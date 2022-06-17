https://ria.ru/20220617/inflyatsiya-1796051531.html

Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до рекордных 8,1 процента

Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до рекордных 8,1 процента - РИА Новости, 17.06.2022

Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до рекордных 8,1 процента

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в мае ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с апрельских 7,4%, следует из... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:12

2022-06-17T12:12

2022-06-17T12:16

инфляция

экономика

в мире

европа

евросоюз

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в мае ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с апрельских 7,4%, следует из данных Евростата.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.Годом ранее в мае в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 2% годовых.Только за май нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,8%, как предполагали прогноз и предварительная оценка.Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3,8% с 3,5%, как и ожидалось.

https://ria.ru/20220617/energokrizis-1795804430.html

https://ria.ru/20220617/evropa-1795952948.html

европа

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инфляция, экономика, в мире, европа, евросоюз