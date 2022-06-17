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Роман Карманов: этот год посвящен образовательным проектам

Роман Карманов: этот год посвящен образовательным проектам - РИА Новости, 17.06.2022

Роман Карманов: этот год посвящен образовательным проектам

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил РИА... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:30

2022-06-17T13:30

2022-06-17T13:30

петербургский международный экономический форум — 2022

интервью

роман карманов

петербургский международный экономический форум (фонд)

президентский фонд культурных инициатив

гитис

москва

новгородская область

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Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил РИА Новости, что в 2022 год посвящён образовательным проектам, про первый конкурс 2022 года и его результатах, и что, 10% бюджета гранатовых конкурсов остаётся в Москве. С генеральным директором беседовала на ПМЭФ Елизавета Крылова.– Скажите, пожалуйста, хотелось бы узнать про заявки, которые поступили в фонд. Как вы думаете, те заявки, которые были в этом году, и которые были в предыдущем, между собой отличаются?– Мы провели уже шестую заявочную кампанию. Сейчас, конечно, есть, что вспомнить, и с чем сравнивать, вчера была для нас важная дата – 15 июня 2021 года мы объявили первую волну конкурса. На нее тогда было подано 12,5 тысячи проектов на общую сумму 84 миллиарда рублей. Было видно, что этот конкурс очень ждали. И было понятно, что это все в новинку для творческих коллективов, поэтому и заявки были разные и по их качеству, и по запрашиваемым суммам. Сейчас ситуация уже более спокойная — соотношение денег, которые запрашиваются, с теми деньгами, которые люди готовы вкладывать сами, оно уже выглядит более разумным, чем в первую волну. Если в первой волне это соотношение было один к четырем примерно, то есть 84 миллиарда люди запрашивали и 20 миллиардов были готовы вкладывать. Сейчас это соотношение один к двум, и значительно улучшилось качество подаваемых проектов.Фонд весь год вел довольно серьезную образовательную работу. Мы рассказывали не только о том, как подавать заявки, но и запустили серию подкастов для того, чтобы людям было легче понять, как этот путь пройти. Мы объехали много регионов, я сам лично провел множество встреч с разными профсообществами, отвечая на все возникающие вопросы. Говорили, конечно, и о том, что такое проектирование, как подходить к социокультурному проектированию, и как "упаковывать" проекты. В результате, видимо, это дало результат, потому что те заявки, которые мы получили на вторую волну 2022 года, они действительно содержат и более качественное обоснование, есть очень интересные идеи, с инфраструктурной точки зрения они готовы будут действительно менять культурную повестку.– Сколько в этом году поступило заявок? На какие они тематики были?– Смотрите, в этом году мы провели первый конкурс 2022 года. На него поступило 10 280 заявок. Озвучили мы победителей 30 марта. Затем были объявлены три специальных конкурса на миллиард. Вот за три специальных конкурса было подано 2 640 заявок. Затем мы объявили параллельно еще и второй конкурс 2022 года, и там еще 6,8 тысяч заявок было подано. Поэтому и в первую, и во вторую волну примерно 10 тысяч заявок. Суммируя, в среднем 10 тысяч заявок подаются. У нас уже включилась социология, поскольку цифры большие, конкурс массовый. На первом месте по подаче заявок образовательные проекты, на втором — проведение фестивалей и форумов, на третьем – креативная индустрия, на четвертом – классическое, академическое искусство. И замыкает во всех случаях то, что и должно замыкать, стартапы, это новые проекты, например, связанные с NFT-технологиями, этих проектов немного, но они носят системообразующий характер.– Ранее вы говорили, что в связи с началом спецоперации по инициативе творческих деятелей были проведены дополнительные спецконкурсы. Какая реакция участников конкурса на их проведение, как откликнулись?– Во-первых, сама идея спецконкурсов возникла как отклик на предложение культурной сферы, если бы у нас этого предложениям не было, мы бы провели два запланированных конкурса.На координационном комитете 30 марта возникла инициатива, ее внес Григорий Заславский, ректор ГИТИСа — один из восьми миллиардов, которые у нас есть, направить на проведение серии специальных конкурсов и это, конечно, это вызвало одобрение, такие события, как специальная операция не могут не вызвать отклик у творческих людей, им хочется это реализовать немедленно. Мы не могли ждать осени или следующего года. Это нужно было делать сейчас, поэтому, делали быстро.Для нас это был большой вызов, так как обычный цикл конкурса — это достаточно длительный период.– Какой процент бюджета грантовых конкурсов остается в Москве?– Спасибо за интересный вопрос. Когда конкурс запускался, был прогноз, что в Москве будет оставаться порядка 10% от общего бюджета. В принципе, так и происходит.– Ранее вы говорили, что будет влито за три года в креативную индустрию больше 30 миллиардов рублей, будет ли сумма увеличиваться?– У нас трехлетний период планирования. Это 2022, 2023, 2024. С учетом первого конкурса 2021 года, там было 3,5 миллиарда рублей, у нас восемь миллиардов 2022 года, 10 миллиардов – 2023, 10 миллиардов будет в 2024 году, то есть, в сумме 31,5 миллиарда. Мы считаем, что это в полном смысле вливание в экономику регионов — это и рабочие места, и самореализация людей, и занятость, естественно, это и поддержание их морального духа.– Скажите, эта сумма будет расти или она такой уже и останется?– Это вопрос, который нужно адресовать к Координационному комитету Президентского фонда культурных инициатив. Могу сказать, что если решение об увеличении этих сумм будет принято, то Фонд с этим справится.