https://ria.ru/20220617/iznasilovanie-1796046530.html
Жительница Мариуполя рассказала об изнасиловании дочери военными ВСУ
Жительница Мариуполя рассказала об изнасиловании дочери военными ВСУ - РИА Новости, 17.06.2022
Жительница Мариуполя рассказала об изнасиловании дочери военными ВСУ
Жительница Мариуполя рассказала корреспонденту РИА Новости о том, что произошло с ее дочерью 4 апреля. Больсурова Светлана была изнасилована двумя украинскими... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:03
2022-06-17T12:03
2022-06-17T13:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
вооруженные силы украины
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МАРИУПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Жительница Мариуполя рассказала корреспонденту РИА Новости о том, что произошло с ее дочерью 4 апреля. Больсурова Светлана была изнасилована двумя украинскими солдатами в подвале своего дома."Она решила пойти домой, взять теплые вещи... она заметила только двух мужчин в военной форме. И светили на нее свет фонариком", - говорит мать изнасилованной женщины. У солдат был западно-украинский говор. После этого они стали оскорблять и избивать женщину."Она начала вырываться, они начали ее сразу избивать. По голове, перебили ей ушную перепонку, перебита и по лицу, и с кулаками, завалили ногами, зубы повыбивали ей, рёбра поломали ей", - продолжает Больсурова Лариса (мать потерпевшей).После этого военные затащили ее дочь в подвал и изнасиловали вдвоем в извращенной форме. На вопрос журналиста о том, как же пострадавшая поняла, что это были именно украинские военные, Лариса ответила: "Украинский язык их выдал, этот украинский говор. Потому что ДНРа еще не было, еще ДНР не пришли... Мы тебе покажем як любити Украину и почитати батьку Бандера".Женщина уже подала заявление в Следственный комитет России. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пострадавшая сейчас находится в Москве, и ей необходимо сделать еще как минимум три операции.Мать пострадавшей до сих пор находится в шоковом состоянии. "На данный момент я бы их, наверное, растерзала", - такой участи хочет для военных Лариса Николаевна.
https://ria.ru/20220612/severodonetsk-1794914666.html
донецкая народная республика
мариуполь
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Жительница Мариуполя рассказала об изнасиловании дочери украинскими военными
Жительница Мариуполя рассказала об изнасиловании дочери украинскими военными
2022-06-17T12:03
true
PT4M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины
12:03 17.06.2022 (обновлено: 13:09 17.06.2022)
Жительница Мариуполя рассказала об изнасиловании дочери военными ВСУ
Жительница Мариуполя рассказала об изнасиловании дочери военными ВСУ в подвале дома
МАРИУПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Жительница Мариуполя рассказала корреспонденту РИА Новости о том, что произошло с ее дочерью 4 апреля. Больсурова Светлана была изнасилована двумя украинскими солдатами в подвале своего дома.
"Она решила пойти домой, взять теплые вещи... она заметила только двух мужчин в военной форме. И светили на нее свет фонариком", - говорит мать изнасилованной женщины. У солдат был западно-украинский говор. После этого они стали оскорблять и избивать женщину.
"Она начала вырываться, они начали ее сразу избивать. По голове, перебили ей ушную перепонку, перебита и по лицу, и с кулаками, завалили ногами, зубы повыбивали ей, рёбра поломали ей", - продолжает Больсурова Лариса (мать потерпевшей).
После этого военные затащили ее дочь в подвал и изнасиловали вдвоем в извращенной форме. На вопрос журналиста о том, как же пострадавшая поняла, что это были именно украинские военные, Лариса ответила: "Украинский язык их выдал, этот украинский говор. Потому что ДНР
а еще не было, еще ДНР не пришли... Мы тебе покажем як любити Украину
и почитати батьку Бандера".
Женщина уже подала заявление в Следственный комитет России
. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пострадавшая сейчас находится в Москве
, и ей необходимо сделать еще как минимум три операции.
Мать пострадавшей до сих пор находится в шоковом состоянии. "На данный момент я бы их, наверное, растерзала", - такой участи хочет для военных Лариса Николаевна.