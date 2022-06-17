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Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным ситуацию на Украине - РИА Новости, 17.06.2022
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Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным ситуацию на Украине
Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным ситуацию на Украине - РИА Новости, 17.06.2022
Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным ситуацию на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время обсудит с главой российского государства Владимиром Путиным ситуацию на Украине, сообщил... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:06
2022-06-17T15:06
в мире
украина
франция
европа
александр лукашенко
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время обсудит с главой российского государства Владимиром Путиным ситуацию на Украине, сообщил официальный сайт президента Белоруссии.По словам Лукашенко, пока неизвестно, зачем канцлер Германии, президент Франции и итальянский премьер приезжали накануне на Украину. "Шольц, Макрон, итальянский премьер-министр. Чего приехали? Пока еще непонятно. Но Европе война тоже не нужна. Но, вы заметили, там не было поляка - они же крутятся везде. Там не было англичанина. Там не было американца. Что это такое - вопрос. Или Европа сама решила тут успокоить ситуацию и потушить этот пожар войны, или же американцы дали команду: вы там поезжайте, поддержите украинцев, Зеленского и дайте оружие", - сказал белорусский президент.Он отметил, что "скорее всего, второе, потому что сегодня уже президент Франции заявил, что будут поставлять самое современное оружие Украине"."То есть там идет какая-то заварушка. В ближайшее время с Президентом России обсудим, что там происходит. Поэтому никто не может сказать, как там будут развиваться события. Очень много неизвестного", - отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20220617/belorussiya-1796128301.html
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в мире, украина, франция, европа, александр лукашенко
15:06 17.06.2022
 
Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным ситуацию на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным ситуацию на Украине

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время обсудит с главой российского государства Владимиром Путиным ситуацию на Украине, сообщил официальный сайт президента Белоруссии.
По словам Лукашенко, пока неизвестно, зачем канцлер Германии, президент Франции и итальянский премьер приезжали накануне на Украину. "Шольц, Макрон, итальянский премьер-министр. Чего приехали? Пока еще непонятно. Но Европе война тоже не нужна. Но, вы заметили, там не было поляка - они же крутятся везде. Там не было англичанина. Там не было американца. Что это такое - вопрос. Или Европа сама решила тут успокоить ситуацию и потушить этот пожар войны, или же американцы дали команду: вы там поезжайте, поддержите украинцев, Зеленского и дайте оружие", - сказал белорусский президент.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 14:55
Белоруссия не собирается воевать на Украине, заявил Лукашенко
Он отметил, что "скорее всего, второе, потому что сегодня уже президент Франции заявил, что будут поставлять самое современное оружие Украине".
"То есть там идет какая-то заварушка. В ближайшее время с Президентом России обсудим, что там происходит. Поэтому никто не может сказать, как там будут развиваться события. Очень много неизвестного", - отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 14:58Специальная военная операция на Украине
Лукашенко предостерег Киев от ударов по российским городам
 
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