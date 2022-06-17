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Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до рекордных 8,1 процента - РИА Новости, 17.06.2022
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Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до рекордных 8,1 процента
Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до рекордных 8,1 процента - РИА Новости, 17.06.2022
Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до рекордных 8,1 процента
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в мае ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с апрельских 7,4%, следует из... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:12
2022-06-17T12:16
инфляция
экономика
в мире
европа
евросоюз
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в мае ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с апрельских 7,4%, следует из данных Евростата.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.Годом ранее в мае в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 2% годовых.Только за май нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,8%, как предполагали прогноз и предварительная оценка.Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3,8% с 3,5%, как и ожидалось.
https://ria.ru/20220617/energokrizis-1795804430.html
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инфляция, экономика, в мире, европа, евросоюз
12:12 17.06.2022 (обновлено: 12:16 17.06.2022)
 
Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до рекордных 8,1 процента

Евростат: годовая инфляция в 19 странах еврозоны в мае ускорилась до рекордных 8,1%

© AP Photo / Francisco SecoСумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе
Сумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Сумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в мае ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с апрельских 7,4%, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.
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Годом ранее в мае в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 2% годовых.
Только за май нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,8%, как предполагали прогноз и предварительная оценка.
Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3,8% с 3,5%, как и ожидалось.
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