Мы видим, что есть экономическая отдача, у нас есть проекты, которые взяли достаточно большие гранты и уже сейчас есть экономический эффект от их деятельности. Суммы примерно такие же, как сама сумма поддержки. Здесь я говорю про налоги, различные отчисления и так далее. То есть, это действительно вливание в экономику, это государственные вложения, которые работают сразу в нескольких направлениях, поэтому мы с оптимизмом смотрим в 2025, 2026 годы и далее.– Рассматривает ли фонд вариант частно-государственного партнерства сейчас, или это нелогично будет в текущей ситуации?– В нашем случае государственно-частное партнерство уже происходит, потому что на рубль государственных денег, которые мы даем в виде грантов, приходит рубль денег частных о грантополучателей и партнеров. У нас в первом конкурсе 2022 года уровень софинансирования 93%, то есть, это практически рубль на рубль. С учетом того, что мы работаем не только с НКО и с муниципальными учреждениями, но и с бизнесом и индивидуальными предпринимателями, это уже и есть частно- государственное партнерство. При этом, мы не претендуем на результаты и продукты того, что в итоге получится, все это остается у грантополучателей, это эффективное и безопасное мотивирующее партнерство. Мы видим, что многие компании к нам идут сейчас, и мы это приветствуем, поскольку считаем, что проекты должны жить за пределами грантовой программы. Конечно, это хорошо, если они начинают привлекать деньги, если люди готовы платить за мероприятия, в которых они участвуют. Это и есть положительная оценка обществом. Это хорошо, когда деньги, которые люди получают в виде гранта, запускают проекты, которые после живут и развиваются самостоятельно на привлеченные средства. Креативная экономика уже развивается, и эти деньги можно рассматривать как инвестиции в креативную экономику и развитие креативных индустрий.– Если говорить о проектах, как много связано с поддержкой коренных малочисленных народов Российской Федерации, с их культурой и языком?– Проектов, связанных с поддержкой народно-художественных промыслов, довольно много, и это, одно из ярких проявлений интереса людей. У нас совершенно точно есть интерес к развитию кино в регионах, есть интерес к развитию анимации. Конечно, есть, тем более, в год культурного наследия, огромный запрос к развитию народно-художественных промыслов, сейчас для их развития самое время. Должны появляться инфраструктурные проекты, которые объединяют мастеров художественных промыслов.У нас есть проекты, связанные с адаптацией народной культуры и переложению на современный лад. Например, у нас есть проект Print-a-porter, суть которого заключается в том, чтобы дать дорогу молодым дизайнерам создавать свои принты для коллекций тканей, там могут появляться и национальные узоры, переложенные на современный, модный язык. При этом доступ к этой базе свободный. Это огромный шаг. К нам подан проект из Мордовии, там собрана большая коллекция национальных узоров. Я своими глазами видел эти папки. И проект связан с оцифровкой этих узоров и переложению, введению в модный оборот. Это имеет большое значение для всей страны в части сохранения культуры, у нас в каждом регионе такие папки есть. Есть проект по возрождению стеклодувного промысла в Новгородской области, это мастерская елочной игрушки "Рождественское яблоко". Мы готовы такие проекты финансировать. Что касается конкретных цифр, то проекты, связанные с поддержкой художественных промыслов, подаются во всех направлениях, но чаще всего это — в направление "Культурный год" — только во второй волне всего сюда подано 3 798 заявок, поддержано 479 проектов, среди них есть проекты по НХП, направление "Место силы. Малая родина" подано 2395 проектов, 327 получили поддержку, и "Многонациональный народ", в первом конкурсе 2022 года 969 заявок, поддержано 115 проектов, это общие цифры. К примеру, я сейчас приехал из Самары, где мы были на одном из мероприятий, связанных с НХП, это как раз тот случай, когда один населенный пункт превращается в место силы за счет того, что туда приезжают люди, которые могут своими руками создавать произведения искусства.– Какие нововведения планируются в фонде сейчас?– Мы мы весь год проводили образовательные мероприятия, но у нас не было для этого условий, мы арендовали площадки, студии и проводили там веб-семинары. Их смотрели от 5 до 20 тысяч человек одномоментно. То есть мы видели, что этот интерес этот формат не теряет. Люди готовы два часа слушать о том, как воспользоваться новыми возможностями. В какой-то момент мы пришли к выводу, что нам нужны свои площадки для того, чтобы мы могли выстроить четкую систему образовательных мероприятий. Первого июня мы открыли креативно-образовательный центр в Москве. Он как раз и будет заниматься организацией постоянного вещания лекций, появятся наши медиапродукты, которые будут показывать лучшие практики креативных индустрий. И это все можно будет увидеть во ВКонтакте, в Рутубе.Мы договорились с Триколором, он становится нашим партнером, контент будет доводиться до самых дальних уголков нашей родины. То есть мы этот год хотим посвятить повышению качества заявок, образовательным проектам, потому что идей действительно много, на этапе их упаковки в проект возникает очень много вопросов. Мы в этом уже убедились и поэтому считаем, что должны не только поддерживать, но и обучать людей.– То есть можно подвести такой небольшой итог и сказать, что этот год станет все-таки образовательных проектов?– Да, этот год образования. Нам надо учиться, если мы хотим действительно выполнить задачу по увеличению ВВП, доли креативной экономики в ВВП с двух до шести процентов. Если мы хотим, чтобы креативная индустрия действительно стала индустрией, то есть приносящей деньги, зарабатывающей, то нам всем нужно учиться, мы на себя такую берем ответственность по крайней мере за тех заявителей, которые к нам обращаются, за людей, у которых есть инициатива. То есть мы готовы их учить, образовывать, взаимодействовать с ними, помогать. Для этого и созданы.

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https://ria.ru/20220612/rossiya-1794956459.html

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Алёна Пава

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