Лукашенко потребовал активнее работать по теме импортозамещения
Лукашенко потребовал от белорусских предприятий активнее работать по импортозамещению
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от белорусских предприятий активнее подключаться к работе по импортозамещению, сообщила пресс-служба главы государства.
Данное заявление Лукашенко сделал во время рабочей поездки в Бобруйск Могилевской области, в программе которой - посещение крупных предприятий "Бобруйскагромаш" и "Белшина". Во время посещения "Бобруйскагромаша" вниманию президента представили широкий спектр импортозамещающей продукции промпредприятий страны.
"Александр Лукашенко потребовал активного вовлечения промпредприятий страны в работу по импортозамещению", - говорится в сообщении. Президент отметил, что государство будет стимулировать процесс импортозамещения. "Мы будем вас поддавливать. Импортозамещение - это шанс. С одной стороны, шанс. С другой стороны, тяжелая работа. Нам надо задействовать производства, которые сейчас не очень работают. Надо пристегнуть такие предприятия, загрузить", - сказал Лукашенко.
Глава государства заслушал обстоятельные доклады руководителей промпредприятий, речь шла в том числе о географии поставок, прохождении платежей, складских запасах. "Лукашенко акцентировал внимание и на важности развития связей с дружественными странами. Это не только Россия, но из крупных государств - Китай. Большой потенциал президент видит и во взаимодействии с Индией, с послом которой он на днях провел встречу", - отметили в пресс-службе.
Президент рассказал, что за развитием сотрудничества с Россией закреплен премьер, Китаем - первый вице-премьер, Индией - министр иностранных дел. "Но и без вас ничего не будет. Работаем! Если минпром выдержит, то и страна будет работать", - обратился глава государства к директорскому корпусу промпредприятий.
Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе президентских выборов в 2020 году и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля этого года. Ряд стран Запада также ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине.
На фоне санкций Белоруссия активизировала взаимодействие с Россией по теме импортозамещения комплектующих, которые ранее поставлялись из стран, принявших ограничительные меры против Минска и Москвы. В частности, разрабатываются перечни инвестиционных проектов по освоению новых изделий для нужд рынка Союзного государства.