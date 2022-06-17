В России за сутки госпитализировали 1370 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 3373 новых случая COVID-19, выздоровели 4228, умерли 63 человека
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 4,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 17 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 370 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,9%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 35 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 41 регионе страны. Ситуация не изменилась в девяти регионах.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 4 228 человек, на 10% меньше в сравнении с 16 июня. "Выявлено 3 373 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 63 человека", - говорится в сообщении.
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