Рейтинг@Mail.ru
Песков: США и ЕС должны думать, что ответить миллионам голодающих - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220617/golodayuschie-1795967667.html
Песков: США и ЕС должны думать, что ответить миллионам голодающих
Песков: США и ЕС должны думать, что ответить миллионам голодающих - РИА Новости, 17.06.2022
Песков: США и ЕС должны думать, что ответить миллионам голодающих
США и Евросоюз, совершившие грубые ошибки с введением санкций на удобрения в отношении РФ, должны думать об ответе перед миллионами голодающих людей, которые... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T07:20
2022-06-17T07:20
сша
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. США и Евросоюз, совершившие грубые ошибки с введением санкций на удобрения в отношении РФ, должны думать об ответе перед миллионами голодающих людей, которые могут появиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."Ведь именно они (США и ЕС) не дают оплатить удобрения, именно они не дают застраховать суда, которые подходят под загрузку. При этом тут опять же надо вспомнить, что Соединенные Штаты сначала ввели, но, в отличие от европейских товарищей, быстренько сообразили, в чем дело, и приравняли удобрения к продуктам первой необходимости и эти ограничения сняли. Но косвенные ограничения - как раз по страховке, по судам, по непринятию портами наших судов - все равно есть, они действуют, к сожалению, и все это привело к сокращению чуть ли ни более чем на 40% всех поставок", - сказал Песков."Поэтому это последствия тех грубых ошибок, которые - тут можем прямо сказать - сделали руководство Евросоюза, европейских стран и, в первую очередь, Соединённых Штатов Америки. Именно эти страны должны будут думать, как они будут отвечать перед многими миллионами голодающих, которые могут появиться", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220617/zerno-1795958805.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85b822f87e680a40d54f56fae8acbb4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, евросоюз, в мире
07:20 17.06.2022
 
Песков: США и ЕС должны думать, что ответить миллионам голодающих

Пресс-секретарь президента Песков: США должны думать, что ответить миллионам голодающих

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. США и Евросоюз, совершившие грубые ошибки с введением санкций на удобрения в отношении РФ, должны думать об ответе перед миллионами голодающих людей, которые могут появиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
"Ведь именно они (США и ЕС) не дают оплатить удобрения, именно они не дают застраховать суда, которые подходят под загрузку. При этом тут опять же надо вспомнить, что Соединенные Штаты сначала ввели, но, в отличие от европейских товарищей, быстренько сообразили, в чем дело, и приравняли удобрения к продуктам первой необходимости и эти ограничения сняли. Но косвенные ограничения - как раз по страховке, по судам, по непринятию портами наших судов - все равно есть, они действуют, к сожалению, и все это привело к сокращению чуть ли ни более чем на 40% всех поставок", - сказал Песков.
Зерно - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
03:29
Антонов: Россия готова гарантировать безопасность судов с украинским зерном
"Поэтому это последствия тех грубых ошибок, которые - тут можем прямо сказать - сделали руководство Евросоюза, европейских стран и, в первую очередь, Соединённых Штатов Америки. Именно эти страны должны будут думать, как они будут отвечать перед многими миллионами голодающих, которые могут появиться", - добавил Песков.
 
СШАЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала