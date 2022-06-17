https://ria.ru/20220617/investitsii-1796330749.html

Петросян: Москва делает все, чтобы быть привлекательной для инвестиций

Петросян: Москва делает все, чтобы быть привлекательной для инвестиций - РИА Новости, 17.06.2022

Петросян: Москва делает все, чтобы быть привлекательной для инвестиций

В рамках ПМЭФ-2022 была запущена обновленная инвестиционная карта Москвы. О том, чем она полезна инвесторам в столичную экономику РИА Новости рассказал... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T20:21

2022-06-17T20:21

2022-06-17T20:21

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

московское центральное кольцо (мцк)

агентство стратегических инициатив (аси)

пмэф

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В рамках ПМЭФ-2022 была запущена обновленная инвестиционная карта Москвы. О том, чем она полезна инвесторам в столичную экономику РИА Новости рассказал заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Эмиль Петросян.— Какова история инвестиционной карты и какие новые функции теперь в ней доступны?— Инвестиционная карта появилась на Инвестиционном портале Москвы с самого начала его существования, то есть с 2014 года. Мы стремились сделать простой и понятный сервис, на котором инвеcторы смогут посмотреть всю необходимую информацию о доступных площадках в столице.Например, при покупке квартиры, многие для начала заходят на сайт поиска недвижимости, где в режиме карты можно посмотреть все доступные объекты, при этом сразу с ценником. Так вот, наша инвесткарта – это тоже своего рода сервис по подбору недвижимости, но только для инвесторов. За последние 10 лет технологии продвинулись, и это позволило нам сделать грандиозное обновление всего интерфейса инвестпортала, в частности, и карты, в соответствии с запросами бизнеса.В этом году мы провели интеграцию инвесткарты с открытыми данными правительства Москвы, добавили функционал аналитических слоев, основанных на статистике и агрегированных данных от органов власти и предприятий города, внедрили более детальные фильтры подбора объектов для инвестиций. Например, с помощью карты можно подобрать привлекательную площадку для локализации в технопарках и особой экономической зоне, изучить промплощадки и участки от города для создания новых производств.Если говорить более предметно о новых функциях, то начать нужно с того, что мы разместили сведения о всей городской инфраструктуре рядом с объектами в радиусе 500 – 1000 метров. При нажатии на объект пользователь видит локации, которые влияют на инвестиционную привлекательность, – кафе, магазины, учебные и спортивные заведения, больницы, школы, показывается вся транспортная инфраструктура: автобусы, метро, МЦК. Здесь же можно перейти на страницу каждой площадки, чтобы уточнить, под какие виды деятельности она подходит, есть ли возможность подключения к инженерным сетям.На карте можно увидеть информацию, сколько людей в определенное время находится в том или ином месте. Таким образом, инвестор может понять проходимость и принять решение, насколько здесь рентабельно открывать бизнес. Если это деловой район – то логично открывать объекты, востребованные у офисных работников. Например, кафе с бизнес-ланчами. А в спальном районе – прачечную или ателье.Помимо этого, для участников торгов мы разработали отдельный слой - платные парковки.— Какие еще новые слои могут добавиться на карту?— На наш взгляд карта должна стать инструментом, который позволяет инвестору в одном месте получить всю необходимую информацию и, исходя из этого, принимать решение о локализации своего бизнеса. В дальнейшем мы планируем расширяться и делать новые слои. Но для того, чтобы понять какие, нужно посмотреть, как люди пользуются картой, на что обращают внимание. Сейчас у нас в планах вывести кадастровую карту и есть еще несколько идей, которые находятся в стадии разработки.— Может ли инвестор посмотреть, какие объекты появятся в ближайшей перспективе рядом с интересующим зданием или помещением?— Конечно, сейчас инвестору стала доступна такая функция. С помощью карты он может посмотреть, какие работы рядом с объектом ведутся на данный момент и какие появятся в перспективе. Кроме того, можно даже посмотреть какой транспортно-пересадочный узел строится, и так сложится понимание, с какими соседями в ближайшее время будешь жить.Еще одна функция, которая стала доступна на карте – это панорама, позволяющая увидеть объект и рядом расположенную инфраструктуру "вживую". Появилась небольшая аналитика по городу: его бюджетная история, внутренние и внешние инвестиции, кадровый потенциал.Мы сделали глубинную аналитику по каждому объекту на карте. Это, в свою очередь, поможет инвестору принять более взвешенное решение о запуске своего проекта.— Польза такого портала для инвестора несомненна. А зачем это нужно городу?— Москва конкурирует за инвестиции с другими городами, регионами, странами. Необходимо предоставить сервис, который бы завлекал и сокращал время принятия решения для инвестора по локализации той или иной территории. Город делает все, чтобы оставаться привлекательным для инвестиций.— Есть ли в стране другие подобные порталы?— Подобный проект есть практически в каждом регионе. Раньше мы внедряли стандарты АСИ, сегодня Москва является пилотным регионом для применения стандартов "Fast track для инвестиций". Но наши коллеги из других регионов также начали внедрять эти стандарты, соответственно, инвесткарты есть у многих регионов. Поэтому перед нами стояла задача создать лучшую инвесткарту, которая бы аккумулировала в себе все самые передовые решения, которые есть сегодня.— А как город поддерживает инвесторов, которые хотят создать производство или построить социально-значимые объекты?— С 2015 года в Москве реализуется механизм, позволяющий развивать работающие в столице заводы и строить новые. В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов город без торгов предоставляет в аренду на шесть лет земельный участок для строительства. Такой подход удобен всем сторонам: для инвестора он упрощает процессы получения территории для работы, городу позволяет вовлечь в оборот простаивающие участки и вдохнуть в них новую жизнь, а горожан обеспечивает необходимой инфраструктурой. Первое решение о предоставлении земли для производственных объектов в таком формате было принято в 2016 году.В прошлом году было одобрено 16 промышленных проектов, предполагающих инвестиции в размере почти 16 миллиардов рублей. В результате в городе появятся новое мясоперерабатывающее предприятие, производство мебели, производственные комплексы для работы различных компаний, а также другие важные объекты. Это позволит создать более 3,3 тысячи новых рабочих мест.В этом году мы адаптировали данный механизм под текущие реалии и теперь инвесторы могут получить в аренду землю для развития производств на территории столицы по ставке один рубль в год. Сегодня уже заключено четыре договора о предоставлении инвесторам участков на льготных условиях. Так, в городе построят новый корпус для предприятия-разработчика электронных компонентов, производство кондитерских изделий, приборостроительный комплекс и комплекс по изготовлению комплектующих для специальной пожарной техники. По нашим оценкам, после завершения работ в городе появится более двух тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проектов превышает 10 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220617/investportal-1795866519.html

https://ria.ru/20220614/moskva-1795213963.html

https://ria.ru/20220606/ovchinskiy-1793526715.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, московское центральное кольцо (мцк), агентство стратегических инициатив (аси), пмэф