https://ria.ru/20220617/investklimat-1796054050.html
Липецкая область вошла в топ-10 регионов с благоприятным инвестклиматом
Липецкая область вошла в топ-10 регионов с благоприятным инвестклиматом - РИА Новости, 17.06.2022
Липецкая область вошла в топ-10 регионов с благоприятным инвестклиматом
Липецкая область заняла девятое место в подготовленном АСИ и озвученном на ПМЭФ Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, сообщил глава региона... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:18
2022-06-17T12:18
2022-06-17T12:18
липецкая область
липецкая область
администрация г. липецка
игорь артамонов
агентство стратегических инициатив (аси)
аси
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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ЛИПЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Липецкая область заняла девятое место в подготовленном АСИ и озвученном на ПМЭФ Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что годом ранее регион находился на 11 строчке. А в 2020 году область занимала только 24 место.По словам главы региона, показатели являются весомым аргументом в пользу того, что региональная политика по улучшению инвестиционного климата - на правильном пути."В Липецкой области созданы и продолжают совершенствоваться условия для комфортного ведения бизнеса. Мы активно работаем над расширением деловых связей, поиском новых партнёров и укреплением взаимодействия с уже имеющимися инвесторами. В новых экономических условиях предстоит многое сделать, и наша команда к этому готова", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220616/tsentr-1795849140.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, администрация г. липецка, игорь артамонов, агентство стратегических инициатив (аси), аси, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)