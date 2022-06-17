https://ria.ru/20220617/korruptsiya-1795972439.html

Суд оправдал основателей Mossack Fonseca по делу о коррупции

Суд оправдал основателей Mossack Fonseca по делу о коррупции - РИА Новости, 17.06.2022

Суд оправдал основателей Mossack Fonseca по делу о коррупции

Суд в Панаме оправдал основателей скандально известной юридической фирмы Mossack Fonseca, которые обвинялись в причастности к коррупционному скандалу в... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:16

2022-06-17T08:16

2022-06-17T08:16

в мире

бразилия

mossack fonseca

odebrecht

панама

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Суд в Панаме оправдал основателей скандально известной юридической фирмы Mossack Fonseca, которые обвинялись в причастности к коррупционному скандалу в Бразилии, сообщает издание Estrella de Panama.Юрген Моссак и Рамон Фонсека были задержаны панамскими правоохранителями в феврале 2017 года, а в апреле освобождены под залог. Сторона обвинения заявляла, что их фирма имела отношение к созданию счетов, созданных для отмывания денег компанией Odebrecht – строительным гигантом Бразилии.Однако в четверг дело было закрыто. По мнению судьи, расследование не доказало, что исследуемая юридическая фирма управляла какими-либо средствами или банковскими счетами, поступающими из Бразилии. Помимо Моссака и Фонсеки были оправданы еще 37 фигурантов расследования.Фирма Mossack Fonseca оказалась в центре глобального скандала после утечки так называемых "панамских документов". Они были опубликованы в 2016 году в немецкой Sueddeutsche Zeitung, которая утверждала, что документы свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

https://ria.ru/20180315/1516415605.html

https://ria.ru/20220217/sanktsii-1773281150.html

бразилия

панама

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бразилия, mossack fonseca, odebrecht, панама