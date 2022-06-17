https://ria.ru/20220617/finraschety-1796256271.html

Петр Фрадков: нужно создать новую систему финрасчетов международного уровня

Петр Фрадков: нужно создать новую систему финрасчетов международного уровня - РИА Новости, 17.06.2022

Петр Фрадков: нужно создать новую систему финрасчетов международного уровня

Для успешного восстановления кооперационных цепочек в промышленности необходимо в первую очередь создать новую систему финансовых расчетов международного... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:56

2022-06-17T17:56

2022-06-17T17:56

петербургский международный экономический форум — 2022

псб (банк псб)

промсвязьбанк

петр фрадков

экономика

технологии

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.=ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Для успешного восстановления кооперационных цепочек в промышленности необходимо в первую очередь создать новую систему финансовых расчетов международного уровня, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на сессии "Трансформация кооперационных цепочек: новые возможности и перспективы", состоявшейся в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.Он привел в пример санкции 2014 года."Когда были введены первые санкции, Банк России начал работать над собственными системами расчета НСПК, СПФС и другими необходимыми в сложившихся реалиях инструментами. Если бы этих систем сейчас не было – мы бы жили в совершенно другой действительности, так как остановились бы все платежи внутри страны. Поэтому разработка международной системы платежей с дружественными странами, площадок клиринга платежей в национальных валютах - первостепенная задача, если мы говорим о восстановлении и организации кооперационных цепочек. Это фокус, на который мы сейчас ориентируемся, тестируем различные варианты проведения расчетов и финансовых операций", - отметил председатель ПСБ.

https://ria.ru/20220616/rasshirenie-1795918964.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, экономика, технологии, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)