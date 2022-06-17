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Петр Фрадков: квази-венчурное финансирование стимулирует импортозамещение - РИА Новости, 17.06.2022
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Петр Фрадков: квази-венчурное финансирование стимулирует импортозамещение
Петр Фрадков: квази-венчурное финансирование стимулирует импортозамещение - РИА Новости, 17.06.2022
Петр Фрадков: квази-венчурное финансирование стимулирует импортозамещение
Механизмы квази-венчурного финансирования могут способствовать стимулированию инвестиций в проекты ипортозамещения в оборонно-промышленном комплексе и других... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:01
2022-06-17T14:01
петербургский международный экономический форум — 2022
псб (банк псб)
промсвязьбанк
петр фрадков
новости компаний - экономика
технологии
иннопрактика
наталия попова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Механизмы квази-венчурного финансирования могут способствовать стимулированию инвестиций в проекты ипортозамещения в оборонно-промышленном комплексе и других высокотехнологичных отраслях, считает председатель ПСБ Петр Фрадков.Фрадков выступил на деловом завтраке "Технологии импортозамещения: новые тактики в условиях санкционных войн", организованном ПСБ и компанией "Иннопрактика" в рамках ПМЭФ-2022. Представители промпредприятий и госструктур обсудили перспективы российской экономики с учетом курса на импортозамещение, дорожную карту по сокращению санкционных ограничений, баланс взаимодействия власти и бизнеса, возможности кооперации инновационного МСБ и ОПК. По его словам, такой подход, внедренный на уровне государственного регулирования, позволит реализоваться гораздо большему количеству импортозамещающих инициатив и минимизировать риски, сопряженные с осуществлением подобных инвестиционных проектов.Как отметила, в свою очередь, первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, в текущих условиях частные технологические компании и предприятия ОПК являются взаимодополняющими сегментами бизнеса."Это касается не только работы предприятий ОПК с частными технологическими компаниями в контексте диверсификации, но и в контексте возрастающей потребности использования гражданских технологий в рамках гособоронзаказа. Важно, что национальные чемпионы имеют значительный опыт в маркетинге и продвижении продукции в своих нишах в рыночных условиях. Такой опыт может быть очень востребован предприятиями ОПК. Однако, для развития кооперации также важно равноправное партнерство, которое откроет перед компаниями возможности в части импортозамещения в ряде наукоемких направлений", - отметила Попова.
https://ria.ru/20220617/psb-1796084835.html
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псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, новости компаний - экономика, технологии, иннопрактика, наталия попова, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф
14:01 17.06.2022
 

Петр Фрадков: квази-венчурное финансирование стимулирует импортозамещение

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Механизмы квази-венчурного финансирования могут способствовать стимулированию инвестиций в проекты ипортозамещения в оборонно-промышленном комплексе и других высокотехнологичных отраслях, считает председатель ПСБ Петр Фрадков.
Фрадков выступил на деловом завтраке "Технологии импортозамещения: новые тактики в условиях санкционных войн", организованном ПСБ и компанией "Иннопрактика" в рамках ПМЭФ-2022. Представители промпредприятий и госструктур обсудили перспективы российской экономики с учетом курса на импортозамещение, дорожную карту по сокращению санкционных ограничений, баланс взаимодействия власти и бизнеса, возможности кооперации инновационного МСБ и ОПК.
"В условиях беспрецедентного санкционного давления импортозамещение становится тем глобальным проектом, на который необходимы большие инвестиции. Есть предприятия, которые требуют поддержки, но находятся в меньшем фокусе внимания общественности, власти, банков в отличие от системообразующих или градо- и республикообразующих компаний. И таких предприятий - сотни. У них большой потенциал для развития проектов импортозамещения, но для инвестиций в такие проекты очевидно нужны механизмы квази-венчурного финансирования", - привели в пресс-службе ПСБ слова Фрадкова.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 13:20ПМЭФ-2022
ПСБ примет участие в создании цифровой платформы для финансовой Олимпиады
По его словам, такой подход, внедренный на уровне государственного регулирования, позволит реализоваться гораздо большему количеству импортозамещающих инициатив и минимизировать риски, сопряженные с осуществлением подобных инвестиционных проектов.
Как отметила, в свою очередь, первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, в текущих условиях частные технологические компании и предприятия ОПК являются взаимодополняющими сегментами бизнеса.
"Это касается не только работы предприятий ОПК с частными технологическими компаниями в контексте диверсификации, но и в контексте возрастающей потребности использования гражданских технологий в рамках гособоронзаказа. Важно, что национальные чемпионы имеют значительный опыт в маркетинге и продвижении продукции в своих нишах в рыночных условиях. Такой опыт может быть очень востребован предприятиями ОПК. Однако, для развития кооперации также важно равноправное партнерство, которое откроет перед компаниями возможности в части импортозамещения в ряде наукоемких направлений", - отметила Попова.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 20:02Петербургский международный экономический форум — 2022
ПСБ и Россети обсудили расширение сотрудничества
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкПетр ФрадковНовости компаний - ЭкономикаТехнологииИннопрактикаНаталия ПоповаПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФ
 
 
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