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"Сириус": открыт набор в магистратуру по направлению Финансовые технологии
"Сириус": открыт набор в магистратуру по направлению Финансовые технологии - РИА Новости, 17.06.2022
"Сириус": открыт набор в магистратуру по направлению Финансовые технологии
Научно-технологический университет "Сириус" начал принимать документы в магистратуру по направлению "Финансовая математика и финансовые технологии" - программе, РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:04
2022-06-17T12:04
2022-06-17T12:04
новости компаний - экономика
альфа-банк
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экономика
образовательный центр "сириус"
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Научно-технологический университет "Сириус" начал принимать документы в магистратуру по направлению "Финансовая математика и финансовые технологии" - программе, созданной в партнерстве с Альфа-Банком, Банком России и другими финансовыми учреждениями, сообщает пресс-служба Альфа-банка.По словам руководитель программы Леонида Меркина, программа первая и пока единственная в России, а по своему объему, содержанию и глубине интеграции с партнерами, вероятно, лучшая в мире.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, альфа-банк, россия, экономика, образовательный центр "сириус"
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Научно-технологический университет "Сириус" начал принимать документы в магистратуру по направлению "Финансовая математика и финансовые технологии" - программе, созданной в партнерстве с Альфа-Банком, Банком России и другими финансовыми учреждениями, сообщает пресс-служба Альфа-банка.
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по версии Markswebb. Ежегодно мы внедряем сотни инноваций на основе big data, биометрии, искусственного интеллекта и машинного обучения. Чтобы расти, нам всегда нужны новые таланты. Мы открыто делимся своим опытом технологичного банкинга, чтобы подготовить магистрантов к реальным вызовам меняющегося рынка. Лучшие из них смогут устроиться на работу в Альфа-Банк", —сказал директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.
По словам руководитель программы Леонида Меркина, программа первая и пока единственная в России, а по своему объему, содержанию и глубине интеграции с партнерами, вероятно, лучшая в мире.
"Выпускники нашей магистратуры будут способны работать так, как этого и требует современная финансовая индустрия — формулировать математические модели финансовых рынков, строить алгоритмы расчета их характеристик, реализовывать их в виде программного обеспечения и делать это лучше, чем узкоспециализированные инженеры ПО, при этом не теряя из виду реалии финансовых рынков", — сказал Меркин, слова которого цитирует пресс-служба банка.