https://ria.ru/20220617/lukashenko-1796135075.html

Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным ситуацию на Украине

Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным ситуацию на Украине - РИА Новости, 17.06.2022

Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным ситуацию на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время обсудит с главой российского государства Владимиром Путиным ситуацию на Украине, сообщил... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:06

2022-06-17T15:06

2022-06-17T15:06

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александр лукашенко

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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время обсудит с главой российского государства Владимиром Путиным ситуацию на Украине, сообщил официальный сайт президента Белоруссии.По словам Лукашенко, пока неизвестно, зачем канцлер Германии, президент Франции и итальянский премьер приезжали накануне на Украину. "Шольц, Макрон, итальянский премьер-министр. Чего приехали? Пока еще непонятно. Но Европе война тоже не нужна. Но, вы заметили, там не было поляка - они же крутятся везде. Там не было англичанина. Там не было американца. Что это такое - вопрос. Или Европа сама решила тут успокоить ситуацию и потушить этот пожар войны, или же американцы дали команду: вы там поезжайте, поддержите украинцев, Зеленского и дайте оружие", - сказал белорусский президент.Он отметил, что "скорее всего, второе, потому что сегодня уже президент Франции заявил, что будут поставлять самое современное оружие Украине"."То есть там идет какая-то заварушка. В ближайшее время с Президентом России обсудим, что там происходит. Поэтому никто не может сказать, как там будут развиваться события. Очень много неизвестного", - отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20220617/belorussiya-1796128301.html

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796129984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, франция, европа, александр лукашенко