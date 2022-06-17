"Сириус": открыт набор в магистратуру по направлению Финансовые технологии

"Выпускники нашей магистратуры будут способны работать так, как этого и требует современная финансовая индустрия — формулировать математические модели финансовых рынков, строить алгоритмы расчета их характеристик, реализовывать их в виде программного обеспечения и делать это лучше, чем узкоспециализированные инженеры ПО, при этом не теряя из виду реалии финансовых рынков", — сказал Меркин, слова которого цитирует пресс-служба банка.