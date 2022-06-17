Рейтинг@Mail.ru
Петр Фрадков: нужно создать новую систему финрасчетов международного уровня - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/finraschety-1796256271.html
Петр Фрадков: нужно создать новую систему финрасчетов международного уровня
Петр Фрадков: нужно создать новую систему финрасчетов международного уровня - РИА Новости, 17.06.2022
Петр Фрадков: нужно создать новую систему финрасчетов международного уровня
Для успешного восстановления кооперационных цепочек в промышленности необходимо в первую очередь создать новую систему финансовых расчетов международного... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:56
2022-06-17T17:56
петербургский международный экономический форум — 2022
псб (банк псб)
промсвязьбанк
петр фрадков
экономика
технологии
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796257171_0:159:3145:1928_1920x0_80_0_0_561442ee4094d115bac5fa48b52dc74e.jpg
С.=ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Для успешного восстановления кооперационных цепочек в промышленности необходимо в первую очередь создать новую систему финансовых расчетов международного уровня, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на сессии "Трансформация кооперационных цепочек: новые возможности и перспективы", состоявшейся в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.Он привел в пример санкции 2014 года."Когда были введены первые санкции, Банк России начал работать над собственными системами расчета НСПК, СПФС и другими необходимыми в сложившихся реалиях инструментами. Если бы этих систем сейчас не было – мы бы жили в совершенно другой действительности, так как остановились бы все платежи внутри страны. Поэтому разработка международной системы платежей с дружественными странами, площадок клиринга платежей в национальных валютах - первостепенная задача, если мы говорим о восстановлении и организации кооперационных цепочек. Это фокус, на который мы сейчас ориентируемся, тестируем различные варианты проведения расчетов и финансовых операций", - отметил председатель ПСБ.
https://ria.ru/20220616/rasshirenie-1795918964.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796257171_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_9a56e4c52aed427ce20c05644dd38199.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, экономика, технологии, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
17:56 17.06.2022
 

Петр Фрадков: нужно создать новую систему финрасчетов международного уровня

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.=ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Для успешного восстановления кооперационных цепочек в промышленности необходимо в первую очередь создать новую систему финансовых расчетов международного уровня, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на сессии "Трансформация кооперационных цепочек: новые возможности и перспективы", состоявшейся в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.
"В процессе трансформации кооперационных цепочек основной проблемой сейчас является проведение банками расчетов компаний. Предприятия между собой могут договориться даже несмотря на санкционные ограничения, а вот проведение банками разных стран расчетов по этим договорённостям находится под жестким санкционным контролем и регулированием и это становится "бутылочным горлышком" для промышленности. Мы сделаем большой шаг вперед, когда под изменяющиеся кооперационные цепочки промышленности построим собственную систему расчетов, нашу отечественную, но по сути международную", - сказал Фрадков.
Он привел в пример санкции 2014 года.
"Когда были введены первые санкции, Банк России начал работать над собственными системами расчета НСПК, СПФС и другими необходимыми в сложившихся реалиях инструментами. Если бы этих систем сейчас не было – мы бы жили в совершенно другой действительности, так как остановились бы все платежи внутри страны. Поэтому разработка международной системы платежей с дружественными странами, площадок клиринга платежей в национальных валютах - первостепенная задача, если мы говорим о восстановлении и организации кооперационных цепочек. Это фокус, на который мы сейчас ориентируемся, тестируем различные варианты проведения расчетов и финансовых операций", - отметил председатель ПСБ.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 20:02Петербургский международный экономический форум — 2022
ПСБ и Россети обсудили расширение сотрудничества
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкПетр ФрадковЭкономикаТехнологииПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала