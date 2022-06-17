https://ria.ru/20220617/gazifikatsiya-1795963322.html
Глава Забайкалья подписал соглашение о газификации частного сектора Читы
Глава Забайкалья подписал соглашение о газификации частного сектора Читы - РИА Новости, 17.06.2022
Глава Забайкалья подписал соглашение о газификации частного сектора Читы
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время Петербургского международного экономического форума подписал четырёхстороннее соглашение о газификации... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T05:39
2022-06-17T05:39
2022-06-17T05:39
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
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ЧИТА, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время Петербургского международного экономического форума подписал четырёхстороннее соглашение о газификации частного сектора Читы до 2024 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.Документ на площадке ПМЭФ в присутствии министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова подписали первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, генеральный директор "Газпром межрегионгаз Дальний Восток" Георгий Шперлинг и генеральный директор ООО "Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация" Станислав Неверов, говорится в сообщении.Уточняется, что комплексное замещение печного отопления сетевым газоснабжением соответствует программе Федерального проекта "Чистый воздух" национального снизить "Экология". Это поможет способствует уровень загрязнения воздуха в Чите и дальнейшей газификации региона.Проект планируется реализовать по механизму концессии до конца 2024 года, Газпромбанк выступит старшим кредитором и финансовым консультантом."Нам выделены средства на ускоренную газификацию Читы. Мы построим локальные газовые сети, регазификационный центр, выделим субсидию, чтобы 13 тысяч домов Читы, которые имеют сегодня печное отопление, имели возможность поставить газовые котлы, насосы и трубы, и мы запустили газовое отопление в дома. Для реализации проекта мы подписали соглашение, по которому "Газпромбанк", "Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация" нас обеспечат всеми необходимыми для этого ресурсами. Считаю, что это соглашение – следующий шаг в достаточно уверенном нашем движении к приоритетной ускоренной газификации Читы" - цитирует пресс-служба Осипова.Чита входит в число 12 городов России с наиболее загрязненным воздухом. Город включили в проект "Чистый воздух", что должно помочь снизить уровень загрязнения на 22%.
https://ria.ru/20220617/spetsialisty-1795959448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, чита, забайкальский край, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), газпром, газпромбанк
Глава Забайкалья подписал соглашение о газификации частного сектора Читы
Глава Забайкалья Осипов на ПМЭФ подписал соглашение о газификации частного сектора Читы
ЧИТА, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время Петербургского международного экономического форума подписал четырёхстороннее соглашение о газификации частного сектора Читы до 2024 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Газпромбанк, "Газпром межрегионгаз Дальний Восток, ООО "Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация" и правительство Забайкальского края подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве по газификации частного сектора города Читы с использованием технологий по сжижению природного газа", - говорится в сообщении.
Документ на площадке ПМЭФ
в присутствии министра РФ
по развитию Дальнего Востока
и Арктики
Алексея Чекункова подписали первый вице-президент Газпромбанка
Алексей Чичканов, губернатор Забайкальского края
Александр Осипов, генеральный директор "Газпром
межрегионгаз Дальний Восток" Георгий Шперлинг и генеральный директор ООО "Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация" Станислав Неверов, говорится в сообщении.
Уточняется, что комплексное замещение печного отопления сетевым газоснабжением соответствует программе Федерального проекта "Чистый воздух" национального снизить "Экология". Это поможет способствует уровень загрязнения воздуха в Чите
и дальнейшей газификации региона.
Проект планируется реализовать по механизму концессии до конца 2024 года, Газпромбанк выступит старшим кредитором и финансовым консультантом.
"Нам выделены средства на ускоренную газификацию Читы. Мы построим локальные газовые сети, регазификационный центр, выделим субсидию, чтобы 13 тысяч домов Читы, которые имеют сегодня печное отопление, имели возможность поставить газовые котлы, насосы и трубы, и мы запустили газовое отопление в дома. Для реализации проекта мы подписали соглашение, по которому "Газпромбанк", "Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация" нас обеспечат всеми необходимыми для этого ресурсами. Считаю, что это соглашение – следующий шаг в достаточно уверенном нашем движении к приоритетной ускоренной газификации Читы" - цитирует пресс-служба Осипова.
Чита входит в число 12 городов России с наиболее загрязненным воздухом. Город включили в проект "Чистый воздух", что должно помочь снизить уровень загрязнения на 22%.