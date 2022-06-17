https://ria.ru/20220617/investitsii-1796244153.html

"Овощи Черноземья" инвестируют в АПК Липецкой области 7,8 млрд рублей

"Овощи Черноземья" инвестируют в АПК Липецкой области 7,8 млрд рублей - РИА Новости, 17.06.2022

"Овощи Черноземья" инвестируют в АПК Липецкой области 7,8 млрд рублей

Компания "Тепличный комплекс "Овощи Черноземья" намерена реализовать в Липецкой области инвестиционный проект стоимостью 7,8 миллиарда рублей, соответствующее... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:32

2022-06-17T17:32

2022-06-17T17:32

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

усманский район

экономика

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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ЛИПЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Компания "Тепличный комплекс "Овощи Черноземья" намерена реализовать в Липецкой области инвестиционный проект стоимостью 7,8 миллиарда рублей, соответствующее партнерское соглашение руководство компании подписало с губернатором региона Игорем Артамоновым, сообщили в пресс-службе региона.Речь идет о строительстве энергоцентра первой, второй и третьей очередей для обеспечения полноценной работы комплекса. ООО "ТК Овощи Черноземья" с 2016 года реализует в регионе проект по производству овощей в закрытом грунте. Круглогодичные теплицы с интеллектуальной системой досвечивания располагаются в деревне Бочиновка Усманского района. По словам главы региона, в 2021 году в комплексе собрали 41,5 тысяч тонн овощей, чтоспособствовало выходу региона в лидеры по сбору овощей закрытого грунта в круглогодичных теплицах."За последние три года в липецкий АПК вложено более ста миллиардов рублей и очень важно, что инвестиции не прекращаются, предприятия развиваются, создаются новые рабочие места", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20220617/sportkompleks-1796040709.html

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, усманский район, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)