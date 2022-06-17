Рейтинг@Mail.ru
НКО Донбасса смогут подавать заявки на российские гранты напрямую - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/granty-1796033835.html
НКО Донбасса смогут подавать заявки на российские гранты напрямую
НКО Донбасса смогут подавать заявки на российские гранты напрямую - РИА Новости, 17.06.2022
НКО Донбасса смогут подавать заявки на российские гранты напрямую
До конца года будут изменения в нормы Фонда президентских грантов, чтобы НКО Донбасса могли напрямую подавать заявки, заявил начальник управления по... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:36
2022-06-17T11:36
петербургский международный экономический форум — 2022
донбасс
россия
луганская народная республика
петербургский международный экономический форум (фонд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156355/66/1563556664_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_2e6514730c29ff345557c72711a15d22.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. До конца года будут изменения в нормы Фонда президентских грантов, чтобы НКО Донбасса могли напрямую подавать заявки, заявил начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков."Что касается Фонда президентских гранатов, то у нас сейчас некоммерческие организации резиденты России могут и собственно выигрывают проекты, которые работают с территориями и с жителями Донецкой и Луганской Народных Республик. Сейчас по итогам второго конкурса 2022 года самый большой грант на 37 миллионов, если я не ошибаюсь, выиграл как раз Фонд Справедливой помощи Доктора Лизы по работе с жителями Донбасса, по оказанию помощи жителям Донбасса", - сказал Новиков на ПМЭФ.По его словам, если НКО, которые непосредственно находятся как резиденты в Донецкой и Луганской Народных Республиках получат право прямо оттуда подавать заявки на конкурс президентских грантов - это будет существенное упрощение. Также он добавил, что для этого потребуется внести изменения в нормативную базу Фонда, такие изменения они уже готовятся. Кроме того, он подчеркнул, пока от НКО Донбасса заявок нет, есть заявки от российских резидентов, которые работают с населением Донбасса."Сами НКО, юридически зарегистрированные на территории другого государства, пока не могут подавать заявки, но мы хотим внести изменения в нормативную базу для того, чтобы для них такую возможность создать. У нас конкурсы 2022 года уже состоялись, поэтому мы должны это сделать с перспективой на 2023 год, до конца этого года мы планируем такие изменения подготовить, представить президенту, и если глава государства поддержит, то такие изменения будут внесены", - завершил Новиков.
https://ria.ru/20220612/molodezh-1794923442.html
https://ria.ru/20220617/donbass-1796005004.html
донбасс
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156355/66/1563556664_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_7a0b00109a269e447f16e364d107ac27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, россия, луганская народная республика, петербургский международный экономический форум (фонд)
11:36 17.06.2022
 
НКО Донбасса смогут подавать заявки на российские гранты напрямую

Фонд президентских грантов изменит нормы, чтобы НКО Донбасса подавали заявки напрямую

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСергей Новиков
Сергей Новиков - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Сергей Новиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. До конца года будут изменения в нормы Фонда президентских грантов, чтобы НКО Донбасса могли напрямую подавать заявки, заявил начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков.
"Что касается Фонда президентских гранатов, то у нас сейчас некоммерческие организации резиденты России могут и собственно выигрывают проекты, которые работают с территориями и с жителями Донецкой и Луганской Народных Республик. Сейчас по итогам второго конкурса 2022 года самый большой грант на 37 миллионов, если я не ошибаюсь, выиграл как раз Фонд Справедливой помощи Доктора Лизы по работе с жителями Донбасса, по оказанию помощи жителям Донбасса", - сказал Новиков на ПМЭФ.
Студент на набережной - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 17:35
Кириенко рассказал о грантах для молодежи из ДНР и ЛНР
По его словам, если НКО, которые непосредственно находятся как резиденты в Донецкой и Луганской Народных Республиках получат право прямо оттуда подавать заявки на конкурс президентских грантов - это будет существенное упрощение. Также он добавил, что для этого потребуется внести изменения в нормативную базу Фонда, такие изменения они уже готовятся. Кроме того, он подчеркнул, пока от НКО Донбасса заявок нет, есть заявки от российских резидентов, которые работают с населением Донбасса.
"Сами НКО, юридически зарегистрированные на территории другого государства, пока не могут подавать заявки, но мы хотим внести изменения в нормативную базу для того, чтобы для них такую возможность создать. У нас конкурсы 2022 года уже состоялись, поэтому мы должны это сделать с перспективой на 2023 год, до конца этого года мы планируем такие изменения подготовить, представить президенту, и если глава государства поддержит, то такие изменения будут внесены", - завершил Новиков.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
10:31Петербургский международный экономический форум — 2022
Единороссы подписали соглашения с руководством республик Донбасса на ПМЭФ
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ДонбассРоссияЛуганская Народная РеспубликаПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала