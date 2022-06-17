https://ria.ru/20220617/gosdep-1795956968.html

СМИ: Госдеп изучает фото двух попавших в плен на Украине американцев

СМИ: Госдеп изучает фото двух попавших в плен на Украине американцев - РИА Новости, 17.06.2022

СМИ: Госдеп изучает фото двух попавших в плен на Украине американцев

Госдепартамент проверяет подлинность фотографии, на которой, возможно, запечатлены два американца, предположительно, попавших в плен в ходе боев на Украине,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T02:25

2022-06-17T02:25

2022-06-17T05:51

в мире

россия

украина

сша

государственный департамент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2fa048eef50dc570f7efaf94a7c2a31f.jpg

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Госдепартамент проверяет подлинность фотографии, на которой, возможно, запечатлены два американца, предположительно, попавших в плен в ходе боев на Украине, сообщила телеканалу CNN мать одного из них Банни Дрюке.Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные якобы взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, попавшими в российский плен. Госдепартамент ранее заявил, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным крестом."Они напряженно работают над верификацией (фотографии). Мы очень надеемся", - сказала Дрюке. Она добавила, что видела снимок, на котором двух американцев перевозят в кузове грузового автомобиля со связанными за спиной руками.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что США через посольство могут "послать РФ сигнал" о судьбе наемников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные.Госдепартамент ранее также заявлял, что проверяет информацию о еще одном американце, который мог пропасть без вести в ходе участия в боевых действиях на Украине.

https://ria.ru/20220616/sud-1795921205.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша, государственный департамент сша