https://ria.ru/20220617/kosmos-1796029195.html

В "Главкосмосе" рассказали о сроках полета космического туриста из России

В "Главкосмосе" рассказали о сроках полета космического туриста из России - РИА Новости, 17.06.2022

В "Главкосмосе" рассказали о сроках полета космического туриста из России

Одним из туристов, которые полетят на Международную космическую станцию в 2024 году, может стать россиянин, сообщил РИА Новости гендиректор "Главкосмоса"... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:25

2022-06-17T11:25

2022-06-17T11:26

космос - риа наука

клим шипенко

юлия пересильд

юсаку маэдзава

spacex

главкосмос

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Одним из туристов, которые полетят на Международную космическую станцию в 2024 году, может стать россиянин, сообщил РИА Новости гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.До этого россияне на МКС в качестве туристов не летали, если не считать режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд, которые во время съемок фильма находились на орбите в статусе участников космического полета. Именно такой статус присваивается космическим туристам. Профессиональные космонавты летают в качестве бортинженеров или командиров корабля/станции."Полететь на МКС мог бы кто-то из обеспеченных российских граждан, коих здесь достаточно, в том числе на этом форуме", - сказал Лоскутов на Петербургском международном экономическом форуме.Он уточнил, что сейчас для туристов имеется только одна полетная возможность в 2024 году.Возможность продолжать полеты на станцию и дальше может появиться только после того, как будет принято решение, продлевать ли ее работу после 2024 года. В то же время "Главкосмос" готов организовывать полеты на корабле "Союз" по низкой околоземной орбите без стыковки со станцией.В октябре 2021 года "Главкосмос" заключил предварительное соглашение с четырьмя космическими туристами, которые могли бы полететь на двух кораблях "Союз" в 2024 году.В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони. По данным из различных источников, они заплатили за свои космические полеты от 20 до 40 миллионов долларов.Еще один полет состоялся в декабре 2021 года, когда на станцию отправился японский бизнесмен Юсаку Маэдзава вместе со своим помощником Едзо Хирано. Также туристические полеты на МКС совершают новые американские корабли Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX.На трехместном "Союзе" на станцию могут отправиться два туриста вместе с командиром корабля - профессиональным космонавтом.

https://ria.ru/20220408/spacex-1782589080.html

https://ria.ru/20220226/kosmos-1775253590.html

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