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Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 56,7 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 56,7 рубля - РИА Новости, 17.06.2022
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 56,7 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 15,9 копейки, до 56,7101 рубля, курс евро вырос на 37,31 копейки,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:32
2022-06-17T17:32
2022-06-17T17:32
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 15,9 копейки, до 56,7101 рубля, курс евро вырос на 37,31 копейки, до 59,3299 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, россия, доллар, курс доллара, рубль, курс рубля, евро, валюта, динамика курсов валют
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 56,7 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник снизился до 56,7 рубля, евро — до 59,3