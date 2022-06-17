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"Овощи Черноземья" инвестируют в АПК Липецкой области 7,8 млрд рублей - РИА Новости, 17.06.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220617/investitsii-1796244153.html
"Овощи Черноземья" инвестируют в АПК Липецкой области 7,8 млрд рублей
"Овощи Черноземья" инвестируют в АПК Липецкой области 7,8 млрд рублей - РИА Новости, 17.06.2022
"Овощи Черноземья" инвестируют в АПК Липецкой области 7,8 млрд рублей
Компания "Тепличный комплекс "Овощи Черноземья" намерена реализовать в Липецкой области инвестиционный проект стоимостью 7,8 миллиарда рублей, соответствующее... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:32
2022-06-17T17:32
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
усманский район
экономика
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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ЛИПЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Компания "Тепличный комплекс "Овощи Черноземья" намерена реализовать в Липецкой области инвестиционный проект стоимостью 7,8 миллиарда рублей, соответствующее партнерское соглашение руководство компании подписало с губернатором региона Игорем Артамоновым, сообщили в пресс-службе региона.Речь идет о строительстве энергоцентра первой, второй и третьей очередей для обеспечения полноценной работы комплекса. ООО "ТК Овощи Черноземья" с 2016 года реализует в регионе проект по производству овощей в закрытом грунте. Круглогодичные теплицы с интеллектуальной системой досвечивания располагаются в деревне Бочиновка Усманского района. По словам главы региона, в 2021 году в комплексе собрали 41,5 тысяч тонн овощей, чтоспособствовало выходу региона в лидеры по сбору овощей закрытого грунта в круглогодичных теплицах."За последние три года в липецкий АПК вложено более ста миллиардов рублей и очень важно, что инвестиции не прекращаются, предприятия развиваются, создаются новые рабочие места", – отметил Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, усманский район, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
17:32 17.06.2022
 

"Овощи Черноземья" инвестируют в АПК Липецкой области 7,8 млрд рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов на стенде РИА Новости, представленном на ПМЭФ - 2022
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на стенде РИА Новости, представленном на ПМЭФ - 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЛИПЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Компания "Тепличный комплекс "Овощи Черноземья" намерена реализовать в Липецкой области инвестиционный проект стоимостью 7,8 миллиарда рублей, соответствующее партнерское соглашение руководство компании подписало с губернатором региона Игорем Артамоновым, сообщили в пресс-службе региона.
Речь идет о строительстве энергоцентра первой, второй и третьей очередей для обеспечения полноценной работы комплекса. ООО "ТК Овощи Черноземья" с 2016 года реализует в регионе проект по производству овощей в закрытом грунте. Круглогодичные теплицы с интеллектуальной системой досвечивания располагаются в деревне Бочиновка Усманского района. По словам главы региона, в 2021 году в комплексе собрали 41,5 тысяч тонн овощей, чтоспособствовало выходу региона в лидеры по сбору овощей закрытого грунта в круглогодичных теплицах.
"За последние три года в липецкий АПК вложено более ста миллиардов рублей и очень важно, что инвестиции не прекращаются, предприятия развиваются, создаются новые рабочие места", – отметил Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ДОМ.РФ Виталия Мутко на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновУсманский районЭкономикаПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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