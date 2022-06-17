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Херсонские власти назвали причину громкого "хлопка" в Скадовске
Херсонские власти назвали причину громкого "хлопка" в Скадовске - РИА Новости, 17.06.2022
Херсонские власти назвали причину громкого "хлопка" в Скадовске
Система ПВО сработала в городе Скадовске Херсонской области, что привело к громкому "хлопку", сообщили власти города. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T22:22
2022-06-17T22:22
2022-06-17T22:23
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
запорожская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Система ПВО сработала в городе Скадовске Херсонской области, что привело к громкому "хлопку", сообщили власти города."Сегодня жители Скадовска услышали громкий "хлопок". По предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв нет", - говорится в сообщении военно-гражданской администрации города.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220617/vs-1796039954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , запорожская область, украина
22:22 17.06.2022 (обновлено: 22:23 17.06.2022)
Херсонские власти назвали причину громкого "хлопка" в Скадовске
Власти Херсонской области: причиной громкого "хлопка" в Скадовске была работа ПВО