Петр Фрадков: нужно создать новую систему финрасчетов международного уровня
С.=ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Для успешного восстановления кооперационных цепочек в промышленности необходимо в первую очередь создать новую систему финансовых расчетов международного уровня, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на сессии "Трансформация кооперационных цепочек: новые возможности и перспективы", состоявшейся в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.
"В процессе трансформации кооперационных цепочек основной проблемой сейчас является проведение банками расчетов компаний. Предприятия между собой могут договориться даже несмотря на санкционные ограничения, а вот проведение банками разных стран расчетов по этим договорённостям находится под жестким санкционным контролем и регулированием и это становится "бутылочным горлышком" для промышленности. Мы сделаем большой шаг вперед, когда под изменяющиеся кооперационные цепочки промышленности построим собственную систему расчетов, нашу отечественную, но по сути международную", - сказал Фрадков.
Он привел в пример санкции 2014 года.
"Когда были введены первые санкции, Банк России начал работать над собственными системами расчета НСПК, СПФС и другими необходимыми в сложившихся реалиях инструментами. Если бы этих систем сейчас не было – мы бы жили в совершенно другой действительности, так как остановились бы все платежи внутри страны. Поэтому разработка международной системы платежей с дружественными странами, площадок клиринга платежей в национальных валютах - первостепенная задача, если мы говорим о восстановлении и организации кооперационных цепочек. Это фокус, на который мы сейчас ориентируемся, тестируем различные варианты проведения расчетов и финансовых операций", - отметил председатель ПСБ.