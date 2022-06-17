https://ria.ru/20220617/investklimat-1796085948.html

Новосибирская область улучшила позиции в рейтинге инвестклимата

Новосибирская область улучшила позиции в рейтинге инвестклимата - РИА Новости, 17.06.2022

Новосибирская область улучшила позиции в рейтинге инвестклимата

Новосибирская область улучшила позиции в рейтинге инвестиционного климата регионов России, регион попал в пятерку лидеров по развитию малого и среднего... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:20

2022-06-17T13:20

2022-06-17T13:20

новосибирская область

экономика

россия

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НОВОСИБИРСК, 17 июн – РИА Новости. Новосибирская область улучшила позиции в рейтинге инвестиционного климата регионов России, регион попал в пятерку лидеров по развитию малого и среднего предпринимательства, сообщает в пятницу облправительство.В 2022 году презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ традиционно прошла на площадке Петербургского международного экономического форума. Рейтинг представило Агентство стратегических инициатив."В целом Новосибирская область сохранила свои позиции, мы заняли в рейтинге 13-е место, попали в первую половину лидирующих регионов. В целом оценка по итогам года улучшилась по сравнению с предыдущим. Это значит, что оценки бизнеса были лучше по всем направлениям нацрейтинга и главное, что Новосибирская область была отмечена в числе пятерки лидеров России по развитию малого и среднего предпринимательства", – прокомментировал результат министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

https://ria.ru/20220617/soglasheniya-1795964291.html

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новосибирская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новосибирская область, экономика, россия