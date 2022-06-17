https://ria.ru/20220617/kherson-1795991562.html

Забывчивость украинских властей помогла спасти музей Суворова в Херсоне

Забывчивость украинских властей помогла спасти музей Суворова в Херсоне - РИА Новости, 17.06.2022

Забывчивость украинских властей помогла спасти музей Суворова в Херсоне

Музей Александра Суворова в Херсоне удалось сохранить и не разбирать после 2014 года благодаря "забывчивости" действующих на тот момент властей, первые за... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:50

2022-06-17T09:50

2022-06-17T09:50

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ХЕРСОН, 17 июн - РИА Новости. Музей Александра Суворова в Херсоне удалось сохранить и не разбирать после 2014 года благодаря "забывчивости" действующих на тот момент властей, первые за восемь лет посетители смогли увидеть экспозицию, посвященную великому полководцу только 18 мая текущего года, рассказала РИА Новости заведующая отделом истории Херсонского областного краеведческого музея Татьяна Шандра."Музей Александра Суворова открылся в Херсоне в 1991 году. На первых порах музей пользовался большой популярностью. К нам приезжали специалисты из Петербуржского музея и других музеев России и Украины. Но с начала двухтысячных годов тема перестала быть настолько популярной … У нас возникла проблема после 2014 года, тогда мы порадовались, что херсонцы забыли о существовании этого музея. Потому как, когда ты чего-то не знаешь - это трудно закрыть. Музей не был интересен власти, о нем не помнили и он сохранился, мы его не разбирали", - сказала Шандра.По словам заведующей отделом истории, экспозиция интересная и яркая. Можно проводить разные мероприятия, касающиеся Александра Суворова и турецкой войны и другие тематические экскурсии.Шандра также рассказала, что в городе несколько объектов, связанных с Суворовым. Объектом, который рассказывает о великом полководце, может быть и сама херсонская крепость, потому что он занимался ее строительством и укреплением. В городе также находится и штаб-квартира, где, по мнению историка, можно было бы сделать хороший музей: это отдельное здание, где может быть представлена дореволюционная история города, а также посвящённая Александру Суворову. "Сейчас там находятся коммерческие структуры, и оно находится в плачевном состоянии", - отметила она.На пешеходной улице в Херсоне есть и памятник Суворову, который был привезен из Ленинграда и открыт в 1950 году. Памятник работы скульптора Рукавишникова сделан с посмертной маски Александра Васильевича."Он находился в центре улицы Суворова, рядом был архитектурный комплекс - стена битва суворовских солдат и бюст Александра Суворова. Сейчас его перенесли в начало улицы, но некуда было деть стену и она сейчас находится рядом, но в разрыве от памятника, и это уже не архитектурный комплекс. И рядом удручающее здание (где была штаб-квартира Суворов). Если бы Александр Васильевич повернулся, он бы сказал пару ласковых", - рассказала Шандра коротко о судьбе памятника после 2014 года.

https://ria.ru/20220604/donbass-1793112919.html

https://ria.ru/20220530/melitopol-1791681352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсон, россия, украина, культура, новости культуры, в мире