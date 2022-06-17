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Суд оправдал основателей Mossack Fonseca по делу о коррупции - РИА Новости, 17.06.2022
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Суд оправдал основателей Mossack Fonseca по делу о коррупции
Суд оправдал основателей Mossack Fonseca по делу о коррупции - РИА Новости, 17.06.2022
Суд оправдал основателей Mossack Fonseca по делу о коррупции
Суд в Панаме оправдал основателей скандально известной юридической фирмы Mossack Fonseca, которые обвинялись в причастности к коррупционному скандалу в... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:16
2022-06-17T08:16
в мире
бразилия
mossack fonseca
odebrecht
панама
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Суд в Панаме оправдал основателей скандально известной юридической фирмы Mossack Fonseca, которые обвинялись в причастности к коррупционному скандалу в Бразилии, сообщает издание Estrella de Panama.Юрген Моссак и Рамон Фонсека были задержаны панамскими правоохранителями в феврале 2017 года, а в апреле освобождены под залог. Сторона обвинения заявляла, что их фирма имела отношение к созданию счетов, созданных для отмывания денег компанией Odebrecht – строительным гигантом Бразилии.Однако в четверг дело было закрыто. По мнению судьи, расследование не доказало, что исследуемая юридическая фирма управляла какими-либо средствами или банковскими счетами, поступающими из Бразилии. Помимо Моссака и Фонсеки были оправданы еще 37 фигурантов расследования.Фирма Mossack Fonseca оказалась в центре глобального скандала после утечки так называемых "панамских документов". Они были опубликованы в 2016 году в немецкой Sueddeutsche Zeitung, которая утверждала, что документы свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
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в мире, бразилия, mossack fonseca, odebrecht, панама
08:16 17.06.2022
 
Суд оправдал основателей Mossack Fonseca по делу о коррупции

Суд в Панаме оправдал основателей фирмы Mossack Fonseca по делу о коррупции в Бразилии

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкПанама
Панама - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Панама. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Суд в Панаме оправдал основателей скандально известной юридической фирмы Mossack Fonseca, которые обвинялись в причастности к коррупционному скандалу в Бразилии, сообщает издание Estrella de Panama.
Юрген Моссак и Рамон Фонсека были задержаны панамскими правоохранителями в феврале 2017 года, а в апреле освобождены под залог. Сторона обвинения заявляла, что их фирма имела отношение к созданию счетов, созданных для отмывания денег компанией Odebrecht – строительным гигантом Бразилии.
Вход в здание, где располагался офис компании Mossack Fonseca, Панама. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.03.2018
15 марта 2018, 11:53
Связанная с "панамским досье" компания Mossack Fonseca объявила о закрытии
Однако в четверг дело было закрыто. По мнению судьи, расследование не доказало, что исследуемая юридическая фирма управляла какими-либо средствами или банковскими счетами, поступающими из Бразилии. Помимо Моссака и Фонсеки были оправданы еще 37 фигурантов расследования.
Фирма Mossack Fonseca оказалась в центре глобального скандала после утечки так называемых "панамских документов". Они были опубликованы в 2016 году в немецкой Sueddeutsche Zeitung, которая утверждала, что документы свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 11:33
Европарламент призвал добавить коррупцию в список преступлений для санкций
 
В миреБразилияMossack FonsecaOdebrechtПанама
 
 
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