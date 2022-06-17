https://ria.ru/20220617/koronavirus-1796021932.html

В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2022

В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 237 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:08

2022-06-17T11:08

2022-06-17T11:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 237 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 237, госпитализировано - 114 человек, выздоровело - 224 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 270 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 774 542 случая коронавируса, выздоровели 2 584 048 человек, умерли 43 962 человек.

https://ria.ru/20220616/koronavirus-1795748994.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва