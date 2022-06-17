https://ria.ru/20220617/inflyatsiya-1796028183.html

Инфляция в 2022 году будет ощутимо ниже 17,5 процента, заявил Решетников

Инфляция в 2022 году будет ощутимо ниже 17,5 процента, заявил Решетников - РИА Новости, 17.06.2022

Инфляция в 2022 году будет ощутимо ниже 17,5 процента, заявил Решетников

Инфляция в РФ в 2022 году будет ощутимо ниже предыдущей оценки Минэкономразвития в 17,5%, но все равно по итогам года останется двузначной, заявил министр... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:24

2022-06-17T11:24

2022-06-17T11:24

петербургский международный экономический форум — 2022

инфляция

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

экономика

максим решетников

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Инфляция в РФ в 2022 году будет ощутимо ниже предыдущей оценки Минэкономразвития в 17,5%, но все равно по итогам года останется двузначной, заявил министр экономического развития России Максим Решетников."Если мы смотрим год к году, конечно, она будет двузначной. На пике у нас было почти 18%, сейчас эта цифра снизилась до 16,6% – последняя неделя этого года к соответствующей неделе прошлого года. Мы не отыграем тот пик, который пришелся на начало года, но мы с него сойдем вниз", - уточнил министр.Вторая цифра, которая заботит Минэкономразвития, по его словам – это оценка спада ВВП России в текущем году. Говоря о ней, Решетников отметил, что может высказать осторожный оптимизм.В последнем варианте прогноза Минэкономразвития ожидало спада российской экономики по итогам 2022 года на 7,8%. "В принципе итоги первого квартала, предварительные оценки апреля, и сейчас майские будут оценки – конечно, говорят о том, что будет лучше", - сказал он.Решетников сообщил, что Минэкономразвития планирует уточнить свой прогноз по текущему году в конце июня. "Те цифры, которые вы назвали – вполне достижимы", – сказал он, отвечая на вопрос о том, вероятен ли спад ВВП в районе 5-6% в текущем году."Но нас волнует сейчас, что мы начинаем попадать в дефляционную спирать", - добавил глава Минэкономразвития. В таких условиях, по его словам, гражданам и банкам выгоднее сберегать деньги, а не инвестировать, что в конечном итоге влияет на рост экономики.

https://ria.ru/20220617/rubl-1796026813.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инфляция, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, экономика, максим решетников, пмэф