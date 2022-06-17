https://ria.ru/20220617/investklimat-1796054050.html

Липецкая область вошла в топ-10 регионов с благоприятным инвестклиматом

Липецкая область вошла в топ-10 регионов с благоприятным инвестклиматом - РИА Новости, 17.06.2022

Липецкая область вошла в топ-10 регионов с благоприятным инвестклиматом

Липецкая область заняла девятое место в подготовленном АСИ и озвученном на ПМЭФ Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, сообщил глава региона... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:18

2022-06-17T12:18

2022-06-17T12:18

липецкая область

липецкая область

администрация г. липецка

игорь артамонов

агентство стратегических инициатив (аси)

аси

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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ЛИПЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Липецкая область заняла девятое место в подготовленном АСИ и озвученном на ПМЭФ Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что годом ранее регион находился на 11 строчке. А в 2020 году область занимала только 24 место.По словам главы региона, показатели являются весомым аргументом в пользу того, что региональная политика по улучшению инвестиционного климата - на правильном пути."В Липецкой области созданы и продолжают совершенствоваться условия для комфортного ведения бизнеса. Мы активно работаем над расширением деловых связей, поиском новых партнёров и укреплением взаимодействия с уже имеющимися инвесторами. В новых экономических условиях предстоит многое сделать, и наша команда к этому готова", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220616/tsentr-1795849140.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, администрация г. липецка, игорь артамонов, агентство стратегических инициатив (аси), аси, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)