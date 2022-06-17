https://ria.ru/20220617/khlopok-1796353328.html

Херсонские власти назвали причину громкого "хлопка" в Скадовске

Херсонские власти назвали причину громкого "хлопка" в Скадовске - РИА Новости, 17.06.2022

Херсонские власти назвали причину громкого "хлопка" в Скадовске

Система ПВО сработала в городе Скадовске Херсонской области, что привело к громкому "хлопку", сообщили власти города. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T22:22

2022-06-17T22:22

2022-06-17T22:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Система ПВО сработала в городе Скадовске Херсонской области, что привело к громкому "хлопку", сообщили власти города."Сегодня жители Скадовска услышали громкий "хлопок". По предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв нет", - говорится в сообщении военно-гражданской администрации города.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220617/vs-1796039954.html

херсонская область

запорожская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , запорожская область, украина