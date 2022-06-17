02:25 17.06.2022 (обновлено: 05:51 17.06.2022)
СМИ: Госдеп изучает фото двух попавших в плен на Украине американцев
CNN: Госдеп изучит подлинность фото плененных на Украине американцев Дрюке и Хьюна
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Госдепартамент проверяет подлинность фотографии, на которой, возможно, запечатлены два американца, предположительно, попавших в плен в ходе боев на Украине, сообщила телеканалу CNN мать одного из них Банни Дрюке.
Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные якобы взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, попавшими в российский плен. Госдепартамент ранее заявил, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным крестом.
"Они напряженно работают над верификацией (фотографии). Мы очень надеемся", - сказала Дрюке. Она добавила, что видела снимок, на котором двух американцев перевозят в кузове грузового автомобиля со связанными за спиной руками.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что США через посольство могут "послать РФ сигнал" о судьбе наемников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные.
Госдепартамент ранее также заявлял, что проверяет информацию о еще одном американце, который мог пропасть без вести в ходе участия в боевых действиях на Украине.