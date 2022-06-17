https://ria.ru/20220617/inflyatsiya-1796051531.html
Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до рекордных 8,1 процента
Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до рекордных 8,1 процента - РИА Новости, 17.06.2022
Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до рекордных 8,1 процента
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в мае ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с апрельских 7,4%, следует из... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:12
2022-06-17T12:12
2022-06-17T12:16
инфляция
экономика
в мире
европа
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6538d05cb1e31b30af96cc3d902b6dae.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в мае ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с апрельских 7,4%, следует из данных Евростата.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.Годом ранее в мае в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 2% годовых.Только за май нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,8%, как предполагали прогноз и предварительная оценка.Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3,8% с 3,5%, как и ожидалось.
https://ria.ru/20220617/energokrizis-1795804430.html
https://ria.ru/20220617/evropa-1795952948.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17f61575fbe1e364e360694c6d91450c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфляция, экономика, в мире, европа, евросоюз
12:12 17.06.2022 (обновлено: 12:16 17.06.2022)
Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до рекордных 8,1 процента
Евростат: годовая инфляция в 19 странах еврозоны в мае ускорилась до рекордных 8,1%