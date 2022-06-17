https://ria.ru/20220617/importozameschenie-1796035495.html

Лукашенко потребовал активнее работать по теме импортозамещения

Лукашенко потребовал активнее работать по теме импортозамещения - РИА Новости, 17.06.2022

Лукашенко потребовал активнее работать по теме импортозамещения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от белорусских предприятий активнее подключаться к работе по импортозамещению, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:39

2022-06-17T11:39

2022-06-17T11:39

александр лукашенко

белоруссия

экономика

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от белорусских предприятий активнее подключаться к работе по импортозамещению, сообщила пресс-служба главы государства.Данное заявление Лукашенко сделал во время рабочей поездки в Бобруйск Могилевской области, в программе которой - посещение крупных предприятий "Бобруйскагромаш" и "Белшина". Во время посещения "Бобруйскагромаша" вниманию президента представили широкий спектр импортозамещающей продукции промпредприятий страны."Александр Лукашенко потребовал активного вовлечения промпредприятий страны в работу по импортозамещению", - говорится в сообщении. Президент отметил, что государство будет стимулировать процесс импортозамещения. "Мы будем вас поддавливать. Импортозамещение - это шанс. С одной стороны, шанс. С другой стороны, тяжелая работа. Нам надо задействовать производства, которые сейчас не очень работают. Надо пристегнуть такие предприятия, загрузить", - сказал Лукашенко.Глава государства заслушал обстоятельные доклады руководителей промпредприятий, речь шла в том числе о географии поставок, прохождении платежей, складских запасах. "Лукашенко акцентировал внимание и на важности развития связей с дружественными странами. Это не только Россия, но из крупных государств - Китай. Большой потенциал президент видит и во взаимодействии с Индией, с послом которой он на днях провел встречу", - отметили в пресс-службе.Президент рассказал, что за развитием сотрудничества с Россией закреплен премьер, Китаем - первый вице-премьер, Индией - министр иностранных дел. "Но и без вас ничего не будет. Работаем! Если минпром выдержит, то и страна будет работать", - обратился глава государства к директорскому корпусу промпредприятий.Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе президентских выборов в 2020 году и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля этого года. Ряд стран Запада также ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине.На фоне санкций Белоруссия активизировала взаимодействие с Россией по теме импортозамещения комплектующих, которые ранее поставлялись из стран, принявших ограничительные меры против Минска и Москвы. В частности, разрабатываются перечни инвестиционных проектов по освоению новых изделий для нужд рынка Союзного государства.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html

https://ria.ru/20220610/tekhnika-1794609841.html

https://ria.ru/20220411/nauka-1782247934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, белоруссия, экономика, санкции ес в отношении белоруссии