https://ria.ru/20220617/koronavirus-1796021932.html
В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 237 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:08
2022-06-17T11:08
2022-06-17T11:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 237 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 237, госпитализировано - 114 человек, выздоровело - 224 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 270 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 774 542 случая коронавируса, выздоровели 2 584 048 человек, умерли 43 962 человек.
https://ria.ru/20220616/koronavirus-1795748994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19
В Москве выявили 237 новых случаев заражения коронавирусом