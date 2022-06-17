Петр Фрадков: квази-венчурное финансирование стимулирует импортозамещение
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Механизмы квази-венчурного финансирования могут способствовать стимулированию инвестиций в проекты ипортозамещения в оборонно-промышленном комплексе и других высокотехнологичных отраслях, считает председатель ПСБ Петр Фрадков.
Фрадков выступил на деловом завтраке "Технологии импортозамещения: новые тактики в условиях санкционных войн", организованном ПСБ и компанией "Иннопрактика" в рамках ПМЭФ-2022. Представители промпредприятий и госструктур обсудили перспективы российской экономики с учетом курса на импортозамещение, дорожную карту по сокращению санкционных ограничений, баланс взаимодействия власти и бизнеса, возможности кооперации инновационного МСБ и ОПК.
"В условиях беспрецедентного санкционного давления импортозамещение становится тем глобальным проектом, на который необходимы большие инвестиции. Есть предприятия, которые требуют поддержки, но находятся в меньшем фокусе внимания общественности, власти, банков в отличие от системообразующих или градо- и республикообразующих компаний. И таких предприятий - сотни. У них большой потенциал для развития проектов импортозамещения, но для инвестиций в такие проекты очевидно нужны механизмы квази-венчурного финансирования", - привели в пресс-службе ПСБ слова Фрадкова.
По его словам, такой подход, внедренный на уровне государственного регулирования, позволит реализоваться гораздо большему количеству импортозамещающих инициатив и минимизировать риски, сопряженные с осуществлением подобных инвестиционных проектов.
Как отметила, в свою очередь, первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, в текущих условиях частные технологические компании и предприятия ОПК являются взаимодополняющими сегментами бизнеса.
"Это касается не только работы предприятий ОПК с частными технологическими компаниями в контексте диверсификации, но и в контексте возрастающей потребности использования гражданских технологий в рамках гособоронзаказа. Важно, что национальные чемпионы имеют значительный опыт в маркетинге и продвижении продукции в своих нишах в рыночных условиях. Такой опыт может быть очень востребован предприятиями ОПК. Однако, для развития кооперации также важно равноправное партнерство, которое откроет перед компаниями возможности в части импортозамещения в ряде наукоемких направлений", - отметила Попова.