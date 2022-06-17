https://ria.ru/20220617/granty-1796033835.html

НКО Донбасса смогут подавать заявки на российские гранты напрямую

НКО Донбасса смогут подавать заявки на российские гранты напрямую - РИА Новости, 17.06.2022

НКО Донбасса смогут подавать заявки на российские гранты напрямую

До конца года будут изменения в нормы Фонда президентских грантов, чтобы НКО Донбасса могли напрямую подавать заявки, заявил начальник управления по... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:36

2022-06-17T11:36

2022-06-17T11:36

петербургский международный экономический форум — 2022

донбасс

россия

луганская народная республика

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. До конца года будут изменения в нормы Фонда президентских грантов, чтобы НКО Донбасса могли напрямую подавать заявки, заявил начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков."Что касается Фонда президентских гранатов, то у нас сейчас некоммерческие организации резиденты России могут и собственно выигрывают проекты, которые работают с территориями и с жителями Донецкой и Луганской Народных Республик. Сейчас по итогам второго конкурса 2022 года самый большой грант на 37 миллионов, если я не ошибаюсь, выиграл как раз Фонд Справедливой помощи Доктора Лизы по работе с жителями Донбасса, по оказанию помощи жителям Донбасса", - сказал Новиков на ПМЭФ.По его словам, если НКО, которые непосредственно находятся как резиденты в Донецкой и Луганской Народных Республиках получат право прямо оттуда подавать заявки на конкурс президентских грантов - это будет существенное упрощение. Также он добавил, что для этого потребуется внести изменения в нормативную базу Фонда, такие изменения они уже готовятся. Кроме того, он подчеркнул, пока от НКО Донбасса заявок нет, есть заявки от российских резидентов, которые работают с населением Донбасса."Сами НКО, юридически зарегистрированные на территории другого государства, пока не могут подавать заявки, но мы хотим внести изменения в нормативную базу для того, чтобы для них такую возможность создать. У нас конкурсы 2022 года уже состоялись, поэтому мы должны это сделать с перспективой на 2023 год, до конца этого года мы планируем такие изменения подготовить, представить президенту, и если глава государства поддержит, то такие изменения будут внесены", - завершил Новиков.

https://ria.ru/20220612/molodezh-1794923442.html

https://ria.ru/20220617/donbass-1796005004.html

донбасс

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, россия, луганская народная республика, петербургский международный экономический форум (фонд)