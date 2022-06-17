https://ria.ru/20220617/investportal-1795866519.html

На инвестпортале Москвы полностью обновили инвестиционную карту

На инвестпортале Москвы полностью обновили инвестиционную карту - РИА Новости, 17.06.2022

На инвестпортале Москвы полностью обновили инвестиционную карту

На Инвестиционном портале Москвы полностью обновлена инвестиционная карта, сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума руководитель... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:40

2022-06-17T11:40

2022-06-17T11:40

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

пмэф

владислав овчинский

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. На Инвестиционном портале Москвы полностью обновлена инвестиционная карта, сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Теперь на карте отображаются площадки для ведения бизнеса с детальной информацией об их деловом и социальном окружении, строящихся рядом объектах и транспортной инфраструктуре."Карта на инвестпортале остается одним из самых востребованных разделов: с 2020 года ею воспользовались 146 тысяч раз. Сегодня там представлено более 100 площадок для бизнеса любого масштаба, а также около 3 тысяч городских объектов для покупки или аренды на торгах. В этом году мы доработали сервис: провели интеграцию инвесткарты с открытыми данными правительства Москвы, расширили функционал аналитических слоев, основанных на статистике и агрегированных данных от органов власти и предприятий города, внедрили более детальный фильтр подбора объектов для инвестиций. Все это позволит принять более взвешенное решение для запуска бизнес-проекта", – сказал Овчинский.Руководитель департамента добавил, что инвесторы могут подобрать площадку для локализации в технопарках столицы и особой экономической зоне "Технополис "Москва", изучить промышленные территории и участки от города для создания новых производств, а также строения, земельные участки, машино-места, нежилые или жилые помещения с учетом их расположения, площади и начальной цены на торгах."Подобрать идеальную площадку для размещения конкретного предприятия в многомиллионном мегаполисе – зачастую непростая для инвестора задача. Важно сразу учесть множество параметров: аудиторию, наличие городской инфраструктуры, транспортную доступность. Чтобы помочь предпринимателям, город модернизировал инвесткарту на Инвестиционном портале, интегрировав ее с датасетами городских ведомств и геоаналитическими данными операторов связи. Москва сама не первый год использует эти инструменты при принятии управленческих решений. Такой data-driven подход уже доказал свою эффективность", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.С помощью новых аналитических слоев инвесткарты можно получить информацию о плотности и половозрастной структуре населения, трафике рядом с интересующим объектом в разное время.

https://ria.ru/20220616/ploschadka-1795791061.html

https://ria.ru/20220616/postavki-1795664754.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, пмэф, владислав овчинский, петербургский международный экономический форум (фонд)