https://ria.ru/20220617/gazifikatsiya-1795963322.html

Глава Забайкалья подписал соглашение о газификации частного сектора Читы

Глава Забайкалья подписал соглашение о газификации частного сектора Читы - РИА Новости, 17.06.2022

Глава Забайкалья подписал соглашение о газификации частного сектора Читы

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время Петербургского международного экономического форума подписал четырёхстороннее соглашение о газификации... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T05:39

2022-06-17T05:39

2022-06-17T05:39

петербургский международный экономический форум — 2022

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ЧИТА, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время Петербургского международного экономического форума подписал четырёхстороннее соглашение о газификации частного сектора Читы до 2024 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.Документ на площадке ПМЭФ в присутствии министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова подписали первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, генеральный директор "Газпром межрегионгаз Дальний Восток" Георгий Шперлинг и генеральный директор ООО "Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация" Станислав Неверов, говорится в сообщении.Уточняется, что комплексное замещение печного отопления сетевым газоснабжением соответствует программе Федерального проекта "Чистый воздух" национального снизить "Экология". Это поможет способствует уровень загрязнения воздуха в Чите и дальнейшей газификации региона.Проект планируется реализовать по механизму концессии до конца 2024 года, Газпромбанк выступит старшим кредитором и финансовым консультантом."Нам выделены средства на ускоренную газификацию Читы. Мы построим локальные газовые сети, регазификационный центр, выделим субсидию, чтобы 13 тысяч домов Читы, которые имеют сегодня печное отопление, имели возможность поставить газовые котлы, насосы и трубы, и мы запустили газовое отопление в дома. Для реализации проекта мы подписали соглашение, по которому "Газпромбанк", "Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация" нас обеспечат всеми необходимыми для этого ресурсами. Считаю, что это соглашение – следующий шаг в достаточно уверенном нашем движении к приоритетной ускоренной газификации Читы" - цитирует пресс-служба Осипова.Чита входит в число 12 городов России с наиболее загрязненным воздухом. Город включили в проект "Чистый воздух", что должно помочь снизить уровень загрязнения на 22%.

https://ria.ru/20220617/spetsialisty-1795959448.html

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забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, чита, забайкальский край, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), газпром, газпромбанк