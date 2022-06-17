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Липецкая область вошла в топ-10 регионов с благоприятным инвестклиматом - РИА Новости, 17.06.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220617/investklimat-1796054050.html
Липецкая область вошла в топ-10 регионов с благоприятным инвестклиматом
Липецкая область вошла в топ-10 регионов с благоприятным инвестклиматом - РИА Новости, 17.06.2022
Липецкая область вошла в топ-10 регионов с благоприятным инвестклиматом
Липецкая область заняла девятое место в подготовленном АСИ и озвученном на ПМЭФ Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, сообщил глава региона... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:18
2022-06-17T12:18
липецкая область
липецкая область
администрация г. липецка
игорь артамонов
агентство стратегических инициатив (аси)
аси
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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ЛИПЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Липецкая область заняла девятое место в подготовленном АСИ и озвученном на ПМЭФ Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что годом ранее регион находился на 11 строчке. А в 2020 году область занимала только 24 место.По словам главы региона, показатели являются весомым аргументом в пользу того, что региональная политика по улучшению инвестиционного климата - на правильном пути."В Липецкой области созданы и продолжают совершенствоваться условия для комфортного ведения бизнеса. Мы активно работаем над расширением деловых связей, поиском новых партнёров и укреплением взаимодействия с уже имеющимися инвесторами. В новых экономических условиях предстоит многое сделать, и наша команда к этому готова", – сказал Артамонов.
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липецкая область, администрация г. липецка, игорь артамонов, агентство стратегических инициатив (аси), аси, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
12:18 17.06.2022
 

Липецкая область вошла в топ-10 регионов с благоприятным инвестклиматом

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов на стенде РИА Новости
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЛИПЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Липецкая область заняла девятое место в подготовленном АСИ и озвученном на ПМЭФ Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что годом ранее регион находился на 11 строчке. А в 2020 году область занимала только 24 место.
По словам главы региона, показатели являются весомым аргументом в пользу того, что региональная политика по улучшению инвестиционного климата - на правильном пути.
Липецкой области созданы и продолжают совершенствоваться условия для комфортного ведения бизнеса. Мы активно работаем над расширением деловых связей, поиском новых партнёров и укреплением взаимодействия с уже имеющимися инвесторами. В новых экономических условиях предстоит многое сделать, и наша команда к этому готова", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 17:11Липецкая область
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Липецкая областьЛипецкая областьАдминистрация г. ЛипецкаИгорь АртамоновАгентство стратегических инициатив (АСИ)АСИПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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