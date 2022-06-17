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Лукашенко потребовал активнее работать по теме импортозамещения - РИА Новости, 17.06.2022
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Лукашенко потребовал активнее работать по теме импортозамещения
Лукашенко потребовал активнее работать по теме импортозамещения - РИА Новости, 17.06.2022
Лукашенко потребовал активнее работать по теме импортозамещения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от белорусских предприятий активнее подключаться к работе по импортозамещению, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:39
2022-06-17T11:39
александр лукашенко
белоруссия
экономика
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от белорусских предприятий активнее подключаться к работе по импортозамещению, сообщила пресс-служба главы государства.Данное заявление Лукашенко сделал во время рабочей поездки в Бобруйск Могилевской области, в программе которой - посещение крупных предприятий "Бобруйскагромаш" и "Белшина". Во время посещения "Бобруйскагромаша" вниманию президента представили широкий спектр импортозамещающей продукции промпредприятий страны."Александр Лукашенко потребовал активного вовлечения промпредприятий страны в работу по импортозамещению", - говорится в сообщении. Президент отметил, что государство будет стимулировать процесс импортозамещения. "Мы будем вас поддавливать. Импортозамещение - это шанс. С одной стороны, шанс. С другой стороны, тяжелая работа. Нам надо задействовать производства, которые сейчас не очень работают. Надо пристегнуть такие предприятия, загрузить", - сказал Лукашенко.Глава государства заслушал обстоятельные доклады руководителей промпредприятий, речь шла в том числе о географии поставок, прохождении платежей, складских запасах. "Лукашенко акцентировал внимание и на важности развития связей с дружественными странами. Это не только Россия, но из крупных государств - Китай. Большой потенциал президент видит и во взаимодействии с Индией, с послом которой он на днях провел встречу", - отметили в пресс-службе.Президент рассказал, что за развитием сотрудничества с Россией закреплен премьер, Китаем - первый вице-премьер, Индией - министр иностранных дел. "Но и без вас ничего не будет. Работаем! Если минпром выдержит, то и страна будет работать", - обратился глава государства к директорскому корпусу промпредприятий.Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе президентских выборов в 2020 году и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля этого года. Ряд стран Запада также ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине.На фоне санкций Белоруссия активизировала взаимодействие с Россией по теме импортозамещения комплектующих, которые ранее поставлялись из стран, принявших ограничительные меры против Минска и Москвы. В частности, разрабатываются перечни инвестиционных проектов по освоению новых изделий для нужд рынка Союзного государства.
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html
https://ria.ru/20220610/tekhnika-1794609841.html
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александр лукашенко, белоруссия, экономика, санкции ес в отношении белоруссии
11:39 17.06.2022
 
Лукашенко потребовал активнее работать по теме импортозамещения

Лукашенко потребовал от белорусских предприятий активнее работать по импортозамещению

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от белорусских предприятий активнее подключаться к работе по импортозамещению, сообщила пресс-служба главы государства.
Данное заявление Лукашенко сделал во время рабочей поездки в Бобруйск Могилевской области, в программе которой - посещение крупных предприятий "Бобруйскагромаш" и "Белшина". Во время посещения "Бобруйскагромаша" вниманию президента представили широкий спектр импортозамещающей продукции промпредприятий страны.
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"Александр Лукашенко потребовал активного вовлечения промпредприятий страны в работу по импортозамещению", - говорится в сообщении. Президент отметил, что государство будет стимулировать процесс импортозамещения. "Мы будем вас поддавливать. Импортозамещение - это шанс. С одной стороны, шанс. С другой стороны, тяжелая работа. Нам надо задействовать производства, которые сейчас не очень работают. Надо пристегнуть такие предприятия, загрузить", - сказал Лукашенко.
Глава государства заслушал обстоятельные доклады руководителей промпредприятий, речь шла в том числе о географии поставок, прохождении платежей, складских запасах. "Лукашенко акцентировал внимание и на важности развития связей с дружественными странами. Это не только Россия, но из крупных государств - Китай. Большой потенциал президент видит и во взаимодействии с Индией, с послом которой он на днях провел встречу", - отметили в пресс-службе.
Президент рассказал, что за развитием сотрудничества с Россией закреплен премьер, Китаем - первый вице-премьер, Индией - министр иностранных дел. "Но и без вас ничего не будет. Работаем! Если минпром выдержит, то и страна будет работать", - обратился глава государства к директорскому корпусу промпредприятий.
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Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе президентских выборов в 2020 году и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля этого года. Ряд стран Запада также ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине.
На фоне санкций Белоруссия активизировала взаимодействие с Россией по теме импортозамещения комплектующих, которые ранее поставлялись из стран, принявших ограничительные меры против Минска и Москвы. В частности, разрабатываются перечни инвестиционных проектов по освоению новых изделий для нужд рынка Союзного государства.
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