17T08:34
2022-06-17T08:34
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ХЕРСОН, 17 июн - РИА Новости. Интерес жителей Херсона особенно вырос к истории основания города и экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, рассказала РИА Новости заведующая отделом истории Херсонского областного краеведческого музея Татьяна Шандра."Самые яркие экспозиции - это история основания города Херсона. Херсонцы вспомнили, что у них есть музей имени Суворова и он активно посещается, экспозиция природы, которая всегда была любимицей детей. У нас замечательная экспозиция периода Великой Отечественной войны Херсона и Херсонщины, также пользуется популярностью", - сказала Шандра.Отвечая на вопрос, все ли экспозиции были открыты последние восемь лет, заведующая отметила, что музей работал и экспозиции были открыты, так как суть истории никуда не деть."Объективно - город основала Екатерина (II Великая – ред.). Люди, которые приходят на протяжении недели - они соскучились, мы смеем надеяться, что и по музею, по какой-то культурной жизни. Много семей с маленькими детьми. Мы стараемся уделить им внимание. Посещение сейчас у нас бесплатное эту неделю. Мы хотим, чтобы херсонцы почувствовали мирную жизнь и верили в то, что все будет хорошо. Музей - это образец того, что жизнь налаживается", - добавил Шандра.Днем основания Херсона считается 18 июня. В 1778 году в этот день императрица Екатерина II подписала указ о строительстве крепости и верфи. О русском происхождении по сей день напоминают дома, расположенные в исторической части города, и названия улиц с фамилиями прославленных русских полководцев и выдающихся исторически личностей.
https://ria.ru/20220617/pobratimstvo-1795962557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, херсонская область
В Херсоне рассказали об интересе жителей к истории города и ВОВ
В краеведческом музее в Херсоне отметили растущий интерес к истории города и ВОВ
ХЕРСОН, 17 июн - РИА Новости. Интерес жителей Херсона особенно вырос к истории основания города и экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, рассказала РИА Новости заведующая отделом истории Херсонского областного краеведческого музея Татьяна Шандра.
"Самые яркие экспозиции - это история основания города Херсона
. Херсонцы вспомнили, что у них есть музей имени Суворова и он активно посещается, экспозиция природы, которая всегда была любимицей детей. У нас замечательная экспозиция периода Великой Отечественной войны Херсона и Херсонщины, также пользуется популярностью", - сказала Шандра.
Отвечая на вопрос, все ли экспозиции были открыты последние восемь лет, заведующая отметила, что музей работал и экспозиции были открыты, так как суть истории никуда не деть.
"Объективно - город основала Екатерина (II Великая – ред.). Люди, которые приходят на протяжении недели - они соскучились, мы смеем надеяться, что и по музею, по какой-то культурной жизни. Много семей с маленькими детьми. Мы стараемся уделить им внимание. Посещение сейчас у нас бесплатное эту неделю. Мы хотим, чтобы херсонцы почувствовали мирную жизнь и верили в то, что все будет хорошо. Музей - это образец того, что жизнь налаживается", - добавил Шандра.
Днем основания Херсона считается 18 июня. В 1778 году в этот день императрица Екатерина II
подписала указ о строительстве крепости и верфи. О русском происхождении по сей день напоминают дома, расположенные в исторической части города, и названия улиц с фамилиями прославленных русских полководцев и выдающихся исторически личностей.