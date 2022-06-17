https://ria.ru/20220617/mnogodetnye-1796140640.html

Для белгородских многодетных семей построят 145 домов

Для белгородских многодетных семей построят 145 домов - РИА Новости, 17.06.2022

Для белгородских многодетных семей построят 145 домов

Более миллиарда рублей выделено на строительство 145 домов для многодетных семей Белгородской области по новой программе, инициированной губернатором Вячеславом РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:16

2022-06-17T15:16

2022-06-17T15:16

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

общество

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БЕЛГОРОД, 17 июн — РИА Новости. Более миллиарда рублей выделено на строительство 145 домов для многодетных семей Белгородской области по новой программе, инициированной губернатором Вячеславом Гладковым, сообщило областное правительство."В Белгородской области ведётся строительство 145 домов для многодетных семей. Застройщиком выступает ГУП "Фонд поддержки ИЖС". Новый региональный проект стартовал в этом году благодаря инициативе губернатора региона Вячеслава Гладкова", - говорится в сообщении.Как отметили в правительстве, на реализацию программы выделено более миллиарда рублей. Дома будут построены в 18 муниципалитетах, большая часть – 23 дома – в Белгородском районе. Жильё площадью от 72 до 180 квадратных метров для семей с тремя и более детьми планируется возвести до конца года."Площадь дома будет зависеть от количества людей в каждой семье, из расчёта – 18 квадратных метров на человека. В жильё можно будет заселиться сразу же – дома будут предоставляться с чистовой отделкой", - пояснили в правительстве. Всю актуальную информацию о ходе строительства каждого объекта многодетные семьи могут найти на портале правительства.

https://ria.ru/20220616/ipoteka-1795752213.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вячеслав гладков, общество