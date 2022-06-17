https://ria.ru/20220617/krizis-1796344773.html

В Германии назвали семь причин энергетического кризиса на Западе

В Германии назвали семь причин энергетического кризиса на Западе - РИА Новости, 17.06.2022

В Германии назвали семь причин энергетического кризиса на Западе

В ситуации с высокими ценами и дефицитом энергоносителей не стоит винить Россию, так как страны Запада сами создали все условия для кризиса, уверен обозреватель РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T21:13

2022-06-17T21:13

2022-06-17T22:21

специальная военная операция на украине

в мире

северный поток

санкции в отношении россии

siemens

россия

украина

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В ситуации с высокими ценами и дефицитом энергоносителей не стоит винить Россию, так как страны Запада сами создали все условия для кризиса, уверен обозреватель Focus Габор Штайнгарт.Сформировавшийся после начала спецоперации на Украине антироссийский альянс оказался намного меньше и слабее, чем ожидали на Западе, каждый второй его "выстрел" попадает в себя самого, пишет автор. Журналист перечисляет семь причин, по которым единство Запада трещит по швам.Главной ошибкой Штайнгарт назвал уверенность Запада в том, что Россию можно заставить уступить экономическими санкциями. В результате рестрикции не только не дали добиться целей Европы и Америки, но и нанесли гораздо больший удар по ним самим.Второй просчет — наличие у России колоссальных запасов нефти и газа, от которых так сильно зависит все западное благополучие. Уже сейчас без российского газа остались Польша, Финляндия и Нидерланды.Третья ошибка — высокий потенциал к причинению вреда тем, кто ввел санкции. Автор привел в пример ситуацию с турбинами Siemens для газопровода "Северный поток". Механизмы находятся на ремонте в Канаде, и их могут не доставить в Россию из-за ограничений. В результате прокачка топлива по трубе существенно снижена.Следующая проблема Запада — запрет на страхование российских нефтяных танкеров. Отмечается, что, по сравнению с трудностями у России из-за этого решения, куда большие беды ждут страны, которые ввели рестрикции, — сырье на мировых рынках резко подорожает.Еще один момент, который упустили из виду западные страны, — появление у Москвы новых рынков сбыта для своего сырья.Шестая причина провала — отказ Китая отвернуться от России. Более того, две страны продолжают контакты и сотрудничество на прежнем уровне.Наконец, седьмой проблемой автор назвал нежелание развивающихся стран поддерживать антироссийские меры.Штайнгарт пришел к выводу, что Запад сам виновен в сложившемся кризисе, от которого выигрывают лишь производители оружия и нефтяные компании.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220617/bayden-1796271106.html

https://ria.ru/20220617/ukraina-1795963920.html

https://ria.ru/20220617/neft-1796091175.html

россия

украина

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в мире, северный поток, санкции в отношении россии, siemens, россия, украина