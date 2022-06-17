https://ria.ru/20220617/finansirovanie-1796104951.html

Петр Фрадков: квази-венчурное финансирование стимулирует импортозамещение

Петр Фрадков: квази-венчурное финансирование стимулирует импортозамещение - РИА Новости, 17.06.2022

Петр Фрадков: квази-венчурное финансирование стимулирует импортозамещение

Механизмы квази-венчурного финансирования могут способствовать стимулированию инвестиций в проекты ипортозамещения в оборонно-промышленном комплексе и других... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:01

2022-06-17T14:01

2022-06-17T14:01

петербургский международный экономический форум — 2022

псб (банк псб)

промсвязьбанк

петр фрадков

новости компаний - экономика

технологии

иннопрактика

наталия попова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758423468_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_be6296598b05c031546c5a58282105e7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Механизмы квази-венчурного финансирования могут способствовать стимулированию инвестиций в проекты ипортозамещения в оборонно-промышленном комплексе и других высокотехнологичных отраслях, считает председатель ПСБ Петр Фрадков.Фрадков выступил на деловом завтраке "Технологии импортозамещения: новые тактики в условиях санкционных войн", организованном ПСБ и компанией "Иннопрактика" в рамках ПМЭФ-2022. Представители промпредприятий и госструктур обсудили перспективы российской экономики с учетом курса на импортозамещение, дорожную карту по сокращению санкционных ограничений, баланс взаимодействия власти и бизнеса, возможности кооперации инновационного МСБ и ОПК. По его словам, такой подход, внедренный на уровне государственного регулирования, позволит реализоваться гораздо большему количеству импортозамещающих инициатив и минимизировать риски, сопряженные с осуществлением подобных инвестиционных проектов.Как отметила, в свою очередь, первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, в текущих условиях частные технологические компании и предприятия ОПК являются взаимодополняющими сегментами бизнеса."Это касается не только работы предприятий ОПК с частными технологическими компаниями в контексте диверсификации, но и в контексте возрастающей потребности использования гражданских технологий в рамках гособоронзаказа. Важно, что национальные чемпионы имеют значительный опыт в маркетинге и продвижении продукции в своих нишах в рыночных условиях. Такой опыт может быть очень востребован предприятиями ОПК. Однако, для развития кооперации также важно равноправное партнерство, которое откроет перед компаниями возможности в части импортозамещения в ряде наукоемких направлений", - отметила Попова.

https://ria.ru/20220617/psb-1796084835.html

https://ria.ru/20220616/rasshirenie-1795918964.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, новости компаний - экономика, технологии, иннопрактика, наталия попова, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф