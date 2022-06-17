https://ria.ru/20220617/golodayuschie-1795967667.html

Песков: США и ЕС должны думать, что ответить миллионам голодающих

Песков: США и ЕС должны думать, что ответить миллионам голодающих - РИА Новости, 17.06.2022

Песков: США и ЕС должны думать, что ответить миллионам голодающих

США и Евросоюз, совершившие грубые ошибки с введением санкций на удобрения в отношении РФ, должны думать об ответе перед миллионами голодающих людей, которые... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T07:20

2022-06-17T07:20

2022-06-17T07:20

сша

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. США и Евросоюз, совершившие грубые ошибки с введением санкций на удобрения в отношении РФ, должны думать об ответе перед миллионами голодающих людей, которые могут появиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."Ведь именно они (США и ЕС) не дают оплатить удобрения, именно они не дают застраховать суда, которые подходят под загрузку. При этом тут опять же надо вспомнить, что Соединенные Штаты сначала ввели, но, в отличие от европейских товарищей, быстренько сообразили, в чем дело, и приравняли удобрения к продуктам первой необходимости и эти ограничения сняли. Но косвенные ограничения - как раз по страховке, по судам, по непринятию портами наших судов - все равно есть, они действуют, к сожалению, и все это привело к сокращению чуть ли ни более чем на 40% всех поставок", - сказал Песков."Поэтому это последствия тех грубых ошибок, которые - тут можем прямо сказать - сделали руководство Евросоюза, европейских стран и, в первую очередь, Соединённых Штатов Америки. Именно эти страны должны будут думать, как они будут отвечать перед многими миллионами голодающих, которые могут появиться", - добавил Песков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, евросоюз, в мире