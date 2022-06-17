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Новосибирская область улучшила позиции в рейтинге инвестклимата - РИА Новости, 17.06.2022
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Новосибирская область улучшила позиции в рейтинге инвестклимата
Новосибирская область улучшила позиции в рейтинге инвестклимата - РИА Новости, 17.06.2022
Новосибирская область улучшила позиции в рейтинге инвестклимата
Новосибирская область улучшила позиции в рейтинге инвестиционного климата регионов России, регион попал в пятерку лидеров по развитию малого и среднего... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:20
2022-06-17T13:20
новосибирская область
экономика
россия
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НОВОСИБИРСК, 17 июн – РИА Новости. Новосибирская область улучшила позиции в рейтинге инвестиционного климата регионов России, регион попал в пятерку лидеров по развитию малого и среднего предпринимательства, сообщает в пятницу облправительство.В 2022 году презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ традиционно прошла на площадке Петербургского международного экономического форума. Рейтинг представило Агентство стратегических инициатив."В целом Новосибирская область сохранила свои позиции, мы заняли в рейтинге 13-е место, попали в первую половину лидирующих регионов. В целом оценка по итогам года улучшилась по сравнению с предыдущим. Это значит, что оценки бизнеса были лучше по всем направлениям нацрейтинга и главное, что Новосибирская область была отмечена в числе пятерки лидеров России по развитию малого и среднего предпринимательства", – прокомментировал результат министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
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новосибирская область, экономика, россия
13:20 17.06.2022
 
Новосибирская область улучшила позиции в рейтинге инвестклимата

Новосибирская область попала в пятерку лидеров в рейтинге инвестклимата регионов России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на правый берег Новосибирска
Вид на правый берег Новосибирска - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 17 июн – РИА Новости. Новосибирская область улучшила позиции в рейтинге инвестиционного климата регионов России, регион попал в пятерку лидеров по развитию малого и среднего предпринимательства, сообщает в пятницу облправительство.
В 2022 году презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ традиционно прошла на площадке Петербургского международного экономического форума. Рейтинг представило Агентство стратегических инициатив.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 06:06Петербургский международный экономический форум — 2022
Губернатор Новосибирской области подписал первые соглашения в рамках ПМЭФ
"В целом Новосибирская область сохранила свои позиции, мы заняли в рейтинге 13-е место, попали в первую половину лидирующих регионов. В целом оценка по итогам года улучшилась по сравнению с предыдущим. Это значит, что оценки бизнеса были лучше по всем направлениям нацрейтинга и главное, что Новосибирская область была отмечена в числе пятерки лидеров России по развитию малого и среднего предпринимательства", – прокомментировал результат министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 08:52
Сибирский транспортный форум соберет около пяти тысяч участников
 
Новосибирская областьЭкономикаРоссия
 
 
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