https://ria.ru/20220617/iznasilovanie-1796046530.html

Жительница Мариуполя рассказала об изнасиловании дочери военными ВСУ

Жительница Мариуполя рассказала об изнасиловании дочери военными ВСУ - РИА Новости, 17.06.2022

Жительница Мариуполя рассказала об изнасиловании дочери военными ВСУ

Жительница Мариуполя рассказала корреспонденту РИА Новости о том, что произошло с ее дочерью 4 апреля. Больсурова Светлана была изнасилована двумя украинскими... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:03

2022-06-17T12:03

2022-06-17T13:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796079906_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fc2d4245a0dd734710ed6ea3716f10a9.jpg

МАРИУПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Жительница Мариуполя рассказала корреспонденту РИА Новости о том, что произошло с ее дочерью 4 апреля. Больсурова Светлана была изнасилована двумя украинскими солдатами в подвале своего дома."Она решила пойти домой, взять теплые вещи... она заметила только двух мужчин в военной форме. И светили на нее свет фонариком", - говорит мать изнасилованной женщины. У солдат был западно-украинский говор. После этого они стали оскорблять и избивать женщину."Она начала вырываться, они начали ее сразу избивать. По голове, перебили ей ушную перепонку, перебита и по лицу, и с кулаками, завалили ногами, зубы повыбивали ей, рёбра поломали ей", - продолжает Больсурова Лариса (мать потерпевшей).После этого военные затащили ее дочь в подвал и изнасиловали вдвоем в извращенной форме. На вопрос журналиста о том, как же пострадавшая поняла, что это были именно украинские военные, Лариса ответила: "Украинский язык их выдал, этот украинский говор. Потому что ДНРа еще не было, еще ДНР не пришли... Мы тебе покажем як любити Украину и почитати батьку Бандера".Женщина уже подала заявление в Следственный комитет России. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пострадавшая сейчас находится в Москве, и ей необходимо сделать еще как минимум три операции.Мать пострадавшей до сих пор находится в шоковом состоянии. "На данный момент я бы их, наверное, растерзала", - такой участи хочет для военных Лариса Николаевна.

https://ria.ru/20220612/severodonetsk-1794914666.html

донецкая народная республика

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жительница Мариуполя рассказала об изнасиловании дочери украинскими военными Жительница Мариуполя рассказала об изнасиловании дочери украинскими военными 2022-06-17T12:03 true PT4M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины